Ecco i nostri consigli su cosa sapere prima di iniziare a giocare all’imminente Final Fantasy 16. Scopriamo i dettagli in questo articolo

Dopo essere tornato a mostrarsi con il trailer “Salvation”, nel corso dell’ultimo State Of Play, l’atteso sedicesimo capitolo della popolare serie JRPG per eccellenza di Square Enix è ormai in dirittura d’arrivo. Dopo avervi ampiamente raccontato le nostre prime impressioni in merito alla demo, oggi torniamo ancora una volta a parlarvi di Final Fantasy 16 e, nello specifico, di cosa sapere prima di iniziare a giocare il nuovo attesissimo capitolo di una delle saghe videoludiche più famose ed amate del mondo.

Da dove si comincia? | Final Fantasy 16: cosa sapere prima di iniziare a giocare

Una delle principali (ma non per questo scontate) domande che un utente potrebbe porsi è: posso iniziare da quest’ultimo capitolo se non ho mai giocato quelli precedenti? Certo, quel XVI che campeggia su logo e copertina del gioco potrebbe intimidire soprattutto coloro i quali decidono di avvicinarsi alla serie per la prima volta, ma, come invece i veterani sanno bene, al di la di alcuni occasionali (e spesso trascurabili) elementi e rimandi al passato, pressoché ogni nuovo capitolo principale di questa saga racconta una storia a sé. Anche nel caso di Final Fantasy 16 non si fa eccezione, e di conseguenza, chiunque potrà godersi questo nuovo titolo, anche senza preoccuparsi di dover sapere qualche cosa in particolare sulla trama dei precedenti capitoli.

Un mondo in declino | Final Fantasy 16: cosa sapere prima di iniziare a giocare

Appurato che non sarà indispensabile conoscere dettagli in particolare sui precedenti titoli della serie, nella nostra guida su cosa invece potrebbe tornare utile sapere per approcciare l’imminente Final Fantasy 16 ci concentreremo sugli elementi propri di questo nuovo capitolo. La trama si svolge nelle terre di Valisthea, un mondo in declino, in cui l’etere dei Cristalli Madre, che rende possibile la magia che è alla base della vita di tutti gli abitanti, sta via via scomparendo. Ciò è accompagnato dal diffondersi della cosiddetta Piaga, che sta trasformando in terre morte delle aree sempre più vaste del mondo, mentre le grandi potenze cominciano a farsi guerra per accaparrarsi l’etere rimanente.

In questo contesto seguiremo le vicende di Clive Rosfield, primogenito dell’Arciduca del Gran Ducato di Rosaria, cui originariamente si pensava spettasse il destino di divenire il Dominante della Fenice (sono detti Dominanti i prescelti nei quali risiedono gli Eikon, esseri dotati di enorme potere), ruolo che invece passò a suo fratello minore Joshua. Dopo essere sopravvissuto ad un violento attacco da parte di Ifrit, un Eikon misterioso, Clive deciderà di intraprendere il proprio viaggio per reclamare vendetta, nel corso del quale incontrerà numerosi alleati, ma anche pericolosi nuovi nemici.

Azione pura | Final Fantasy 16: cosa sapere prima di iniziare a giocare

Dopo la trama, uno degli elementi cardine della saga sono sempre stati i combattimenti. Da questo punto di vista Final Fantasy 16 prosegue nella direzione degli scontri in tempo reale intrapresa anche dai precedenti capitoli, cosa ampiamente prevedibile ma che è bene sapere e tenere a mente se si vuole procedere all’acquisto. Non ci sarà dunque da aspettarsi un ritorno ai classici scontri a turni, marchio di fabbrica della serie fin dagli esordi, ma i combattimenti di questo nuovo capitolo promettono un enorme quantitativo di memorabile azione. Potremo sfruttare infatti la forza ed agilità di Clive per affrontare orde di avversari in battaglie dalla forte connotazione action.

Se però non vi sentite a vostro agio con le meccaniche da action game, gli sviluppatori fanno sapere di aver pensato ad alcune soluzioni per venire incontro alle esigenze di tutti i tipi di giocatori. Infatti, fin dalle prime battute di gioco, sarà possibile attivare alcuni accessori in game, i quali andranno a semplificare alcune meccaniche, permettendovi ad esempio di schivare in automatico la maggior parte degli attacchi, bere automaticamente una pozione quando la salute è bassa o facilitare l’esecuzione delle combo.

Uno scontro tra titani | Final Fantasy 16: cosa sapere prima di iniziare a giocare

Un’altra cosa che è importante sapere sui combattimenti di Final Fantasy 16 è che, sebbene il giocatore avrà principalmente il controllo di Clive, egli non sarà l’unico a combattere sul campo di battaglia. Infatti, proseguendo con la storia, nuovi alleati si aggiungeranno al gruppo, combattendo autonomamente al fianco del nostro protagonista. Fra questi vi sarà anche Torgal, il fedele cane di Clive, richiamabile all’occorrenza in battaglia.

Come se non bastasse, il nostro personaggio acquisirà anche l’abilità di evocare il potere degli Eikon, sia sotto forma di abilità offensive di varia natura, sia combattendo direttamente nei panni delle potenti creature. Vi saranno infatti alcuni momenti in cui saremo chiamati a prendere direttamente il controllo di un Eikon, in quelli che visivamente si preannunciano come degli epici e spettacolari scontri tra gigantesche bestie dotate di devastanti poteri.

Il viaggio sta per cominciare | Final Fantasy 16: cosa sapere prima di iniziare a giocare

Si conclude qui questo nostro articolo su cosa sapere prima di giocare a Final Fantasy 16. Come avete potuto vedere, l’ultima fatica di Square Enix si preannuncia come un’epopea davvero promettente e potenzialmente ricca di momenti memorabili. A noi non resta dunque che attendere l’ormai imminente uscita ufficiale del titolo, fissata per il prossimo 22 giugno in esclusiva PlayStation 5, per poterci tuffare finalmente in questo viaggio alla scoperta delle terre di Valisthea.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di tuffarvi in questo nuovo titolo e scoprire cos’ha da offrire? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttotek.it per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin.