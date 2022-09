Recensione Metal: Hellsinger, musica all’inferno

In questa recensione vi parleremo di Metal: Hellsinger, un adrenalinico ibrido tra FPS e rhythm game sviluppato da The Outsiders e pubblicato da Funcom

Se siete dei fan degli FPS alla DOOM allora di sicuro conoscerete già Metal: Hellsinger. Questo titolo, sviluppato da The Outsiders e pubblicato da Funcom, è un ibrido tra FPS e rhythm game, e promette di offrire ai giocatori un’esperienza adrenalinica a ritmo di musica. Un connubio di generi così diversi tra loro ha attirato l’attenzione del pubblico ma ovviamente ha fatto sorgere anche tanti dubbi sulla sua riuscita. Con questa recensione quindi cercheremo di farvi capire al meglio l’effettiva qualità di Metal: Hellsinger.

Discesa negli inferi

In Metal: Hellsinger vestirete i panni dell’Ignota, un demone che è arrivato all’inferno in circostanze misteriose. Una volta giunta in questo luogo però la protagonista avrà uno sfortunato incontro con la Giudice Rossa, il sovrano indiscusso degli inferi. Questa potentissima entità ruberà immediatamente la voce della protagonista, per poi imprigionarla per tantissimi anni sul fondo dell’inferno. L’Ignota però non è un demone facile da soggiogare e grazie all’aiuto di Paz, un misterioso teschio magico, riuscirà a sfuggire dalle grinfie della Giudice Rossa per mettere a ferro e fuoco gli inferi in cerca di ciò che le è stato sottratto.

Nel complesso la storia di Metal: Hellsinger non spicca particolarmente per originalità. Una volta superata l’introduzione non dovrete fare altro che devastare tutti i gironi dell’inferno e massacrare ogni demone che vi si parerà davanti. Nel mentre però il vostro compagno Paz si preoccuperà di raccontarvi un po’ la storia di questo mondo così particolare, riuscendo quindi a farvi appassionare un minimo nonostante la banalità. In un titolo come questo però la trama non è che di contorno e il fulcro principale è ovviamente il gameplay.

Massacrare a ritmo – Recensione Metal: Hellsinger

Come vi abbiamo già anticipato Metal: Hellsinger è un ibrido tra FPS e rhythm game, e questo si traduce nel dover combattere contro orde di demoni attaccando a ritmo con la colonna sonora. All’inizio del gioco avrete a disposizione solamente una spada con cui affettare a tempo gli avversari, ma andando avanti nel gioco otterrete anche tante armi a distanza come pistole, fucili a pompa e così via. Questi strumenti sono perfetti per ammazzare i demoni dell’inferno, ma saranno molto più efficaci se li utilizzerete a ritmo di musica.

Sparando a tempo con la colonna sonora infatti non solo infliggerete più danni, ma accumulerete anche furia. La furia è un valore che aumenterà i vostri danni complessivi, il vostro moltiplicatore di punteggio e, una volta raggiunto il massimo, vi permetterà di ascoltare le parti cantate della musica. Questo però non è l’unico vantaggio che riceverete continuando a giocare mantenendo il ritmo. Continuando a colpire i nemici a tempo senza sbagliare potrete infatti far crescere la vostra serie ritmica. Questo valore aumenterà sempre di più, permettendovi di ottenere utili bonus e di guadagnare tantissimi punti.

I nove cerchi dell’inferno – Recensione Metal: Hellsinger

In Metal: Hellsinger dovrete affrontare tutti i nove cerchi dell’inferno ed ogni girone conterà come un livello. I livelli del gioco saranno tutti molto lineari e consisteranno semplicemente in una serie di stanze arena collegate da dei corridoi pieni di nemici. Per quanto possa sembrare un difetto, questa struttura così semplice non rappresenta un problema in Metal: Hellsinger. Il focus del gioco è l’azione a ritmo di musica e di conseguenza non si sente la mancanza di qualche segreto o di un level design più strutturato. Inoltre, considerando quant’è difficile continuare a mantenere il ritmo tra un combattimento e l’altro, è un bene non essere costretti a pensare troppo ai propri spostamenti.

Inoltre i livelli principali del gioco non saranno gli unici che potrete affrontare. Una volta completato un girone dell’inferno avrete infatti la possibilità di partecipare a tre diverse sfide che si svolgono al suo interno. Questi livelli extra sono molto impegnativi e per poterli completare sarete costretti a rispettare delle determinate condizioni entro un limite di tempo. Ad esempio potrebbe esservi chiesto di uccidere un numero specifico di nemici con un ritmo perfetto, di eseguire ogni uccisione con un’arma diversa oppure di sconfiggere i nemici usando solamente le esecuzioni.

Questi livelli extra contribuiscono ad aumentare la longevità del titolo e vi permetteranno anche di sbloccare utili potenziamenti. Al compimento di ogni sfide potrete infatti ottenere dei sigilli, cioè dei potenziamenti passivi equipaggiabili che vi permetteranno di avere diversi vantaggi all’interno dei livelli principali.

Musica demoniaca – Recensione Metal: Hellsinger

Per quanto riguarda il comparto tecnico Metal: Hellsinger si comporta davvero molto bene, specialmente considerando che non vanta lo stesso budget di un tripla A. I modelli sono davvero ben realizzati, le animazioni sono molto curate e gli effetti sono davvero spettacolari. Inoltre il gioco ha dimostrato di essere davvero molto stabile, mantenendo un framerate granitico anche nelle sezioni più caotiche (la nostra prova è avvenuta su PC).

Quello che però ci ha colpito maggiormente di Metal: Hellsinger è il lato artistico. In particolare ovviamente siamo rimasti estremamente colpiti dalla qualità della OST. In ogni livelli infatti avrete la possibilità di ascoltare dei pezzi musicali davvero incredibili che si adattano perfettamente allo stile e ai ritmi del gioco. Inoltre abbiamo apprezzato molto anche la cura posta nella realizzazione delle ambientazioni, davvero molto ispirate. Purtroppo però c’è anche qualcosa che non ci ha convinto. Nello specifico parliamo dei design di nemici e boss, davvero molto banali e facilmente dimenticabili.

Conclusioni

Adesso è arrivato il punto della nostra recensione dove tiriamo le somme su Metal: Hellsinger. Combattere i demoni dell’inferno continuando ad attaccare a ritmo è davvero spettacolare e soddisfacente, e il tutto viene accentuato ancora di più grazie alla splendida colonna sonora. In più, grazie alla presenza di sfide, difficoltà maggiori e classifiche online, il gioco vanta anche una buona rigiocabilità che vi spronerà a riprovare i livelli per migliorare sempre di più. Insomma, secondo noi The Outsiders è riuscita a centrare il suo obiettivo alla grande, creando un gioco molto impegnativo che può essere apprezzato sia dai fan degli FPS che da quelli della musica metal.

Metal: Hellsinger sarà disponibile dal 15 settembre per PC, PS5 e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.