Il programma completo di WitcherCon annunciato da Netflix e CD Projekt Red. Il primo evento virtuale dedicato al franchise The Witcher. Disponibile alla visione sui canali Twitch e YouTtube tra venerdì 9 e sabato 10 luglio

Dopo l’annuncio ufficiale durante l’ultima giornata della Geeked Week, Netflix e CD Projekt Red hanno rivelato ulteriori dettagli sull’evento di WitcherCon. Con ospiti speciali, panel ed esclusive anticipazioni, un multi-format dedicato al noto franchise di The Witcher.

Condotto da Julia Hardy, un progetto costellato di contenuti speciali, con approfondimenti mai visti prima in grado di trasportare i fan più affezionati e curiosi nelle sinuosità dei processi produttivi e creati dietro l’universo The Witcher.

In esclusiva, aggiornamenti della serie live action di The Witcher e del prossimo film anime.

Il WitcherCon sarà disponibile sui canali ufficiale Twitch e YouTube di Netflix il 9 luglio alle ore 19.00 e il 10 luglio alle ore 3.00.

Ricordiamo inoltre che tutto il programma è presente anche sul sito ufficiale dell’evento WitcherCon.

Il calendario dei panel| WitcherCon: il programma completo

Primo evento segnato in agenda The Witcher 2: Carte del Destino, con ospiti speciali Lauren Schmidt Hissrich, Anya Chalotra, Freya Allan, Mimî M Khayisa, Paul Bullion.

Un incontro vis-à-vis tra cast e showrunner di The Witcher, Il corso e il destino degli ospiti, guidati da un enigmatico mazzo di carte con le domande e curiosità dei fan. Non mancheranno rivelazioni a sorpresa, approfondimenti sul backstage e un pizzico di caos mentre i panelist ci accompagneranno nel loro viaggio attraverso le riprese della seconda stagione.

A seguire, l’incontro CD PROJEKT RED – Ricordi di viaggio – Storie segrete dei giochi di The Witcher. Gli sviluppatori della serie dei videogiochi di The Witcher, tra un vecchio ricordo e artefatti dimenticati, un viaggio nel tempo del come hanno dato vita alle storie e vicende della nota saga.

Il panel Geralt di T-Rivia, prende vita sottoforma di un gioco stile quiz, pronto a mettere a dura prova le mente dei creatori dei videogiochi e della serie Netflix. La loro conoscenza sarà l’esito finale di notizie del dietro le quinte, con gli spoiler premiati tanto quanto le risposte corrette. Ospiti presenti: Błażej Augustynek, Philipp Weber, Declan De Barra, Lauren Schmidt Hissrich.

Con CD PROJEKT RED – The Witcher: oltre i videogiochi, un viaggio tra il noir e all’horror oscuro, fino a Old World e oltre. L’universo di The Witcher con gli ultimi dettagli sui prossimi fumetti e giochi da tavolo ispirati al franchise.

Per concludere il WitcherCon, Storie del Lupo Bianco: una conversazione con Henry Cavill. L’attore in persona, noto per aver vestito i panni di Geralt di Rivia, offre un incontro ai fan. Moderato da Josh Horowitz (conduttore di MTV e Comedy Central) parlerà di fantasy, destino e di tutto il mondo The Witcher. Il Lupo Bianco potrebbe anche avere in serbo una o due sorprese.

