Hands-On Acer Chromebox CXI5: nelle nostre mani in anteprima

Ecco il nostro Hands-On in anteprima del PC “mobile” basato su Chrome OS, oggi parleremo del nuovo Acer Chromebox CXI5

Acer al CES 2023 ha presentato l’aggiornamento della gamma Chrome OS, con i nuovi sistemi Add-In-One nati per realizzare postazioni comode e mobili in ambito aziendale e non solo. Noi abbiamo provato per voi il modello CXI5.

Specifichiamo che si tratta di un Hands-On, ovvero di un test in anteprima, il prodotto in questione non è ancora in versione definiva, motivo per il quale non è entrato nelle file produttive commerciali, prendete queste prime impressioni per l’appunto come tali, non potendo condurre approfonditi test specifici. Ma ora, è giunto il momento di entrare nel vivo dell’articolo.

Design e costruzione | Hands-On Acer Chromebox CXI5

Acer ha realizzato questo PC compatto in un case SFF (Small Form Factor) con design tipico delle costruzioni modulari. Difatti questo piccolo PC racchiuso in questo case compatto può essere agganciato ad uno Stand proprietario di un monitor Acer, così diventa un PC a se stante come anche un PC fisso all’occasione. Per un azienza una tale funzionalità è decisamente utile. In questo caso si trasforma in un Add-In-One completo, che fa dell’ampia compatibilità (grazie ad innumerevoli porte di ultima Gen) il suo punto forte specie in ottica aziendale.

Adatto a spazi limitati come detto, presenta il montaggio di tipo VESA. Abbiamo poi quattro porte USB 3.2 Gen 2 Type-A e le due porte USB 4 Gen 3 Type-C. Presente poi una porta USB full function e le due porte HDMI 2.1. Per le connessioni video invece, abbiamo un massimo di quattro display esterni. Ed inoltre, sono supportate le reti Wi-Fi 6E senza fili e le reti locali cablate da massimo 2.5Gb e porta porta RJ45 2.5G.

Le specifiche tecniche | Hands-On Acer Chromebox CXI5

Tornando al prodotto in questione, abbiamo a bordo Chrome OS, con processori Intel della famiglia i7 12a generazione, dotato della piattaforma Intel vPro progettato per le aziende e fino a quattro display esterni. La piattaforma hardware e software dedicata progettata da Intel è nata appositamente per le aziende che garantisce sistemi di protezione software avanzata, e funzioni importanti come diagnostica a distanza da un supporto tecnico, e molto altro del semplice controllo remoto.

Questo dispositivo inoltre è dotato di supporto amministrativo IT 24/7, grazie alla console di amministrazione di garantendo poi una modalità a basso consumo energetico e funzionalità di ricarica efficienti. Con un significativo miglioramento fino al 20% rispetto alle generazioni precedenti di processori.

A chi può servire?

Ha senso come PC Home User? Ovviamente no, in quanto Acer già possiede una gamma di prodotti per uso Consumer e certamente sono prodotti maggiormente mirati a questi utilizzi, un prodotto come il Chromebox CXI5 è invece specificatamente pensato per funzionare in un determinato modo, e soprattutto in determinate situazioni.

L’acquisto può essere sicuramente di interesse a livello aziendale, in quanto rappresentano inevitabilmente una comodità non indifferente, per la loro natura modulare e, l’essere altamente portatili ed adattabili. Immaginiamo di trasportare un PC Desktop classico da un piano all’altro per una presentazione, rispetto ad un piccolo PC leggero, e grande meno di un foglio A4.

Presto la recensione completa!

Era tutto per questa breve anteprima della nuova generazione di laptop Acer Chromebox CXI5, noi come ripetuto, ci ritroveremo qui a tempo debito, con la recensione completa. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.