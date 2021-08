Port Royale 4: ecco la data d’uscita su PS5 e Xbox Series X

Kalypso Media e Gaming Minds Studios hanno annunciato l’ufficiale data d’uscita di Port Royale 4 su PS5 e Xbox Series X | S, con tanto di upgrade gratuito per i possessori del titolo

Port Royale vi metterà nei panni di un tanto ambizioso quanto giovane e inesperto governatore, intento a gestire e rendere sempre più florida la propria colonia nei Caraibi, il tutto nell’epoca d’oro della pirateria. Il titolo aveva sinceramente stupito, nella sua versione per console della scorsa generazione, per un comparto tecnico e grafico, nonché stilistico, veramente eccezionale per essere un gestionale. La stessa cosa non era ovviamente avvenuta su Nintendo Switch, dove Port Royale 4 rimane indiscutibilmente interessante e divertente da giocare, specialmente in versione portatile, ma con un calo di prestazioni e di impatto estetico non indifferente. Per altri dettagli su entrambe le versioni, comunque, trovate la nostra recensione per la versione last-gen cliccando qui e quella per Nintendo Switch cliccando qui.

Rumoreggiato già da qualche tempo, il porting di Port Royale 4 su console current gen è stato finalmente annunciato, con tanto di trailer e data d’uscita, dagli sviluppatori di Gaming Minds Studios. Il gioco arriverà su PS5 e Xbox Series X | S il prossimo 10 settembre e coloro che già hanno acquistato il gioco su PS4 o Xbox One potranno effettuare un upgrade gratuito alla versione di nuova generazione, senza alcun costo aggiuntivo. Con l’occasione, Gaming Minds Studios e il publisher Kalypso Media hanno rilasciato anche un nuovo trailer, che vi lasciamo proprio qua sotto.

Port Royale 4 “sbarca” anche su PS5 e Xbox Series X: ecco trailer e data d’uscita!

La versione per PlayStation 5 e Xbox Series X | S di Port Royale 4 offrirà ai giocatori il supporto alla risoluzione in 4K (1080p su Xbox Series S), la compatibilità per i salvataggi cross-gen e molte altre feature tecniche. Sarà disponibile sia l’edizione standard, sia le extended digital edition, queste ultime comprendenti alcuni contenuti aggiuntivi. Sarà disponibile anche una versione fisica, chiamata Extended Edition.

Avete visto il trailer di arrivo su PS5 e Xbox Series X | S di Port Royale 4? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!