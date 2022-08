Intel: novità sulle prossime Meteor Lake Xe-LPG iGPU

Trapelano delle nuove informazioni da Intel in merito alle prossime Meteor Lake Xe-LPG iGPU con accelerazione ray tracing, dalle quali potrebbero mancare le unità XMX

Intel Corporation (o semplicemente Intel, clicca qui per maggiori info sull’azienda) è una multinazionale statunitense fondata il 18 Luglio 1968 con sede a Santa Clara (California). Produce dispositivi a semiconduttore, microprocessori, componenti di rete, chipset per motherboard (scheda madre), chip per schede video e molti altri circuiti integrati. Qualche settimana fa, ha confermato che la prossima serie di Core di 14a generazione sarà dotata di “Versatile Processing Unit” per l’intelligenza artificiale e l’inferenza. Ora il team di sviluppo di Intel rivela alcuni dettagli sull’architettura grafica integrata.

Rumors sulle nuove Meteor Lake Xe-LPG iGPU

Da alcuni guiorni, circola la voce che le nuove CPU Meteor Lake saranno dotate di grafica Xe-LPG, un derivato di Xe-HPG. Ci sono alcune modifiche all’architettura, come la presunta mancanza di unità XMG, o più precisamente la mancanza di supporto per la funzione DPAS (Dot Product Accumulate Systolic). La configurazione della GPU sarà diversa da quella della serie DG2/Alchemist che utilizza l’architettura Xe-HPG.

La novità sul ray tracing

Secondo le recenti patch introdotte in Intel Graphics Compiler, l’iGPU di Meteor Lake potrebbe supportare il ray tracing. Per quanto riguarda il codice del ray tracing HW sulle GPU Meteor Lake, sembra che le GPU Meteor Lake lo supportino. Così come Alchemist / DG2 e Ponte Vecchio perché non ci sono stati cambiamenti confermati. Si noti, tuttavia, che l’accelerazione hardware del ray tracing non è una novità per la grafica integrata. All’inizio di quest’anno AMD ha lanciato le CPU Ryzen 6000 con architettura RDNA2 e unità Ray Accelerator dedicate. Non è ancora chiaro quante unità di esecuzione offra l’architettura Xe-LPG. Le notizie che trapelano dall’azienda Intel non sono ancora molto chiare. Quindi è bene non fossilizzarsi troppo su queste indiscrezioni e prenderle con i guanti.

E voi? Cosa ne pensate di queste indiscrezioni sulle prossime Meteor Lake Xe-LPG iGPU di Intel ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).