In questa guida, vi mostreremo le migliori mod per Baldur’s Gate 3, gioco dei Larian Studios vincitore del GOTY 2023

Una nuova guida dedicata interamente al gioco che più di tutti quest’anno ha saputo sbaragliare la concorrenza diventando il titolo simbolo di questo 2023: Baldur’s Gate 3. Il nuovo capitolo, sviluppato di nuovo dai Larian Studios, era un successo annunciato; eppure, ha saputo battere ogni record sapendo coinvolgere milioni di videogiocatori in tutto il mondo e mettendo d’accordo interamente la critica videoludica. Insomma, un successo planetario con una community di videogiocatori particolarmente attiva.

Beh, come potevamo immaginare anche per Baldur’s Gate 3, sulla versione giocabile su PC, ci sono centinaia di mods scaricabili e giocabili. Sì, centinaia. Perché il titolo è disponibile dal 2020 nella sua versione early access e la community si è sbizzarrita andando a modificare quasi ogni aspetto possibile del titolo GDR, protagonista assoluto dei The Game Awards 2023. Ed ecco a voi, quindi, una lista dove abbiamo scelto per voi 12 delle migliori mods disponibili attualmente per Baldur’s Gate 3. Scopriamole insieme.

Fixer | Baldur’s Gate 3 Migliori Mod

Fondamentale qualora vogliate provare tutte quelle personalizzazioni create prima del rilascio ufficiale di Baldur’s Gate avvenuto quest’anno. Sì, perché molte mods create per la versione early access hanno smesso di funzionare o hanno avuto dei problemi con la versione finale del gioco. Questa mod va a risolvere questa situazione, permettendo di nuovo alla community di provare le mods vecchie.

Highlight Everything | Baldur’s Gate 3 Migliori Mod

Con questa modifica, si andrà a risolvere uno dei problemi che magari potrebbe dare la visuale isometrica ad un occhio non particolarmente abituato. Infatti, i giocatori possono evidenziare gli oggetti semplicemente tenendo premuto il tasto Alt sinistro, ma funziona solo per alcune cose in particolare. Non temete, una volta installata, questa mod vi evidenzierà tutto.

Fantastical Multiverse | Baldur’s Gate 3 Migliori Mod

Una delle caratteristiche principali di questo videogioco GDR è la personalizzazione, una delle più dettagliate e particolari mai viste. Quindi, che ci crediate o no, qualcuno ha anche pensato di realizzare una modifica PC per aggiungere una cinquantina di nuove razze. Per la precisione, 54.

AI Control Party | Baldur’s Gate 3 Migliori Mod

Se non siete particolarmente avvezzi al genere GDR con il gameplay a turni, allora forse questa mod vi verrà in grande soccorso. Gestire un gruppo di personaggi, soprattutto per i giocatori alle prime armi, può sembrare veramente difficile; con questa modifica, il computer vi aiuterà a gestire il vostro parterre di personaggi, grazie a un incantesimo speciale.

Achievement Enabler | Baldur’s Gate 3 Migliori Mod

Una volta si andava alla ricerca di tesori, adesso si cercano sui videogiochi. Purtroppo, quando applicate una modifica a un titolo, questo disabiliterà completamente la possibilità di ottenere quelle piccole ricompense che fanno tanta gola. Con questa mod, non correrete più questo rischio e potrete conquistare i vostri trofei. Che la caccia abbia inizio!

Fast XP | Baldur’s Gate 3 Migliori Mod

Il nome della mod spiega precisamente quale modifica applica al vostro gioco base. Magari non avete particolarmente tempo per giocare, presi da impegni universitari, lavorativi e altro, e allora perché non sfruttare un modo per accumulare punti esperienza sei volte più velocemente rispetto al gioco base? Così facendo potrete raggiungere facilmente il livello necessario per proseguire.

5e Spells | Baldur’s Gate 3 Migliori Mod

Se state cercando un’esperienza autentica, ancora più ispirata al mondo di Dungeons & Dragons, allora dovrete dare uno sguardo a questa mod che va ad aggiungere una notevole quantità di incantesimi. In più, gli sviluppatori cercano di aggiornare questa modifica periodicamente, così che i videogiocatori possano sempre personalizzare ulteriormente le loro modalità di gioco.

Carry Weight Increased | Baldur’s Gate 3 Migliori Mod

Come nella maggior parte dei giochi GDR, anche in Baldur’s Gate 3 è presente un limite di peso per dare quel tocco di realismo in più. Certo, in un gioco dove è possibile trovare elfi, orchi, nani, incantesimi e altro ancora, forse alcuni videogiocatori non ne sono particolarmente interessati; allora questa mod andrà ad aiutare tutti quelli che amano fare razzia dei vari oggetti che trovano disseminati sulla mappa di gioco. Infatti, una volta installata, potrete innalzare la soglia massima dei pesi che potete portare con voi ogni volta che lo desiderate.

Customizer’s Compendium | Baldur’s Gate 3 Migliori Mod

Se la personalizzazione del gioco base non è abbastanza, allora questa mod potrà soddisfare i vostri bisogni; infatti, sbloccherete tantissime nuove opzioni nel creator del personaggio, che precedentemente venivano utilizzati soltanto per gli NPC. Si tratta di una modifica molto semplice da installare, poiché tutte queste opzioni sono già presenti nel gioco base; quindi, qualsiasi look voi scegliate, non stonerà con il tono di Baldur’s Gate 3.

Tav’s Hair Salon |Baldur’s Gate 3: Migliori Mod

Sì, un’altra mod dedicata alla personalizzazione dei personaggi del videogioco premiato con il GOTY quest’anno. La sua funzione può essere intuita dal nome: va ad aggiungere altri tagli di capelli, dandovi la possibilità di realizzare dei look unici nel loro genere. Una mod imperdibile, ma che purtroppo potrete installare solo dopo aver applicato ImprovedUI ReleaseReady e Patch3 Mod Fixer.

Party Limit Begone | Baldur’s Gate 3: Migliori Mod

Baldur’s Gate 3 può essere giocato in co-op, sia con dei personaggi che faranno parte del vostro party o insieme ai vostri amici. Di default, si può giocare soltanto in quattro; non più con questa mod che innalzerà il numero totale dei componenti del party fino a sedici (otto qualora stiate utilizzando il multiplayer online).

E ora… giochiamo!

La nostra esplorazione delle migliori mod di Baldur’s Gate 3 finisce qui. Fateci sapere nei commenti qui sotto se queste modifiche vi hanno incuriosito o se ne avete provato altre molto interessanti. Baldur’s Gate 3 è attualmente disponibile per PS5 e PC. Ecco a voi un riepilogo delle mod presentati nella guida:

