Encased: finalmente svelata la data d’uscita

Prime Matter e Dark Crystal Games hanno finalmente annunciato la data d’uscita di Encased, il loro nuovo classic RPG per PC

Encased è un classic RPG in sviluppo da parte di Dark Crystal Games e che sarà pubblicato su PC da Prime Matter, la nuova etichetta di Koch Media. Attualmente il gioco è già disponibile in accesso anticipato, ma per il momento è possibile giocare solamente il primo atto e parte del secondo.

Prime Matter aveva già svelato tempo fa che Encased sarebbe stato pubblicato a settembre, ma fino ad ora non conoscevamo ancora una data d’uscita precisa. La compagnia però ha finalmente annunciato che il gioco sarà disponibile per i giocatori PC di tutto il mondo a partire dal 7 settembre 2021!

Preparatevi a tornare nel 1976 grazie a Encased!

Encased è un titolo ambientato in un 1976 alternativo che è stato fortemente influenzato dalla scoperta della Cupola, una misteriosa struttura nascosta nel deserto che contiene una tecnologia mai vista prima. I giocatori vestiranno i panni di uno dei fortunati individui selezionati per lavorare nella Cupola e avranno la possibilità di scegliere tra ben 5 diverse discipline che regolano la struttura: scienza, ingegneria, sicurezza, gestione o detenzione. Purtroppo però la vita del protagonista sarà presto sconvolta da un misterioso cataclisma che cambierà sensibilmente tutto ciò che si trova all’interno della Cupola.

Durante l’avventura dovrete esplorare le vaste lande desolate, i bunker e gli insediamenti sotto la Cupola. Preparatevi inoltre a prendere decisioni con conseguenze a lungo termine, evitare anomalie e trovare artefatti misteriosi.

Encased sarà disponibile dal 7 settembre esclusivamente su PC. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.