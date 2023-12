Lethal Company: ecco le migliori mod

In questa guida, vi illustreremo le migliori mod da utilizzare su Lethal Company, il gioco horror cooperativo sviluppato da Zeekerss.

Sebbene abbia avuto un esordio in sordina, Lethal Company è un entusiasmante gioco horror giocabile interamente in modalità cooperativa, in cui bisognerà raccogliere delle risorse da alcune lune, cercando di sopravvivere ai mostri orripilanti che le abitano. I fan del videogioco sono incredibilmente entusiasti; infatti, è diventato uno dei giochi più valutati positivamente su Steam nel 2023.

Ovviamente, come molti giochi sulla piattaforma, anche per questo la community ha creato delle mods per rendere il titolo horror, sviluppato da Zeekerss, più divertente da giocare insieme. Quindi, se state giocando in single-player oppure insieme ai vostri amici, dopo avervi illustrato anche le caratteristiche tecniche, abbiamo pensato di creare una guida in cui vi illustreremo le miglior mod di Lethal Company.

Pinger | Lethal Company Migliori Mod

Una mod che potrebbe cambiare completamente il vostro modo di giocare su questo titolo horror. In cosa consiste? Potrete puntare mediante la mod Pinger direttamente ai vostri nemici comunicando strategicamente con i vostri amici senza usare la chat vocale. Una volta installata, basta premere il tasto Q sulla tastiera per usare il comando “ping” e il gioco è fatto: il vostro compagno sarà allertato dall’imminente pericolo.

Brutal Company | Lethal Company Migliori Mod

E se per caso pensate che Lethal Company sia troppo semplice per le vostre skills, allora questa mod è pensata proprio per voi. Infatti, Brutal Company rende il gioco molto più difficile aggiungendo alcuni eventi casuali e nuove meccaniche.

Item Quick Switch | Lethal Company Migliori Mod

Si può dedurre già dal nome la caratteristica di questa mod: potrete accedere velocemente ai vostri oggetti nell’inventario, semplicemente usando la vostra tastiera. Così facendo, potreste risvoltare completamente le sorti di un incontro, risparmiando anche tempo. Una delle mod utile a semplificare il vostro gameplay su Lethal Company.

Always Hear Active Walkies | Lethal Company Migliori Mod

Su Lethal Company, tramite i walkie-talkies è possibile comunicare con i vostri compagni, ma solo tra i due possessori del dispositivo; grazie alla mod Always Hear Active Walkies permette chiunque sia nelle vicinanze può ascoltare che cosa venga comunicato tramite i walkie-talkies, così che tutti possano essere allertati del pericolo imminente.

HD Lethal Company | Lethal Company Migliori Mod

Beh, chi non vuole una bella grafica per i propri videogiochi? Questa mod andrà a migliorare la risoluzione, aggiungerà l’antialiasing ed eliminerà la maggior parte dell’effetto pixellato che si può vedere nel gioco base.

Ship Loot | Lethal Company Migliori Mod

Se giocate a Lethal Company e volete trovare un modo per contare tutti i pezzi più velocemente, rispetto a doverlo fare individualmente, in modo da ottenere il valore totale dei rottami, abbiamo la mod perfetta per voi. Ship Loot è uno scan automatico (fino a 16 oggetti in contemporanea) che vi permetterà di conoscere rapidamente i rottami che avete ottenuto.

Flashlight Toggle | Lethal Company Migliori Mod

Uno dei limiti, per via del realismo del gioco horror, è l’impossibilità nel raccogliere i vari oggetti disseminati se si ha in mano la torcia. Grazie a questa mod, basterà premere sulla tastiera il tasto F in modo da poter accendere e spegnere la luce senza problemi, anche se si ha le mani impegnate in altro.

Late Company | Lethal Company Migliori Mod

Perfetta per i ritardatari! Infatti, tra le mod di Lethal Company vogliamo segnalare Late Company, pensata proprio per quegli amici che si uniscono tardi alla partita e si vedono costretti ad aspettare che i loro compagni finiscano la missione. Con questa mod, potranno unirsi immediatamente anche nel bel mezzo di una partita.

More Suits | Lethal Company Migliori Mod

Si sa, la personalizzazione è una di quelle caratteristiche diventata fondamentale per i videogiocatori; questa mod, infatti, permette di modificare i colori delle vostre tute al di là dei classici giallo, arancione e verde presenti nel gioco base.

Bigger Lobby | Lethal Company Migliori Mod

Volete avere più persone con cui giocare? Questa, allora, è una tra le mod di Lethal Company che più si adatta alle vostre esigenze: infatti, subito dopo l’installazione, si potrà ampliare la lobby di gioco da quattro a quaranta. Non dovete fare altro che unirvi e scatenare il panico con il caos che quaranta giocatori scatenati possono causare.

Pronti a giocare?

La nostra guida per le mod di Lethal Company finisce qui. Fateci sapere nei commenti, qui sotto, cosa ne pensate del gioco e se avete usato le mod che vi abbiamo presentato. Lethal Company è attualmente disponibile su PC. Ecco, dunque, un recap di tutte le migliori mod:

Pinger;

Brutal Company;

Item Quick Switch;

Always Hear Active Walkies;

HD Lethal Company;

Ship Loot;

Flashlight Toggle;

Late Company;

More Suits;

Bigger Lobby.

Se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità del mondo videoludico e non, restate sintonizzati su tuttotek.it. Se, invece, state cercando qualche chiave di gioco al prezzo scontato, allora vi rimandiamo al catalogo di offerte presente su Instant Gaming.