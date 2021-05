New Pokémon Snap: come ottenere 4 stelle con Pidgeot

Vediamo insieme come ottenere il punteggio massimo, ovvero 4 stelle, fotografando Pidgeot nel recentissimo New Pokémon Snap

Pidgeot alle origini era considerato come uno dei governatori dei cieli, ultimo stadio evolutivo di quel Pidgey che ogni giocatore trovava facilmente all’inizio dell’avventura. In New Pokémon Snap non sarà da meno: quell’aria maestosa che da sempre caratterizza questo Pokémon di tipo normale/volante, la troverete allo stesso identico modo nel nuovo titolo spin-off targato Bandai Namco. Vediamo insieme quindi di seguito come ottenere 4 stelle fotografando Pidgeot in New Pokémon Snap per Nintendo Switch.

New Pokémon Snap: 4 stelle per Pidgeot!

Sebbene di natura semplicistica, Pidgeot è una creatura molto solitaria e non ama la compagnia degli altri (e per questo sarà uno dei Pokémon più difficili con cui ottenere 4 stelle in New Pokémon Snap). Chi ha la possibilità di avventurarsi nella nuova regione di Lentil, se ne accorgerà molto facilmente: in New Pokémon Snap, infatti, il suo comportamento renderà molto bene l’idea del suo essere schivo.

1 Stella: Per ottenere l’immagina con una sola stella, basta scattare una qualsiasi fotografia di Pidgeot. Che si stia riposando a terra o che stia volando in giro è indifferente.

2 Stelle: Mentre si trova a terra che cammina, quello che dovrete fare per ottenere 2 stelle sarà utilizzare la funzione Scan. Pidgeot verrà colto di sorpresa e girerà la testa verso di voi, rivolgendovi uno degli sguardi più sinistri che mai vedrete in un Pokémon. Scattategli una foto in quel momento ed il gioco è fatto.

3 Stelle: Ottenere 3 stelle con una foto sarà un attimo più difficile delle prime due. La foto è da prendere nel Parco naturale di Floreo di giorno: innanzitutto, dovrete infastidirlo con abbastanza Mele Soffici . Quando ci sarete riusciti, egli spiccherà il volo per spostarsi in cima ad un albero che si trova vicino ad uno specchio d'acqua. Pidgeot starà lì ad aspettare che esca allo scoperto la sua pedra: il Pokémon sfortunato sarà Magikarp, che, una volta uscito, verrà afferrato dagli artigli di Pidgeot. Il vostro compito sarà quello di scattare una foto a Pidgeot mentre tiene tra le sue grinfie Magikarp.

4 Stelle: Si tratta di una delle foto più complicate da ottenere in questo primo stage di New Pokémon Snap. Iniziate innanzitutto una run nel Parco naturale di Floreo, però a questo giro di notte. All'inizio dello stage, troverete un Pidgeot che volerà in aria sopra una mandria di Buffalant: lanciate qualche Mela Soffice, affinché il Pokémon alato scenda e le mangi. Una volta sazio, emetterà uno stridio di soddisfazione e se ne volerà via. Egli riapparirà verso la fine dello stage, vicino alla zona in cui si trova Hoothoot: atterrerà proprio di fronte a voi, obbligandovi a fermare il veicolo. Pidgeot comincerà a emettere versi di apprezzamento nei vostri confronti, e a questo punto potrete scattare la foto per ottenere le vostre agognate 4 stelle.

C’è da notare che, se non riuscite a trovare una di queste situazioni specifiche che vi permettono di ottenere un maggior numero di stelle, può darsi che il problema sia il vostro livello di ricerca. Se non riuscite a trovare il momento specifico per quello che state cercando, continuate a scattare foto nello stage, per sbloccare ogni livello di ricerca e completare il vostro Fotodex.

