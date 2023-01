Hogwarts Legacy: come scegliere la propria casata

In questa guida capiremo come scegliere la nostra casata in Hogwarts Legacy fra le quattro presenti. Vediamo insieme come fare

Hogwarts Legacy è il titolo di Avalanche Software che si appresta ad arrivare sulle nostre piattaforme di gioco il prossimo 10 febbraio. Con le prime copie già spedite ai vari creatori di contenuti, sorgono anche le prime domande, come ad esempio se sarà possibile giocare a Quidditch o se sarà attivo il cross platform, ovvero se potremo giocare con un nostro amico che possiede il gioco per una piattaforma diversa dalla nostra.

Tuttavia un dubbio più importante sorge fra i vari appassionati della saga di Harry Potter: come si fa a scegliere la casata e qual è quella più raccomandata in Hogwarts Legacy? Prima di continuare è doveroso far notare che tutte le informazioni in questa pagina si basano su informazioni pre-lancio. Maggiori dettagli e informazioni più accurate saranno riportate una volta che il gioco sarà uscito.

La casata influenza l’avventura

Come molti di voi sapranno, le casate della scuola di Hogwarts sono quattro: Serpeverde, Grifondoro, Corvonero e Tassorosso o Tassofrasso a seconda della versione tradotta in italiano (noi di tuttoteK faremo riferimento alla prima per comodità). Ogni casata è contraddistinta da dei colori di appartenenza, ma scegliere Serpeverde piuttosto che Grifondoro in Hogwarts Legacy non si limita solo a questo. Le differenze, oltre che nel vestiario, riguarderanno anche la nostra esperienza al castello che andremo a vedere più nel dettaglio successivamente.

A inizio gioco saremo smistati nelle case dal cappello parlante. Lo smistamento si limiterà a una scelta da parte nostra fra le quattro casate presenti. Se però siete alla ricerca di un’esperienza più personalizzata, potrete collegare il vostro account Harry Potter Fan Club a quello WB Games. In questo modo sarete abbinati alla vostra casata preferita e potrete portare nel gioco la vostra bacchetta. Inoltre questo sbloccherà dei premi particolari che riguarderanno un’esclusiva divisa scolastica e una maschera.

Come scegliere la propria casata in Hogwarts Legacy?

Di seguito vi riportiamo un elenco con le casate per permettervi di muovervi meglio all’interno di questa guida. Cliccando su ogni nome sarete reindirizzati alla casata selezionata e potrete leggere cosa caratterizza ogni studente che appartiene a quello schieramento.

Serpeverde – Come scegliere la propria casata in Hogwarts Legacy?

Fondata da Salazar Serpeverde, la casa è rappresentata da un serpente e i suoi colori sono il verde e l’argento. Questi saranno presenti negli indumenti e nelle sciarpe indossati dagli studenti Serpeverde. Ogni studente ha accesso alla Sala Comune dei Serpeverde che si trova nei sotterranei. È inoltre situata sotto il grande lago, che proietta un bagliore inquietante dalle sue finestre.

Conosciuti per la loro ricerca dell’astuzia e dell’ambizione sopra ogni altra cosa, gli studenti di Serpeverde sono spesso messi in una luce più dubbia, poiché sono spesso quelli che pianificano di avere successo nei loro sforzi con scarso rispetto per la moralità o le conseguenze per gli altri.

Sebbene non siano state rivelate molte informazioni su come influenzerà il gioco il fatto di essere uno studente di Serpeverde, potrete scoprire che gli studenti Serpeverde accettano di più streghe e maghi “purosangue” e potrebbero anche trovare più facile fare amicizia con loro, incluso il potenziale compagno di Serpeverde, Sebastian Sallow. È possibile che gli studenti Serpeverde possano trarre vantaggio dall’apprendere incantesimi più “ricercati” o mortali a un ritmo accelerato, sebbene non sia stata confermata questa teoria.

Fra i personaggi più importanti che hanno fatto parte di questa casata troviamo il Barone Sanguinario, Merlino, Tom Riddle e Severus Piton, sebbene la maggior parte di questi abbia frequentato Hogwarts molto tempo dopo gli eventi narrati nel titolo di Avalanche Software.

Grifondoro – Come scegliere la propria casata in Hogwarts Legacy?

Fondata da Godric Grifondoro, la casa è raffigurata da un leone e i suoi colori sono il rosso e l’oro. Questi saranno presenti sui diversi indumenti che uno studente di Grifondoro può indossare. Gli studenti ottengono l’accesso esclusivo alla Sala Comune di Grifondoro, che si trova in una delle torri ed è sorvegliata da un ritratto di una donna.

Conosciuti per il loro coraggio incrollabile e la cavalleria, gli studenti di Grifondoro sono i più propensi a dedicarsi all’eroismo e possono essere una scommessa sicura per quei maghi e streghe disposti a fare la cosa giusta a qualunque costo. Neanche qui si hanno molte informazioni su come la scelta di Grifondoro influenzerà la storia di Hogwarts Legacy. Probabilmente sarà molto più facile fare amicizia con altri Grifondoro, in particolare con uno dei compagni, Natasi Onai. Data la loro predisposizione per l’eroismo, è probabile che gli studenti di Grifondoro possano apprendere più abilità offensive a un ritmo più alto rispetto ai loro coetanei.

Fra i personaggi più importanti della casata troviamo Sir Nicholas de Mimsy-Porpington (conosciuto anche come Nick quasi senza testa), Albus Silente, Rubeus Hagrid e, ovviamente, Harry Potter e i suoi amici.

Corvonero – Come scegliere la propria casata in Hogwarts Legacy?

Fondata da Rowena Corvonero, la casa è rappresentata da un’aquila e araldi in blu e bronzo. La Sala Comune di Corvonero si trova in un’altra delle torri principali, molto simile a Grifondoro, anche se invece di richiedere una password, gli studenti hanno spesso il compito di risolvere enigmi per entrare. Una volta dentro gli studenti possono godersi la sua grande stanza a volta caratterizzata da finestre con vista sul terreno sottostante.

Conosciuti per la loro saggezza, arguzia e intelligenza creativa nel risolvere i problemi, gli studenti di Corvonero sono spesso considerati i più intelligenti dei loro coetanei. Concentrandosi meno sul potere grezzo e più sulla ricerca del mondo accademico, un Corvonero è orgoglioso di perseguire le arti magiche con determinazione e diligenza per diventare maestri di incantesimi e magia.

Non sono state ancora rivelate troppe informazioni sui vantaggi associati nel diventare uno studente di Corvonero, anche se è probabile che vi divertirete molto più facilmente a socializzare con altri studenti di Corvonero, in particolare il potenziale personaggio compagno Amit Thakkar. È anche possibile che l’intelligenza di Corvonero possa portare a un talento naturale per padroneggiare le arti degli incantesimi più velocemente di altre casate.

Fra i personaggi più importanti della casata troviamo la Dama Grigia, Uric Testamatta, Filius Vitious, Sibilla Patricia Cooman e Luna Lovegood.

Tassorosso – Come scegliere la propria casata in Hogwarts Legacy?

Fondata da Helga Tassorosso, la casa è abbellita da un tasso accanto ai colori giallo e nero che compaiono in primo piano sugli indumenti indossati dagli studenti di Tassorosso. La loro sala comune si trova da qualche parte vicino ai sotterranei del castello, da qualche parte vicino le cucine, e presenta una stanza familiare e accogliente piena di varie meravigliose piante e fauna.

Conosciuta per essere la casa più inclusiva perché invita chiunque apprezzi il duro lavoro. Gli studenti della Casa di Tassorosso sono generalmente considerati un gruppo bonario e si vantano di pazienza, lealtà e fair play. Sebbene non siano ambiziosi o competitivi come le altre case, sono capaci di grandi cose, anche se non è probabile che si vantino dei loro successi.

Sebbene anche per questa casata le informazioni siano veramente scarse, è ipotizzabile che sia più facile fare amicizia con altri Tassorosso, incluso il potenziale compagno Poppy Sweeting. Appartenere a questa casa potrebbe anche influenzare le capacità di socializzazione nel complesso o la tendenza di Tassorosso a eccellere in Erbologia, cura delle creature magiche e incantesimi difensivi della terra.

Fra i personaggi degni di nota che hanno trovato posto in questa casa vi sono il Frate Grasso, Newt Scamander e Cedric Diggory.

Fate la vostra scelta

Per questa guida su come scegliere la casata in Hogwarts Legacy è ormai tutto. Voi quale casata sceglierete? Fateci sapere la vostra nei commenti. Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S il prossimo 10 febbraio. Per le versioni PlayStation 4 e Xbox One bisognerà attendere il 4 aprile, mentre per la versione Nintendo Switch bisognerà aspettare addirittura il 25 luglio. Per non perdervi future guide riguardanti l’universo videoludico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK! Se invece siete alla ricerca di un leggero sconto per questo titolo, vi consigliamo di dare uno sguardo su Instant Gaming.