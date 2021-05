New Pokémon Snap: come ottenere quattro stelle con Shaymin

L’ibrido tra cincillà e cespuglio, Shaymin, torna in New Pokémon Snap elusivo come sempre: vi diciamo come fare uno scatto a quattro stelle

Purtroppo Shaymin non è semplicemente una creatura leggendaria: fa parte degli dei che richiedono ai giocatori di partecipare ad eventi per ottenerlo, e New Pokémon Snap disgraziatamente non si fa scrupoli a replicarne l’esclusività, per cui aspettatevi di dovervi sudare le quattro stelle. Le cattive notizie sono però abbondantemente finite qui, per vostra fortuna: siamo qui proprio per darvi una mano nell’impresa. Il bouquet organico ambulante uscirà allo scoperto, con o senza il mazzo di Gracidea: siete pronti a mettere l’obiettivo sul vostro prossimo Poké-scoop e scattare una foto da Pulitzer?

Shaymin: come ottenere le varie stelle in New Pokémon Snap

Come per Sylveon, in New Pokémon Snap le foto di Shaymin che fruttano più stelle sono quelle che lo ritraggono in compagnia di Meganium. Nella stessa zona lumina di quest’ultimo potete cercare anche la creatura leggendaria, sulla sinistra, in cima alla rupe che potete vedere. Tutto ciò che dovrete fare è tenere gli occhi ben puntati su dove mette piede Meganium, in particolar modo sulla sua luminescenza.

Una stella: Fotografate Shaymin lì dov’è. Due stelle: Fotografatelo non appena salta in testa a Meganium. Tre stelle: Fotografatelo poco prima che atterri sulla testa di Meganium. Ci sono diversi saltelli sul posto che precedono il grande balzo; quello è il vostro segnale. Quattro stelle: Fotografatelo ancora prima! Scattate la foto quando la sua espressione si fa sempre più entusiasta, mentre saltella sul posto, prima che spicchi il grande salto in direzione di Meganium. Scattate più foto, una di quelle andrà bene.

Notate che il comportamento delle varie creature dipende dal vostro livello di ricerca. Se non potete trovare il momento specifico che state cercando, il motivo può essere anche questo. Continuate a scattare foto per alzare il livello e riempire il Fotodex.

