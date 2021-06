Fortnite: ecco le principali novità della stagione 7

Rick Sanchez e Superman sono la strana coppia che si unisce alla stagione 7 di Fortnite: ecco tutte le grandi novità di questa stagione

A stento abbiamo potuto tenerci dentro la notizia, ma a livello di crossover ora sapete già quali sono le principali novità della stagione 7 di Fortnite. Alludiamo a Rick Sanchez, il sociopatico scienziato di Rick & Morty, e a Superman, giunti sull’Isola come parte del Pass Battaglia. Il titolo della nuova stagione, intitolata Invasione per l’occasione, ci vede alle prese con un attacco alieno che sembra già da ora intenzionato a metterci i bastoni tra le ruote quasi quanto i vari Anonimo[280] del caso. Prevedibilmente, il trailer non ha perso tempo a mutare la mappa com’era prevedibile: disintegrando la Guglia.

Le novità di Fortnite per la stagione 7

Il trailer della stagione 7 di Fortnite, prima di passare alle novità, è un susseguirsi di citazioni molto ricercate. Tralasciando quanto Clark Kent sia un nerd come noi, nel suo giocare clandestinamente (e paradossalmente) al battle royale di Epic alla sua scrivania del Daily Planet, la reazione di Rick all’arrivo degli alieni richiama espressamente l’episodio Sbrachiamoci insieme. Parlando dello scienziato, il Pass Battaglia include anche molti cenni alla serie, tra cui il robot per il burro come dorso decorativo, un Morty a forma di martello come strumento di raccolta e il balletto di Rick al festino che ha concluso la prima stagione.

Al di là della nostra ammirazione per il cel shading di Rick dopo i primi esperimenti con Lexa e Miaoscolo Cartoon, però, vorrete sapere quali sono le implicazioni degli alieni nel gameplay. Non sappiamo ancora di preciso quanto frequenti siano gli attacchi dall’alto, ma avremo nuovi giocattoli nel nostro arsenale. Alludiamo al Rail Gun Rifle, capace di caricare un colpo per sistemare gli avversari riparati, al Recon Scanner con cui infliggere meno danni rendendo però visibili nemici e forzieri, al nuovo fucile d’assalto Pulse Rifle e infine al flusso continuo della Kymera Ray Gun. Le armi partono dal livello blu di rarità.

La nuova stagione è live ci terrà compagnia a lungo. Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dei nuovi arrivi? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.