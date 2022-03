Lost Ark: migliori classi | Tier List

Scegliere le classi migliori in Lost Ark può rivelarsi vitale: impariamo a distinguere le più adatte alle nostre esigenze in questa guida

Quando si tratta di MMO, non sono i dungeon o le arene PvP il problema maggiore: si tratta di capire quali siano le classi migliori, e in questa guida a Lost Ark vorremmo aiutarvi a stanarle. Se siete tra i tanti nuovi giocatori pronti a entrare nel fandom, il primo passo da compiere è trovare la classe più adatta a voi. Le classi principali sono cinque, e ciascuna è divisa in più categorie. Bene o male qualsiasi di esse può essere un punto di inizio come un altro, ma questo non impedisce ad alcune di spiccare su tutte le altre in base all’avversario a cui dovrete far fronte. Insomma, bisogna anche sapersi adattare.

Infatti le risultanti tier list sono due, a seconda del tipo di competizione che vi aspetta. Ne abbiamo stilata una per il PvE (Player vs. Environment) e un’altra per il PvP (Player vs. Player). Nel primo caso il vostro avversario sarà il computer, mentre il secondo termine denota piuttosto il multiplayer competitivo mirato (come quello che abbiamo trattato nella guida al co-op di Elden Ring). Oggi cercheremo di riassumere i punti di forza e i punti deboli di ciascuna classe, in modo tale da darvi già un’idea del ruolo migliore da giocare una volta effettuato il vostro primo avvio del gioco.

Le pagelle di tuttoteK

Apriamo la guida guardando le classi migliori di Lost Ark nel loro complesso. La visione d’insieme (o “colpo d’occhio”, se preferite) può già essere sufficiente per chi di voi non vuole fermarsi troppo tempo a fare gli approfondimenti del caso. Ad ogni modo, siamo qui per spiegare dove e come investire il vostro tempo: passarne un po’ di più in nostra compagnia può evitarvi qualche spreco più tardi. O forse no. Come abbiamo già detto, ogni sottoclasse del gioco è papabile, e non diciamo “tanto per dire”; potete davvero arrivare al capolinea con chiunque… se proprio volete, ovviamente.

Abbiamo tenuto conto di ogni aspetto del metagame nello stilare questa graduatoria delle varie classi: quanto se la cavano bene in battaglia, come contribuiscono alla sinergia del team, quanto è facile livellarli, e quanto costano i loro Engravings. Cogliamo l’occasione per ricordare che, in assenza di traduzioni italiane, le nostre due tier list manterranno il glossario originale.

Tier list per il PvE

Rango S: Bard, Paladin, Gunlancer

Bard, Paladin, Gunlancer Rango A: Berserker, Gunslinger, Sorceress, Artillerist, Wardancer, Deathblade

Berserker, Gunslinger, Sorceress, Artillerist, Wardancer, Deathblade Rango B: Shadowhunter, Sharpshooter, Striker, Soulfist

Shadowhunter, Sharpshooter, Striker, Soulfist Rango C: Scrapper, Deadeye

Tier list per il PvP

Rango S: Bard, Paladin, Deathblade

Bard, Paladin, Deathblade Rango A: Deadeye, Gunlancer, Sorceress, Wardancer, Gunslinger

Deadeye, Gunlancer, Sorceress, Wardancer, Gunslinger Rango B: Striker, Soulfist, Shadowhunter, Artillerist, Berserker

Striker, Soulfist, Shadowhunter, Artillerist, Berserker Rango C: Sharpshooter, Scrapper

Il rango S – guida alle classi migliori di Lost Ark

Approfondendo le varie classi di Lost Ark in questa guida, andremo ora a seguire l’ordine dalle migliori alle meno adatte al giocatore nel contesto del PvE. Terremo però anche conto del PvP. Partiamo dal bardo (Bard), che si guadagna il primo posto vista la sua importanza vitale in ogni squadra come elemento di supporto per potenziare e curare gli altri giocatori. L’offensiva non è il suo forte, ma a questo possono provvedere i compagni di squadra che godono dei suoi servigi. Ogni nuovo giocatore tende a non preferire i ruoli di supporto, ma evitare di spendere oro con i bardi vi permetterà di metterne parecchio da parte.

Il paladino (Paladin) può concentrarsi anche sui ruoli offensivi, ma per ora stiamo supponendo che stiate mirando al supporto. In questo modo potrete dare parecchi benefici alla squadra, in modo analogo ai bardi. Il lancere-fuciliere (Gunlancer) ottiene il bronzo con un ruolo essenziale sia nel PvE che nel PvP. Se puntate al gioco offensivo, è questo il ruolo che state cercando. Potete usare la… beh, lancia-fucile per infliggere non pochi danni, per poi godere di un’ottima difesa grazie ai loro scudi. Naturalmente, lo scudo si può usare anche per proteggere i vostri compagni di squadra.

Il rango A – guida alle classi migliori di Lost Ark

Scendiamo di un livello e vediamo chi altri se la cava modestamente bene. Se vi piacciono gli spadoni, probabilmente il Berserker fa per voi. È più adatto al PvE, ma si difende anche in PvP. I pistoleri (Gunslinger) hanno tre pistole diverse in base alla portata del loro attacco. La versatilità di questa classe è migliore rispetto ad altre per combattere a lunga distanza. Passiamo alle maghe (Sorceress), le cui magie hanno un buon potenziale offensivo, soprattutto con l’equipaggiamento giusto. In confronto ai bardi, però, le loro doti di supporto vacillano. Servono più per attaccare che per altro.

Gli artiglieri (Artillerist) sono un’altra divisione della categoria di cui fanno parte i fucilieri, e servono ad infliggere danni su un’intera area. Però il loro arsenale li rallenta, rendendoli vulnerabili. I ballerini bellici (Wardancer) sono una sottocategoria dell’artista marziale (le classi principali sono qui sotto), e spiccano per la combo tra colpi rapidi e danni elementali. Bisogna saperli usare, ma i risultati a volte parlano da soli. Infine le lame mortali (Deathblade) sanno essere molto valide in PvP per il loro controllo del campo di battaglia. Anche in PvE se la cavano, ma per dare il loro meglio devono concentrarsi su un nemico alla volta.

Il rango B – guida alle classi migliori di Lost Ark

Passiamo ora al reame del “così così”. La prima classe da sei politico è il cacciatore delle ombre (Shadowhunter), che non colpisce forte come i Deathblade ma può essere ottimo per chi vuole affrontare apertamente i nemici grazie alle loro abilità demoniache. In quanto al tiratore scelto (Sharpshooter), è un’ottima classe per infliggere danni a medio e lungo raggio grazie ai loro archi e alle altrettante frecce specializzate. L’ovvio tallone d’Achille di questa classe è il combattimento a distanze ravvicinate, per il quale il Gunslinger si dimostra decisamente più adatto (e versatile).

In quanto ad arti marziali, lo Striker può infliggere una discreta quantità di danni, così come discrete sono anche le sue abilità e le sue statistiche. Non è versatile come i Wardancer, ma se non altro non richiede l’impossibile dai vostri tempi di reazione. Il pugno dell’anima (Soulfist) è simile alla classe appena descritta, in quanto nemmeno lui offre la medesima versatilità vista con i Wardencer. Se non altro, offre comunque un gameplay unico, unendo attacchi corpo a corpo a mosse a medio raggio per disfarsi alla svelta dei nemici. E con questo possiamo definire concluse le categorie più forti… o no?

Il rango C

In realtà, quelle che vediamo in questa guida sono semplicemente le classi migliori per iniziare in Lost Ark. Mentre i rottami (Scrapper) hanno i loro punti deboli, dunque, si tratta comunque di una classe più che valida e degna di essere quantomeno provata. Non aspettatevi che questo tipo di combattente nel corpo a corpo sia al livello degli altri esperti di arti marziali. Con lo Scrapper avrete infatti bisogno di tenere d’occhio molteplici bacini di risorse per sfruttarne al meglio le varie abilità, e con diversi nemici a cui badare sul campo di battaglia potrebbe non essere il compito più facile.

In quanto agli occhi morti (Deadeye), si tratta di una delle sottoclassi più impegnative del gioco a livello tecnico. Nel loro caso, è imperativo colpire un nemico alle spalle per poter infliggere quanti più danni possibile. Di nuovo: è una classe tranquillamente gestibile, ma il nostro consiglio è quello di tornare al Deadeye solo dopo aver provato il gioco con le altre classi. Aggirare un nemico per poterlo colpire in un modo tanto specifico richiede non poca destrezza, ed è per questo che la classe si trova in fondo alla tier list basata sul PvE (pur essendo nel rango A in fatto di puro e semplice PvP).

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida vi è stata di aiuto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.