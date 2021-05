New Pokémon Snap: come avere tutte le stelle fotografando Hoothoot

New Pokémon Snap ha finalmente fatto il suo debutto e noi vi spieghiamo in questa nostra guida come avere tutte le stelle per Hoothoot

I fan storici (e magari anche qualche “nuova leva”) probabilmente lo sapranno già: lo scorso venerdì 30 aprile è arrivata nelle vetrine degli store fisici e virtuali la nuova incarnazione della storica avventura “fotografica” del lontano 1999, New Pokémon Snap. All’epoca il titolo uscito su Nintendo 64 permetteva per la prima volta (insieme a Pokémon Stadium) di poter ammirare i mostriciattoli tascabili di Nintendo in 3D e ciò decretò il successo del gioco in questione.

L’essenza di questa nuova interazione videoludica rimane invariata: fotografarli tutti. In questa nostra guida a tema New Pokémon Snap andremo a mostrarvi in modo semplice e chiaro come aggiudicarvi tutte le stelle disponibili fotografando il simpatico e buffo Hoothoot. Ai tempi della seconda generazione Pokémon, la creatura in questione è stata utilizzata da Game Freak per “introdurre” in modo emblematico la meccanica del ciclo giorno-notte dal momento che questo era uno dei pochi Pokémon che poteva essere incontrato esclusivamente dopo il tramonto. Per quanto riguarda New Pokémon Snap, vi avvertiamo fin da ora che per immortalare Hoothoot non sarà necessario fare nulla di troppo complesso, ma ci sono alcuni punti da tenere ben in considerazione per fotografare il pennuto nel modo “corretto”.

Cose da sapere prima di raccogliere le 4 stelle di Hoothoot in New Pokémon Snap

Molti Pokémon delle precedenti generazioni fanno il loro ritorno in New Pokémon Snap, il celebre “gufetto” Hoothoot è uno di questi e vi mostreremo a breve come immortalarlo per ottenere tutte le stelle disponibili per la valutazione. Diventato piuttosto famoso, ai tempi della seconda generazione Pokémon grazie all’anime, Hoothoot ha sicuramente un certo seguito tra i fan e siamo lieti di vederlo farsi strada anche in questa new entry videoludica. Fortunatamente, come vi abbiamo accennato, catturare tutti e quattro i diversi comportamenti di questo Pokémon volante è abbastanza facile, quindi continuate a leggere qui sotto per risparmiare un po’ di tempo e faro da soli il prima possibile.

1 Stella : scattate una foto di Hoothoot la prima volta che ne incontrate uno, vi basterà effettuare una scansione dell’interno di un tronco di un albero per trovare il Pokémon suddetto.

: scattate una foto di Hoothoot la prima volta che ne incontrate uno, vi basterà effettuare una scansione dell’interno di un tronco di un albero per trovare il Pokémon suddetto. 2 Stelle : quando incontrate un Hoothoot in cima a un tronco di legno, usate lo scanner per farlo “agitare”. Scattate appena il Pokémon inizia a muoversi.

: quando incontrate un Hoothoot in cima a un tronco di legno, usate lo scanner per farlo “agitare”. Scattate appena il Pokémon inizia a muoversi. 3 Stelle : lanciate una Mela soffice su Hoothoot, in modo da fargli perdere l’equilibrio e fargli rivelare entrambi le zampe che di solito sono sovrapposte. Effettuate uno scatto in quel momento esatto, questo completerà anche una delle vostre richieste secondarie, se disponibile.

: lanciate una Mela soffice su Hoothoot, in modo da fargli perdere l’equilibrio e fargli rivelare entrambi le zampe che di solito sono sovrapposte. Effettuate uno scatto in quel momento esatto, questo completerà anche una delle vostre richieste secondarie, se disponibile. 4 Stelle: l’unico requisito per ottenere 4 stelle è avere lo strumento Melodia sbloccato. Quando scorgete un Hoothoot in cima ai rami di un albero, iniziate a suonare lo strumento e il Pokémon inizierà a muoversi a tempo di musica. Scattate una foto in questo momento “magico” e otterrete la valutazione a 4 stelle di cui avete bisogno. Tutto qui!

Tenete presente che aumentando il vostro livello di ricerca in ogni stage del gioco, potreste diventare testimoni di comportamenti diversi dei Pokémon in New Pokémon Snap. Se non riuscite a trovare il momento specifico per quello che state cercando, potrebbe essere tutto dovuto a questa feature del gameplay del gioco in questione. Continuate a scattare foto in uno specifico stage per sbloccare ogni livello di ricerca e completare il vostro Photodex. Insomma, ormai l’avrete già capito: la pratica è la chiave del successo.

Vi ricordiamo che New Pokémon Snap è disponibile su Nintendo Switch. Per ulteriori contenuti correlati al gioco, assicuratevi di controllare la nostra guida sui livelli totali del gioco, quella su come ottenere Sfere Lumina e Cristalfiore su tutte le isole, quella su come ottenere quattro stelle con Meganium e, infine, la guida su come ottenere quattro stelle con Dodrio.

Speriamo che questa guida vi sia stata d’aiuto e vi ringraziamo per il tempo dedicato alla lettura della stessa. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.