Arrivato nel mese di ottobre 2021 su PC (GOG, Steam ed Epic Games), Inscryption è un particolare indie creato dalla mente di Daniel Mullins e pubblicato da Devolver Digital che ha saputo farsi distinguere per le sue tinte dark e per l’ottima commistione di generi. Il titolo, infatti, riesce sapientemente a mescolare una componente di gioco da carte e deckbuilding, a fasi da rompicapo in stile Escape Room, condendo il tutto con una formula roguelike davvero interessante. Nel mese di luglio gli sviluppatori hanno confermato l’arrivo anche su PS4 e PS5 a fine agosto, e quindi eccoci qua con la lista trofei completa. Per tutti coloro che vorranno provare a completarlo al 100%.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Inscryption consta di 41 statuette totali, di cui 25 di bronzo, 12 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Considerando la natura da roguelike del titolo, ci sentiamo abbastanza tranquilli nel non mettere alcun “allerta spoiler” nell’introduzione a questa guida. Vi ricordiamo, in ogni caso, che le descrizioni dei trofei sono esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Inscryption: ecco la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà dei trofei di bronzo:

Artista sanguinario : Completa la tua prima carta della morte.

: Completa la tua prima carta della morte. Insetto innocuo : Libera una Cimice dalla cassaforte.

: Libera una Cimice dalla cassaforte. Liberare il serraglio : Libera la statua del lupo dalla gabbia.

: Libera la statua del lupo dalla gabbia. Visione ancestrale : Riempi la tua cavità orbitale con qualcosa di magico.

: Riempi la tua cavità orbitale con qualcosa di magico. Speranza rinnovata : Trova un rullino di riserva.

: Trova un rullino di riserva. Vittoria indiscussa : Sconfiggi Leshy.

: Sconfiggi Leshy. Necromante condannata : Completa il Tempio dei Morti.

: Completa il Tempio dei Morti. Druido vendicatore : Completa il Tempio delle Bestie.

: Completa il Tempio delle Bestie. Automa d’eccezione : Completa il Tempio della Tecnologia.

: Completa il Tempio della Tecnologia. Mentore di maghi : Completa il Tempio della Magia.

: Completa il Tempio della Magia. Flagello del minatore : Sconfiggi il Prospettore.

: Sconfiggi il Prospettore. Pescatore veterano: Sconfiggi il Pescatore.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Inscryption: ecco la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Faccia a Faccia : Sconfiggi il Cacciatore e la Commerciante.

: Sconfiggi il Cacciatore e la Commerciante. Equilibro di potere : Permetti a P03 di assumere il controllo di Inscryption.

: Permetti a P03 di assumere il controllo di Inscryption. Cataloga e archivia : Sconfiggi l’Archivista.

: Sconfiggi l’Archivista. Essenza da catturare : Sconfiggi il Fotografo.

: Sconfiggi il Fotografo. Servitù del Pittore : Sconfiggi il Boss Incompiuto.

: Sconfiggi il Boss Incompiuto. Legame naturale : Sconfiggi 4ccipicchia.

: Sconfiggi 4ccipicchia. Omicidio : Assisti alla morte di P03.

: Assisti alla morte di P03. Sfida sospettosa : Supera la sfida di livello 1 nella mod di Kaycee.

: Supera la sfida di livello 1 nella mod di Kaycee. Sfida derisoria : Supera la sfida di livello 4 nella mod di Kaycee.

: Supera la sfida di livello 4 nella mod di Kaycee. Amante di ninnoli : Sblocca tutti e 3 gli oggetti del dipinto a olio nella mod di Kaycee.

: Sblocca tutti e 3 gli oggetti del dipinto a olio nella mod di Kaycee. Errore da principianti : Fai 10 giocate pessime in una singola sessione della mod di Kaycee.

: Fai 10 giocate pessime in una singola sessione della mod di Kaycee. Estrazione di denti : Estrai 32 denti nella mod di Kaycee.

: Estrai 32 denti nella mod di Kaycee. Luna storta: Sconfiggi Leshy nella mod di Kaycee senza distruggere la Luna.

I trofei d’argento | Inscryption: ecco la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento di Inscryption:

Rinnovamento : Inizia una nuova partita.

: Inizia una nuova partita. Domatore di Scoiattoli : Vinci una battaglia con danni inflitti dagli Scoiattoli.

: Vinci una battaglia con danni inflitti dagli Scoiattoli. Bis raccapricciante : Permetti ai Micologi di fare esperimenti su una creatura che è già un esperimento.

: Permetti ai Micologi di fare esperimenti su una creatura che è già un esperimento. Inversione di ruoli : Riprenditi una delle tue creature rubate dal Pescatore.

: Riprenditi una delle tue creature rubate dal Pescatore. Finale drammatico : Completa il finale di Inscryption.

: Completa il finale di Inscryption. Sforzo collettivo : Raccogli tutte le carte nell’Inscryption originale.

: Raccogli tutte le carte nell’Inscryption originale. Offerta oscura : Fai un’offerta al Signore delle Ossa.

: Fai un’offerta al Signore delle Ossa. Sapere dimenticato : Ricevi tutte e 5 le carte dalla Commerciante nella fabbrica di P03.

: Ricevi tutte e 5 le carte dalla Commerciante nella fabbrica di P03. Taglia macabra : Distruggi una carta Cacciatore di taglie di livello 3.

: Distruggi una carta Cacciatore di taglie di livello 3. Rimorso straziante : Non svuotare il bidone per la raccolta differenziata.

: Non svuotare il bidone per la raccolta differenziata. Ruggito di sfida : Supera la sfida di livello 8 nella mod di Kaycee.

: Supera la sfida di livello 8 nella mod di Kaycee. Inizio // Fine: Completa una sessione con ciascun mazzo iniziale nella mod di Kaycee.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Inscryption: ecco la lista trofei completa!

Ci avviamo verso la fine con le statuette d’oro:

Scherzo del Diavolo : Attacca con più di 666 di danno nell’Inscryption originale.

: Attacca con più di 666 di danno nell’Inscryption originale. All’altezza della sfida : Supera la sfida di livello 12 nella mod di Kaycee.

: Supera la sfida di livello 12 nella mod di Kaycee. Tempesta di teschi: Completa una sessione con tutte le sfide attive nella mod di Kaycee.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Inscryption:

Ciao a tutti, giocatori di carte: Sbloccate tutti gli altri trofei.

Termina qui la lista trofei completa di Inscryption. Fateci sapere se avete provato il titolo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!