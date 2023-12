In questa guida vi parleremo delle migliori impostazioni grafiche da utilizzare su Lethal Company, il popolare gioco horror cooperativo di Zeekerss

Lethal Company è un divertentissimo gioco horror cooperativo in cui un gruppo di giocatori deve raccogliere risorse da delle lune abbandonate cercando di sopravvivere alle terribili creature che le abitano. L’estrema popolarità del titolo ovviamente sta attirando tanti nuovi giocatori e tra di loro ce ne sono molti che utilizzano degli hardware non proprio aggiornati. Per migliorare l’esperienza di gioco di queste persone abbiamo quindi deciso di scrivere questo articolo, dove potrete trovare le migliori impostazioni grafiche da usare su Lethal Company.

Requisiti di sitema | Lethal Company: migliori impostazioni grafiche

Per prima cosa è importante assicurarsi di rispettare i requisiti minimi di sistema del gioco. Fortunatamente Lethal Company non è affatto un titolo pesante e di conseguenza non dovreste avere troppe difficoltà a farlo partire anche con dei PC non proprio moderni. Qui di seguito potrete trovare i requisiti di sistema minimi di Lethal Company:

Windows 10 a 64bit

CPU Intel Core i5-7400 da 3.0GHz

Scheda Video NVIDIA GeForce GTX 1050

Almeno 1GB di spazio libero nel sistema di archiviazione

Settaggi | Lethal Company: migliori impostazioni grafiche

Adesso è arrivato finalmente il momento di parlare delle impostazioni grafiche del gioco. Purtroppo al momento il titolo è ancora in early access e di conseguenza il menu dei settaggi è ancora abbastanza scarno. Col tempo di sicuro la situazione migliorerà, ma per il momento i giocatori dovranno accontentarsi di soli tre parametri. Al momento infatti è possibile modificare unicamente il cap del frame rate, la modalità dello schermo e la luminosità.

Di base noi vi consigliamo di impostare un framerate congruo al refresh rate del vostro monitor e di giocare a schermo intero. Se però avete dei problemi di performance allora potete anche selezionare un cap di 30FPS e, in caso di estrema necessità, potete anche scegliere di giocare in finestra. Per quanto riguarda la luminosità invece siete liberi di utilizzare il valore che preferite, dato che non influenza in alcun modo le performance.

Pronti al terrore

Qui termina la nostra guida alle migliori impostazioni grafiche di Lethal Company. Purtroppo al momento il gioco non offre molte opzioni, ma speriamo comunque di avervi aiutato a sfruttare al meglio quelle presenti.

Lethal Company è disponibile ora in accesso anticipato per PC. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.