Fortnite: arriva Ezio Auditore di Assassin’s Creed?

In rete sono comparsi alcuni leak che suggerirebbero l’arrivo di Ezio Auditore, l’eroe dei primi Assassin’s Creed, all’interno di Fortnite

Il battle royale di casa Epic Games, Fortnite, ha oramai superato i confini del semplice shooter, divenendo a tutti gli effetti un vero e proprio fenomeno della cultura pop. Non sono stati, difatti, rari i concerti virtuali tenuti da svariate celebrità, oltre a numerosi contenuti figli di un crossover con altri popolari franchise. Tra le prossime new entry, almeno stando ad un rumor, dovremmo trovare Assassin’s Creed, con la celebre saga firmata Ubisoft che dovrebbe fare la sua comparsa nel gioco nella forma dell’iconico Ezio Auditore.

Fortnite pronto ad accogliere Ezio Auditore di Assassin’s Creed?

A dare il via alle speculazioni, ci ha pensato l’utente Twitter ShiinaBR, il quale ha riportato, tramite un post, la notizia secondo la quale i dataminer avrebbero scoperto il modello del protagonisti del secondo capitolo della saga Ubisoft all’interno dell’ultimo update del titolo Epic. Il tutto fornirebbe la possibilità di utilizzare le celebri lame celate come strumento utile ad abbattere gli alberi, oltre che per raccogliere le risorse. Il post continua dicendo che la skin in questione permetterebbe anche di indossare, come no, il cappuccio dell’eroe.

Al momento non sappiamo quando (e se) la skin di Ezio Auditore arriverà all’interno di Fortnite, ma non appena ci saranno sviluppi in tal senso, noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi prontamente aggiornati al riguardo.

Di sicuro le possibilità di un imminente rilascio non sono da escludere, visto che già da qualche giorno a fare capolino all’interno della produzione Epic Games erano stati i protagonisti di Uncharted, per fare da traino al film Sony. E svanito l’effetto novità, è già tempo di stuzzicare i fan con nuovi contenuti.

