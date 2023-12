LIAN LI ridefinisce l’arte del raffreddamento con UNI FAN TL LCD e UNI FAN TL

LIAN LI ridefinisce l’arte del raffreddamento con la sua nuova serie di ventole ad incastro UNI FAN TL LCD e UNI FAN TL

LIAN LI Industrial Co. Ltd., produttore leader di chassis e accessori per PC, ha lanciato una nuova serie di ventole a incastro con UNI FAN TL LCD e UNI FAN TL. UNI FAN TL LCD comprende un display LCD integrato da 1,6″ con risoluzione di 400×400 pixel, completamente personalizzabile tramite L-Connect. Gli utenti possono personalizzare il display LCD con il supporto dei formati GIF, MP4, JPG e PNG, oppure scegliere di visualizzare varie informazioni sui sensori di sistema, come la velocità o la temperatura della CPU.

UNI FAN TL offre una ventola ottimizzata in termini di rumore e prestazioni, con pale LCP e cuscinetti FDB con schermatura in rame. Entrambi i modelli presentano uno stile di illuminazione rinnovato con 2 zone LED implementate in una striscia RGB. Questa è diffusa nella parte superiore e inferiore del telaio che avvolge i punti di montaggio delle ventole. Entrambi i modelli sono disponibili in bianco e nero, nelle dimensioni di 120 mm e 140 mm e con design a flusso d’aria regolare e inverso.

Dettagli sulle nuove UNI FAN TL LCD e UNI FAN TL di LIAN LI

UNI FAN TL LCD integra uno schermo LCD IPS da 1,6″ al centro della ventola. Lo schermo ha una risoluzione di 400 x 400 e può visualizzare informazioni sul sistema. Tra queste, la temperatura della CPU, il carico della CPU, la temperatura della GPU, il carico della GPU e la velocità della ventola. Questo schermo supporta i formati di file GIF, MP4, JPG e PNG per una divertente personalizzazione del display LCD. individualmente o sincronizzato su più ventole con il software L-Connect.

Il controller UNI FAN TL LCD può ospitare fino a 7 ventole LCD simultaneamente, con ciascuna porta che supporta fino a 3 ventole UNI FAN TL LCD. Gli utenti hanno la flessibilità di mescolare gruppi di ventole TL e TL LCD, ottenendo una miscela armoniosa di prestazioni e personalizzazione estetica.

UNI FAN TL

Presenta una configurazione a 9 pale realizzata in resistente polimero a cristalli liquidi (LCP), che garantisce il mantenimento della forma delle pale ad alta velocità. Questo design consente alle pale della ventola di essere più vicine al telaio della ventola, con una misura di 0,65 mm per il modello TL 120 e di 1,0 mm per il modello TL 140.

Con uno spessore complessivo del telaio di 28 mm, questa configurazione aumenta la superficie delle pale, migliorando le prestazioni. Inoltre, UNI FAN TL utilizza cuscinetti fluidodinamici (FDB) per il motore del ventilatore, favorendo un funzionamento più silenzioso e fluido. La combinazione di un telaio del ventilatore più spesso, del robusto materiale delle pale LCP e dell’FDB contribuisce a garantire prestazioni eccezionali e livelli di rumorosità ridotti.

UNI FAN TL LCD e UNI FAN TL di LIAN LI: personalizzazione Infinity RGB

Gli UNI FAN TL e TL LCD vantano grandi specchi infiniti su entrambi i lati del telaio, accompagnati da una striscia RGB diffusa lungo i bordi delle piastre antivibrazioni. Questo stile di illuminazione crea un effetto continuo in gruppi collegati. I LED superiori e inferiori sono suddivisi in due zone, controllabili singolarmente tramite L-Connect.

Utilizzando il meccanismo a incastro delle UNI FAN originali, gli utenti possono formare gruppi di ventole alimentate da un unico cavo. Grazie a un circuito integrato in ogni ventola, L-Connect rileva automaticamente ogni ventola per una gestione semplice. Ottimizzando il flusso d’aria del sistema e identificando in modo intelligente le dimensioni e la posizione delle ventole all’interno di ciascun gruppo. La serie UNI FAN TL è disponibile per il pre-ordine a partire dal 20 dicembre 2023.

La serie UNI FAN TL è disponibile per il pre-ordine a partire dal 20 dicembre 2023.