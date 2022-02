Vediamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Horizon Forbidden West, il titolo di Guerrilla Games arrivato proprio oggi in esclusiva sulle piattaforme PlayStation

Sony voleva che Aloy divenisse un’icona dei videogiochi, e caspiterina se è riuscita nei suoi intenti. L’attesa spasmodica con cui pubblico e critica hanno atteso il tanto chiacchierato Horizon Forbidden West fa da sfondo a un amore profondo verso quello che è stato, indubitabilmente, una delle migliori esclusive di Sony della scorsa generazione. Sarà anche che Zero Dawn uscì quando gli action open world non erano poi così diffusi, sarà che la Lore del mondo di gioco (non tanto la sua effettiva sceneggiatura, ma capiamoci) era una delle più affascinanti dell’epoca e sarà che Aloy è riuscita ad entrare nel cuore di tutti. Oggi, Horizon Forbidden West è ufficialmente disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5 e in questo articolo andremo a sviscerare la sua lista trofei.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Horizon Forbidden West consta di 59 statuette totali, di cui 50 di bronzo, 7 d’argento, una d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre, nel caso di guide di questo genere, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano sempre e comunque quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler di trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Horizon Forbidden West. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Horizon Forbidden West: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la lista trofei con la prima parte delle statuette di bronzo:

Livello 20 raggiunto : Hai raggiunto il livello giocatore 20.

: Hai raggiunto il livello giocatore 20. Livello 30 raggiunto : Hai raggiunto il livello giocatore 30.

: Hai raggiunto il livello giocatore 30. Timore raggiunto : Hai raggiunto il Timore alla ricerca di un passaggio verso l’Ovest Proibito.

: Hai raggiunto il Timore alla ricerca di un passaggio verso l’Ovest Proibito. La strada per l’ambasciata : Hai liberato la strada per l’ambasciata e riaperto il Timore.

: Hai liberato la strada per l’ambasciata e riaperto il Timore. L’ambasciata : Sei sopravvissuta all’imboscata dell’ambasciata, aprendo la via per l’Ovest Proibito.

: Sei sopravvissuta all’imboscata dell’ambasciata, aprendo la via per l’Ovest Proibito. Base stabilita : Hai stabilito una base operativa e riavviato GAIA.

: Hai stabilito una base operativa e riavviato GAIA. ETERE recuperato : Hai difeso il Kulrut e recuperato ETERE.

: Hai difeso il Kulrut e recuperato ETERE. POSEIDONE recuperato : Hai drenato Las Vegas e recuperato POSEIDONE.

: Hai drenato Las Vegas e recuperato POSEIDONE. DEMETRA recuperata : Hai incontrato i Quen e recuperato DEMETRA.

: Hai incontrato i Quen e recuperato DEMETRA. Il salvataggio di Beta : Hai seguito il segnale d’emergenza di Beta e l’hai riportata alla base.

: Hai seguito il segnale d’emergenza di Beta e l’hai riportata alla base. Il destino di Faro : Sei sopravvissuta a Tebe, alleandoti con i Quen.

: Sei sopravvissuta a Tebe, alleandoti con i Quen. Sulle ali dei Dieci : Hai volato verso la battaglia e sconfitto Regalla.

: Hai volato verso la battaglia e sconfitto Regalla. Il nuovo Comandante del Deserto : Hai aiutato Drakka e Yarra e scelto il candidato più adatto.

: Hai aiutato Drakka e Yarra e scelto il candidato più adatto. Il salvataggio del Timore : Hai risolto tutti i problemi che affliggevano il Timore.

: Hai risolto tutti i problemi che affliggevano il Timore. Un aiuto per Kotallo : Hai aiutato Kotallo a costruire e provare il suo braccio meccanico.

: Hai aiutato Kotallo a costruire e provare il suo braccio meccanico. Terranumi guariti : Hai aiutato Zo a riavviare i Terranumi per salvare Cantopuro.

: Hai aiutato Zo a riavviare i Terranumi per salvare Cantopuro. Dati per Alva : Hai aiutato Alva a recuperare i dati che servono ai Quen.

: Hai aiutato Alva a recuperare i dati che servono ai Quen. Primo Override su Collolungo : Ti sei arrampicata su un Collolungo e hai avuto accesso alle sue informazioni.

: Ti sei arrampicata su un Collolungo e hai avuto accesso alle sue informazioni. Primo campo dei ribelli completato : Hai completato gli obiettivi principali di 1 campo dei ribelli.

: Hai completato gli obiettivi principali di 1 campo dei ribelli. Primo Override su nucleo : Hai raggiunto il nucleo di un Calderone e avuto accesso alle sue informazioni.

: Hai raggiunto il nucleo di un Calderone e avuto accesso alle sue informazioni. 3 mostrine ottenute in un terreno di caccia : Hai ottenuto almeno un quarto di mostrina in tutte e tre le Sfide di un terreno di caccia.

: Hai ottenuto almeno un quarto di mostrina in tutte e tre le Sfide di un terreno di caccia. Tutte le Macchine da acquisizione uccise : Hai ucciso almeno un esemplare di ogni tipo di Macchina da acquisizione.

: Hai ucciso almeno un esemplare di ogni tipo di Macchina da acquisizione. Tutte le Macchine da ricognizione uccise : Hai ucciso almeno un esemplare di ogni tipo di Macchina da ricognizione.

: Hai ucciso almeno un esemplare di ogni tipo di Macchina da ricognizione. Tutte le Macchine da combattimento uccise : Hai ucciso almeno un esemplare di ogni tipo di Macchina da combattimento.

: Hai ucciso almeno un esemplare di ogni tipo di Macchina da combattimento. Tutte le Macchine da trasporto uccise: Hai ucciso almeno un esemplare di ogni tipo di Macchina da trasporto.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Horizon Forbidden West: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

Macchine normali cavalcate : Hai cavalcato un Ferrariete, uno Scavazanna e uno Squarciavento.

: Hai cavalcato un Ferrariete, uno Scavazanna e uno Squarciavento. Planata lunga completata : Hai planato ininterrottamente per 60 secondi.

: Hai planato ininterrottamente per 60 secondi. 2 missioni con cavalcatura volante completate : Hai completato 2 missioni che richiedono una cavalcatura volante.

: Hai completato 2 missioni che richiedono una cavalcatura volante. 2 gare vinte : Sei arrivato primo in due gare diverse.

: Sei arrivato primo in due gare diverse. Serie di contratti di recupero completata : Hai completato tutti i contratti di recupero di un fornitore.

: Hai completato tutti i contratti di recupero di un fornitore. 4 avamposti ribelli completati : Hai sconfitto il capo e recuperato le piastrine da 4 avamposti ribelli.

: Hai sconfitto il capo e recuperato le piastrine da 4 avamposti ribelli. 3 rovine delle reliquie completate : Hai scoperto e completato 3 rovine delle reliquie.

: Hai scoperto e completato 3 rovine delle reliquie. Serie di sfide nell’arena completata : Hai completato 1 serie di sfide nell’arena.

: Hai completato 1 serie di sfide nell’arena. Giocatori di Batosta Meccanica sconfitti : Hai vinto una partita contro 2 diversi giocatori di Batosta Meccanica.

: Hai vinto una partita contro 2 diversi giocatori di Batosta Meccanica. Tutte le classi di armi ottenute : Hai ottenuto 1 arma di ciascuna classe.

: Hai ottenuto 1 arma di ciascuna classe. Tutti gli stati elementali inflitti : Hai inflitto tutti gli stati elementali su un nemico almeno una volta.

: Hai inflitto tutti gli stati elementali su un nemico almeno una volta. 3 combo in mischia eseguite : Hai eseguito 3 diverse combo in mischia sbloccabili.

: Hai eseguito 3 diverse combo in mischia sbloccabili. Uccisione furtiva su 10 Macchine : Hai eseguito un’uccisione furtiva su 10 Macchine.

: Hai eseguito un’uccisione furtiva su 10 Macchine. 100 componenti staccati : Hai staccato 100 componenti dalle Macchine.

: Hai staccato 100 componenti dalle Macchine. 5 armi pesanti raccolte : Hai raccolto 5 armi pesanti diverse.

: Hai raccolto 5 armi pesanti diverse. Override su 10 tipi di Macchine : Hai sbloccato e usato l’Override su 10 tipi diversi di Macchine.

: Hai sbloccato e usato l’Override su 10 tipi diversi di Macchine. Indomabile sconfitta : Hai sconfitto la guerriera Tenakth nota come l’Indomabile.

: Hai sconfitto la guerriera Tenakth nota come l’Indomabile. Carica valorosa potenziata al massimo : Hai potenziato al massimo una Carica valorosa.

: Hai potenziato al massimo una Carica valorosa. 3 armi potenziate : Hai potenziato completamente 3 armi.

: Hai potenziato completamente 3 armi. 3 abiti potenziati : Hai potenziato completamente 3 abiti diversi.

: Hai potenziato completamente 3 abiti diversi. Tutti i tipi di sacca potenziati : Hai potenziato almeno una volta le sacche di cibo, pozioni, risorse, trappole e di un tipo di munizioni.

: Hai potenziato almeno una volta le sacche di cibo, pozioni, risorse, trappole e di un tipo di munizioni. Arma potenziata con bobine : Hai equipaggiato un’arma di qualsiasi livello con 2 bobine.

: Hai equipaggiato un’arma di qualsiasi livello con 2 bobine. 3 tecniche arma sbloccate : Hai sbloccato una tecnica per 3 diverse classi di arma.

: Hai sbloccato una tecnica per 3 diverse classi di arma. 5 collezionabili diversi recuperati : Hai completato 1 drone da ricognizione, 1 scatola nera, 1 rovina delle reliquie, 1 punto panoramico e 1 torre di segnalazione.

: Hai completato 1 drone da ricognizione, 1 scatola nera, 1 rovina delle reliquie, 1 punto panoramico e 1 torre di segnalazione. Fiori per tinture utilizzati: Hai sbloccato e applicato una tintura usando i fiori appositi.

I trofei d’argento | Horizon Forbidden West: svelata la lista trofei completa!

Qui di seguito trovate i trofei d’argento di Horizon Forbidden West:

Livello 50 raggiunto : Hai raggiunto il livello giocatore 50.

: Hai raggiunto il livello giocatore 50. Override su tutti i Collilunghi : Ti sei arrampicata su tutti i Collilunghi e hai avuto accesso alle loro informazioni.

: Ti sei arrampicata su tutti i Collilunghi e hai avuto accesso alle loro informazioni. Asera sconfitta : Hai ispezionato tutti i campi ribelli e aiutato Erend a sconfiggere Asera.

: Hai ispezionato tutti i campi ribelli e aiutato Erend a sconfiggere Asera. Override su tutti i nuclei : Hai raggiunto il nucleo di tutti i Calderoni e avuto accesso alle loro informazioni.

: Hai raggiunto il nucleo di tutti i Calderoni e avuto accesso alle loro informazioni. 3 mostrine ottenute in tutti i terreni di caccia : Hai ottenuto almeno un quarto di mostrina in tutte e tre le Sfide di tutti i terreni di caccia.

: Hai ottenuto almeno un quarto di mostrina in tutte e tre le Sfide di tutti i terreni di caccia. Tutti i tipi di Macchine esaminati : Hai incontrato ed esaminato col Focus tutti i tipi di Macchine.

: Hai incontrato ed esaminato col Focus tutti i tipi di Macchine. Set di abilità completato: Hai appreso tutte le abilità disponibili in un set.

Il trofeo d’oro e il trofeo di platino | Horizon Forbidden West: svelata la lista trofei completa!

Ci avviamo verso la fine con la singola statuetta d’oro di Horizon Forbidden West:

Nemesi scoperto: Hai posto fine alla minaccia degli Zenith e scoperto Nemesi.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino:

Tutti i trofei ottenuti: Hai ottenuto tutti i trofei di Horizon Forbidden West.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Horizon Forbidden West. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Guerrilla Games qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!