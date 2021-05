New Pokémon Snap: come ottenere 4 Stelle fotografando Magikarp

Scopriamo assieme come ottenere tutte le 4 Stelle legate a Magikarp, grazie alla nostra guida dedicata a New Pokémon Snap

Quello con Magikarp non sarà di sicuro l’incontro più emozionante che potrete fare in New Pokémon Snap, ma ha comunque i suoi bei momenti. Nonostante sia uno dei Pokémon più popolari, quasi alla stregua di Pikachu, sebbene per le ragioni sbagliate, questa creatura riesce a dare il meglio di se, quando è il momento, nel mettersi in posa per la fotocamera di tutti i giocatori. Scopriamo insieme come ottenere le 4 Stelle legate alla creatura in questione, grazie alla nostra guida dedicata.

New Pokémon Snap: come ottenere 4 Stelle con Magikarp

Grazie all’aiuto di qualche Mela Soffice, oltre ad alcuni ospiti inaspettati, possono essere immortalati alcuni momenti davvero divertenti mentre saremo impegnati a cercare di ottenere le 4 Stelle nel fotografare Magikarp. Di seguito troverete tutte le accortezze necessarie per riuscire nell’intento.

1 Stella: scattate una foto a Magikarp non appena balza fuori dall’acqua, senza interagire con lei.

scattate una foto a non appena balza fuori dall’acqua, senza interagire con lei. 2 Stelle: lanciatele una Mela Soffice per farla saltare in alto. Scattare una foto quando si troverà a mezzaria.

lanciatele una per farla saltare in alto. Scattare una foto quando si troverà a mezzaria. 3 Stelle: nel secondo livello, quando raggiungerete un punto con un ponte di legno, guardate a destra sotto la struttura, così da scorgere una Magikarp intenta a nuotare. Lanciate alcune Mele Soffici per farle mangiare: scattate una foto in questo preciso istante.

nel secondo livello, quando raggiungerete un punto con un ponte di legno, guardate a destra sotto la struttura, così da scorgere una intenta a nuotare. Lanciate alcune per farle mangiare: scattate una foto in questo preciso istante. 4 Stelle: per riuscire nell’obiettivo dovrete fare in modo che un Pidgeot catturi una Magikarp, tutto questo durante il giorno all’interno del Parco Naturale di Floreo (uno degli stage presenti nel gioco). Dovrete raggiungere l’ampia zona con Swanna, dove sarà presente, sulla destra, una Magikarp intenta a nuotare. A questo punto potete attendere, oppure lanciare una Mela Soffice, così da farla saltare in alto e farla scorgere più velocemente dal Pidgeot. Questi si scaglierà velocemente contro il Pokémon acquatico, e voi dovrete essere veloci a scattare una foto quando sarà stretta tra gli artigli del volatile.

Ricordatevi che man mano che incrementerete il vostro livello di Ricerca in ciascuno stage, potreste incontrare comportamenti differenti dei Pokémon presenti nel gioco. Pertanto se non riuscite ad incappare in quello che cercate, potrebbe dipendere da tale motivo. Quindi, il nostro consiglio è quello di continuare a scattare foto all’interno dei vari stage, così da sbloccare ogni livello di Ricerca e riuscire così a completare il Photodex.

Prima di salutarvi ed invitarvi a rimanere con noi sulle pagine di tuttoteK, vi ricordiamo che New Pokémon Snap è attualmente disponibile per Nintendo Switch. Se invece cercate altri giochi a prezzo scontato, il nostro consiglio è quello di visitare le pagine di Instant Gaming.