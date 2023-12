Lethal Company potrebbe essere un gioco un bel po’ complesso, specialmente nelle fasi iniziali: in questa guida abbiamo scritto alcuni trucchi e consigli su come giocare a Lethal Company senza troppe difficoltà, prendi appunti, perché ti torneranno molto utili!

Ti hanno appena assunto alla Lethal Company e devi prepararti ad affrontare mostri terrificanti e ad esplorare varie lune? Allora mi spiace dirtelo, amico mio, ma sei in grossi guai. Non temere! Qui troverai tutti i trucchi sul come giocare a Lethal Company, per renderti l’esperienza di gioco più facile. Partiamo con la premessa: questo è un gioco roguelike (questo genere sta spopolando ultimamente), in poche parole dovrai uccidere quanti più nemici possibili e sopravvivere ai vari dungeon, anche se ci sono i dovuti potenziamenti che rendono la partita più semplice. Ma i potenziamenti non sono gli unici fattori che potrebbero aiutarti!

Lo scanner è il tuo migliore amico | Lethal Company: come giocare, trucchi e consigli

Come abbiamo detto prima, questo è un roguelike con tanti dungeons, ma sai cosa puoi trovare nei dungeons? I loot. I loot, però, spesso sono nascosti, il che rende il tutto più complicato, MA, fortunatamente sin dall’inizio del gioco il tuo personaggio ha uno scanner incorportato nella tuta. Tutto ciò che devi fare è premere il tasto destro del mouse e lo scanner rivelerà tutti i loot che ci sono nelle vicinanze con una scritta verde che indica il nome e il valore del loot. Usa lo scanner sin dal primo edificio in cui entri, troverai sicuramente dei loot molto utili. Consiglio: lo scanner può anche indicarti la strada quando non hai la torcia. Inoltre, lo scanner individua anche le creature con una scritta rossa, anche se non tutte sono pericolose.

Prendi un’arma | Lethal Company: come giocare, trucchi e consigli

Quando atterri sulla prima luna, avrai già 60 punti valuta da spendere. Puoi vederli aprendo il terminale della nave ed è fondamentale acquistare risorse per la sopravvivenza, soprattutto una torcia e una pala. Se stai giocando con degli amici, purtroppo non avrai abbastanza punti per tutti, quindi conviene che uno di voi prenda una torcia e un altro un’arma per difendervi. La pala può anche aiutarvi a fuggire dai piccoli gruppi di nemici che vi circondano.

Ricorda la strada che percorri | Lethal Company: come giocare, trucchi e consigli

Un altro grosso problema che potresti rincontrare in questo gioco è quello di perderti nella mappa. Ogni volta che entri in un edificio, ci sono tantissime strade e sentieri che formano un vero e proprio labirinto in cui è molto facile perdersi. Perciò, una cosa fondamentale che devi assolutamente fare è quella di ricordare la strada che percorri, perché in caso contrario, se becchi un mostro che ti dà la caccia e devi fuggire, dimenticare dove si trova la via d’uscita ti porterà a morte certa. Consiglio: lascia qualche oggetto o giocatore in alcuni punti importanti della mappa per non perdere di vista la via di fuga.

Impara a usare il terminale | Lethal Company: come giocare, trucchi e consigli

Mentre sei sulla nave, noterai un grande schermo che mostra dove sono tutti i giocatori e ha una leva che fa partire la nave e un terminale con molte altre funzioni. Questo terminale ti sarà molto utile per comprare oggetti, venderli alla Company, navigare tra le varie lune e perfino rimuovere gli ostacoli per i tuoi amici. All’inizio potrà sembrare un po’ difficile capire come si usa il terminale, ma qui ci sono i comandi principali che devi assolutamente imparare.

Lune : mostra tutte le lune che puoi visitare e gli effetti del clima. All’inizio dovrai assolutamente evitare le lune con tempeste, allagamenti e eclissi. Puoi digitare la luna su cui vuoi atterrare e affrontare la tua prima run.

: mostra tutte le lune che puoi visitare e gli effetti del clima. All’inizio dovrai assolutamente evitare le lune con tempeste, allagamenti e eclissi. Puoi digitare la luna su cui vuoi atterrare e affrontare la tua prima run. Company : questo comando ti porta all’edificio della Compagnia, dove potrai vendere i tuoi articoli e vedere quanto la compagnia offre.

: questo comando ti porta all’edificio della Compagnia, dove potrai e vedere quanto la compagnia offre. Negozio : qui potrai vedere tutti gli articoli in vendita. Controllalo spesso per vedere se vendono qualcosa di interessante.

: qui potrai vedere tutti gli articoli in vendita. Controllalo spesso per vedere se vendono qualcosa di interessante. Bestiario: come abbiamo già detto, puoi scannare i nemici avvicinandoti a loro. Una volta analizzati, questi saranno visibili nel bestiario.

Tieni traccia dell’orario | Lethal Company: come giocare, trucchi e consigli

Quando esci dalla nave, puoi vedere una finestra che indica l’orario. Questo è da tenere sempre d’occhio, anche se purtroppo una volta che entri nell’edificio non puoi più vederlo. Tieni traccia dell’orario, perché a mezzanotte la nave abbandona da sola la luna, lasciandoti indietro. Anche se sei dentro l’edificio, riceverai una notifica quando sta per giungere la mezzanotte, quando la nave sta per partire o quando un giocatore morto richiama la nave. Ecco perché tenere d’occhio l’orario è questione di vita o di morte.

Più siete, meglio è | Lethal Company: come giocare, trucchi e consigli

Anche se in Lethal Company puoi creare un server privato per giocare in solitaria (magari anche spaventandoti di più), giocare in compagnia di amici ha molti benefici. Innanzitutto non devi preoccuparti troppo, visto che ci sarà sempre un amico a guardarti le spalle, ma ci sono altri benefici:

Se siete più giocatori, uno di voi può restare tutto il tempo sulla nave per usare il terminale, avvisarvi dei nemici in avvicinamento, aprire le porte e disattivare le torrette .

. Nel caso in cui sopravviviate tutti tranne un povero sfortunato, puoi comprare un teletrasporto che riporta il giocatore alla nave , evitando così di perdere soldi. Oppure puoi vendere i cadaveri per guadagnarci.

, evitando così di perdere soldi. Oppure puoi vendere i cadaveri per guadagnarci. C’è un nemico molto fastidioso, simile alla creatura ragnesca di Alien, che si aggrappa alla tua faccia, ti limita la vista e l’udito e non puoi fare niente per togliertelo di dosso . L’unico rimedio è appunto che un tuo amico ti colpisca con un’arma.

. L’unico rimedio è appunto che un tuo amico ti colpisca con un’arma. Gli alveari possono spawnare in qualsiasi punto della mappa e sono gli item con il valore più alto del gioco. L’unico modo per ottenerli però è distrarre le api con l’aiuto di un amico mentre tu prendi l’item.

Impara ad affrontare i nemici | Lethal Company: come giocare, trucchi e consigli

Che sia all’esterno o all’interno dell’edificio, incontrare i mostri è inevitabile. Certo, magari lo scanner può darti qualche piccolo consiglio su come affrontare un determinato nemico, ma dovrai imparare ad affrontarli da solo. Fortunatamente, nel gioco puoi incontrare un sacco di rialzature che bloccano i nemici e puoi usarli a tuo vantaggio contro i thumper, gli spider e gli slime. Tutto ciò che devi fare è metterti sulle rialzature e colpire i nemici da lì.

La guida finisce qui, speriamo che questi consigli vi siano stati d'aiuto.