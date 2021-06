Tornano le nostre guide sulle sfide settimanali di Fortnite, stavolta ci gettiamo a capofitto nella settimana 4 della stagione 7: ecco tutte le nuove sfide disponibili

Ritornano le nostre guide a tema Fortnite, con un’attenzione particolare a quelle che saranno le sfide settimanali delle stagioni che via via si susseguiranno nel gioco. L’ultima corposa patch del titolo ha portato nelle mani di tutti i fan la nuova stagione 7, con un corposo aggiornamento che ha anche aggiunto una nuova modalità di prestazioni grafiche. Insomma, le novità giunte sono davvero tante, in pieno stile Epic Games. Vediamo insieme, con una breve lista, quali sono le Sfide Leggendarie ed Epiche di questa settimana 4 della stagione 7 di Fortnite!

Il Fattore Steel è scomparso!

Le sfide di questa settimana 4 sono, come sempre d’altronde, incentrate sulla narrativa della stagione 7 di Fortnite. Questa volta si parla principalmente della scomparsa del famoso attivista anti-alieno Fattore Steel, visto per l’ultima volta all’interno della stagione 6 mentre si lamentava ardentemente della distruzione dei suoi raccolti causata dagli alieni e dai loro dannati cerchi nel grano. Le sfide leggendarie sono quindi tutte incentrate su questo tipo di narrazione, e le vediamo insieme nel prossimo paragrafo.

Le Sfide Leggendarie – Fortnite stagione 7: le sfide della settimana 4

Qui di seguito trovate la lista completa delle sfide leggendarie della settimana 4, comprese di punti esperienza ottenibili una volta completate:

Cerca indizi nella fattoria 0/2, 45000 punti esperienza; Visita i luoghi preferiti del Fattore Steel 0/3, 30000 punti esperienza; Posiziona cartelli per persone scomparse a Foresta Frignante e Brughiere Brumose 0/4, 30000 punti esperienza; Raccogli la guida del survivalista 0/1, 30000 punti esperienza; Bisogna cercare cibo, servono rifornimenti 0/5, 30000 punti esperienza.

Alieni e dove trovarli – Fortnite stagione 7: le sfide della settimana 4

Per quel che riguarda invece le Sfide Epiche, queste si concentrano molto sulle aggiunte derivanti dall’aggiornamento 17, inclusi i Rapitori e la Nave Madre, nonché gli animali affetti da parassiti. La terza, in particolare, fa riferimento al distruggere oggetti in determinate posizioni di cui una, il Vivaio Verdeggiante, potrà suonarvi strana. Nella mappa attuale di Fortnite, infatti, non è presente alcun luogo chiamato in questo modo. Questo perché, molto presto Siepi di Agrifoglio verrà occupata dagli alieni e da nuove forme di vita infette. Molto probabile che questo cambiamento avvenga prima di giovedì prossimo, ma staremo a vedere.

Le Sfide Epiche – Fortnite stagione 7: le sfide della settimana 4

Qui di seguito trovate la lista delle Sfide Epiche della Settimana 4:

Infliggi danni vicino a un Rapitore 0/1000; Distruggi nascondigli 0/3; Distruggi oggetti a Corso Commercio, Lago Languido, Parco Pacifico o Vivaio Verdeggiante 0/5; Prova la bassa gravità con i Naniti alieni o sulla Nave madre 0/1; Caccia un animale infetto 0/1; Viaggia su un disco volante 0/1000; Rapisci un avversario con il raggio traente di un disco volante 0/1.

E queste erano le sfide della settimana 4 di Fortnite Stagione 7. Sperando di esservi stati utili vi chiediamo: state giocando al titolo di Epic Games? Che cosa ne pensate?