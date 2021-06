Fortnite: come ottenere la skin di Loki, Dio dell’Inganno

In questa nostra breve guida, vi spiegheremo come ottenere la nuova skin di Loki, il Dio dell’Inganno, che arriverà a luglio in Fortnite, il popolarissimo titolo di Epic Games

Fortnite è sicuramente uno dei (se non “il”) fenomeni del momento. L’ultimo aggiornamento, la patch 17, ha portato con sé la stagione 7 e tantissimo nuovo contenuto. Vi abbiamo recentemente parlato di come portare a termine le varie sfide della settimana 4, la prossima in arrivo, in una guida specifica che potete trovare cliccando qui. Oggi, invece, vi parliamo di qualcosa di meramente estetico, ma nientemeno interessante per tutti coloro che sono appassionati del titolo di Epic Games. A seguire la lista di molti altri personaggi Marvel che sono entrati in Fortnite, Loki si aggiunge alla festa nel mese di luglio, e ora vi spieghiamo come ottenere la skin del Dio dell’Inganno.

Abbonati a rapporto!

Loki era stato già annunciato con una schermata di caricamento nel mese di maggio ed è da poco stata confermata la sua aggiunta a luglio. Gli abbonati alla Crew di Fortnite potranno ottenerlo lungo tutta la durata del mese e, a rigor di logica, sbarcherà nel gioco il prossimo mercoledì 30 giugno, alle ore 2 nostrane. L’abbonamento alla Fortnite Crew ha un costo di 11.99€, addebitato mensilmente fino all’annullamento. Abbonarvi vi garantirà oggetti speciali, un discreto ammontare mensile di V-Bucks e il battle pass completo per la stagione in corso.

Da Asgard a Fortnite – Fortnite: come ottenere la skin di Loki

Da Asgard all’isola di Fortnite, Loki, figlio di Laufey, è ovviamente ispirato agli Avengers dei Marvels Studios. Il pacchetto include il costume Loki figlio di Laufey, il suo accessorio classico (ossia il dorso decorativo Mantello di Loki), la bacchetta del destino, il piccone Scettro di Loki, il deltaplano Carro Chitauri e la schermata di caricamento Accoglienza di Loki. Per l’occasione, Epic Games ha anche rilasciato un coloratissimo trailer che vi lasciamo proprio qua sopra. Noi intanto procediamo spediti e vediamo come ottenere questa bellissima skin di Loki giocando a Fortnite.

Ma quindi come fare? – Fortnite: come ottenere la skin di Loki

Come ottenere Loki in Fortnite nel corso di luglio? Semplicissimo, vi basterà essere abbonati alla Crew di Fortnite ed effettuare il login. In questo modo, vi ritroverete il Dio dell’Inganno direttamente nel vostro armadietto. Se doveste aver problemi, i motivi potrebbero essere molteplici e molto semplici da sistemare. In primis, assicuratevi di star giocando sul dispositivo in cui è attiva la membership, anche perché una volta riscattata la skin su questo device potrete usarla su tutti gli altri. Inoltre, assicuratevi anche che la sottoscrizione alla Crew di Fortnite sia ancora attiva.

Buon divertimento!

Ed ecco che termina questa nostra brevissima guida sul come ottenere Loki in Fortnite nel mese di luglio. Vi ricordiamo che potete giocare al titolo di Epic Games praticamente su qualsiasi piattaforma disponibile, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch e sistemi mobile. Che cosa ne pensate di questo fenomeno? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!