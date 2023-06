In questa nuova guida dedicata vi illustreremo che cosa significa padroneggiare le abilità nel nuovissimo Final Fantasy 16

Il momento è finalmente giunto. Dopo tre anni di attesa dal primo emozionante annuncio ufficiale, giunto nel corso dello Showcase PS5 del settembre 2020, l’ultimo capitolo della serie JRPG per eccellenza di Square Enix è finalmente tra noi con un’avventura carica di epicità in un mondo tutto nuovo (a proposito, se ve la siete persa, trovate a questo link la nostra anteprima in merito al titolo). Se anche voi vi siete già tuffati nell’espolrazione delle affascinanti lande di Valisthea ma alcune meccaniche di gioco vi rimangono ancora oscure, noi siamo qui pronti per aiutarvi. In questa guida vedremo nello specifico cosa significa padroneggiare le abilità, nel nuovissimo Final Fantasy 16.

Action/RPG | Final Fantasy 16: ecco cosa significa padroneggiare le abilità

Come avevamo anche già specificato nella nostra guida su cosa sapere prima di iniziare a giocare, il sistema di combattimento di questo nuovo capitolo prosegue nell’approccio più action adottato dalla serie in tempi recenti. Di conseguenza non c’è da aspettarsi un ritorno alle classiche battaglie a turni così amate da molti fan storici della saga, ma gli elementi RPG svolgono comunque un ruolo tutt’altro che marginale all’interno del gameplay.

In questo contesto, infatti, Final Fantasy 16 adotta un sistema che ci permette di potenziare il nostro protagonista, fino ad arrivare a padroneggiare le abilità di quest’ultimo. Sostanzialmente si potranno spendere i Punti Abilità guadagnati nel corso del gioco per acquistare nuovi poteri e far salire di livello quelli già presenti, i quali diverranno così sempre più forti, fino a raggiungere un limite massimo (ovviamente diverso per ognuno).

Diventare più forti | Final Fantasy 16: ecco cosa significa padroneggiare le abilità

Come avrete probabilmente intuito da quanto detto nel precedente paragrafo, padroneggiare le abilità in Final Fantasy 16 significa in buona sostanza portare queste ultime al livello massimo, spendendo i relativi punti già citati in precedenza. Questo, oltre all’ovvia conseguenza di potenziare il vostro personaggio, offrirà anche tutta una serie di utili bonus aggiuntivi, molti dei quali potrebbero fare davvero la differenza in combattimento.

Ad esempio, potenziare al massimo un’abilità Eikonica vi permetterà tra le altre cose di utilizzarla a prescindere da quale Eikon avrete al momento equipaggiato. Considerando il fatto che Clive può equipaggiare solamente tre Eikon per volta (che, con il proseguire dell’avventura, potrebbero iniziare a risultare pochi per qualcuno), diventa subito chiaro come questo possa rivelarsi molto utile per avere sempre a portata di mano i nostri assi nella manica preferiti.

Il prezzo da pagare | Final Fantasy 16: ecco cosa significa padroneggiare le abilità

Il rovescio della medaglia nel padroneggiare le abilità in Final Fantasy 16 potrebbe essere rappresentato dal costo effettivo che queste ultime richiedono per essere portate al proprio relativo livello massimo. In particolare quelle Eikoniche richiederanno un grande quantitativo di punti per riuscire ad essere padroneggiate. A fronte di ciò, il consiglio è quindi quello di riflettere bene su come investire i propri sudati punti, selezionando accuratamente quali poteri si adattano meglio al vostro approccio e quali invece potrebbero essere tralasciati.

Scegliere la strada giusta | Final Fantasy 16: ecco cosa significa padroneggiare le abilità

Si conclude qui la nostra guida su cosa significa padroneggiare le abilità in Final Fantasy 16. Come avete potuto vedere, il concetto di base è piuttosto semplice, ma bisogna considerare che occorre fare una scelta oculata in merito a come spendere i propri punti, dato che non sarà possibile potenziare al massimo tutti i poteri di Clive in un’unica run. Se vorrete farlo, quindi, sarà necessario sfruttare il New Game Plus, disponibile una volta terminata la storia.

E voi cosa ne pensate? Vi siete già tuffati in questa nuovissima avventura? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttotek.it per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin.