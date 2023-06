L‘azienda CORSAIR presenta l’ecosistema iCUE LINK di componenti smart, con nuove ventole, sistemi di raffreddamento AIO e molto altro

CORSAIR è azienda leader nella produzione di computer e accessori di alto livello per gamer, content creator ed appassionati di PC. Ha presentato oggi alcuni dei prodotti più attesi dell’anno: una nuova generazione di componenti di raffreddamento che inaugurano il rivoluzionario ecosistema iCUE LINK.

Grazie alla capacità di collegare un’ampia gamma di dispositivi tramite un unico standard di cavi per alimentazione e dati, iCUE LINK innova l’assemblaggio dei PC e la gestione dei cavi; ridefinendo il modo in cui gli appassionati potranno creare la propria configurazione. Questa prima serie di prodotti comprende:

i sistemi di raffreddamento per CPU iCUE LINK RGB ,

, le ventole iCUE LINK QX RGB e l’iCUE LINK System Hub.

iCUE LINK cambia il modo in cui esperti e principianti del fai-da-te possono assemblare i loro PC. Grazie ad una maggiore semplicità di installazione ed una riduzione significativa della complessità dei cablaggi: da oggi, assemblare un PC diventa ancora più facile e più accessibile che mai.

Dettagli sulle componenti smart CORSAIR iCUE LINK

L’ecosistema iCUE LINK rivoluziona l’esperienza di montaggio, adottando un approccio senza precedenti nell’assemblaggio dei sistemi: un cavo unico. Eliminando i vari tipi di connettori, controller e i numerosi cavi, iCUE LINK è in grado di sfruttare un connettore universale per tutti i suoi componenti.

Inoltre, ciascun dispositivo si collega direttamente a quello successivo per creare una “catena” di dispositivi collegati al System Hub tramite un solo cavo, che fornisce sia l’alimentazione che i dati per tutti i componenti.

I sistemi di raffreddamento per CPU iCUE LINK RGB offrono prestazioni straordinarie ed effetti visivi mozzafiato. Disponibili nelle varianti da 240 mm, 280 mm, 360 mm e 420 mm; rispettivamente, i modelli H100i, H115i, H150i e H170i sono dotati delle nuove ventole QX RGB. inoltre hanno una piastra di raffreddamento in rame a flusso ripartito che garantisce un’efficienza estrema.

Il cablaggio nascosto, con i collegamenti che sono stati spostati sul lato terminale del radiatore, ne migliora inoltre l’estetica; rimuovendo i cavi intorno alla testa della pompa. Il risultato è un look sensazionale per tutto il sistema, massimizzando prestazioni ed estetica .

Caratteristiche

Le ventole QX RGB sono disponibili nelle varianti da 120 mm e 140 mm, sia come starter kit multipli che in confezioni singole. Ruotando fino a 2.400 giri/min (versione da 120 mm) o 2.000 giri/min (versione da 140 mm) e dotate di un controllo PWM di precisione; queste ventole garantiscono la necessaria potenza di raffreddamento.

Inoltre garantiscono una rumorosità ridotta ed una maggiore durata grazie al nuovo cuscinetto magnetico a cupola progettato da CORSAIR. Le nuove ventole QX RGB offrono anche performance visive di altissimo livello grazie agli sbalorditivi 34 LED RGB posti su ogni ventola.

Completamente personalizzabili tramite il software CORSAIR iCUE, che sono in grado di realizzare una vasta gamma di effetti di illuminazione tra cui “Time Warp”, la nuova modalità esclusiva dei prodotti iCUE LINK: un effetto luminoso temporizzato di precisione che crea l’illusione ottica di avere ventole totalmente “congelate”.

L’iCUE LINK System Hub diventa quindi il centro nevralgico di tutti i componenti, ed è in grado di collegare e controllare fino a 14 dispositivi iCUE LINK. Misurando solo 2″x2″ e dotato di magneti per posizionarlo su tutte superfici metalliche del case, il System Hub è in grado di gestire l’intero ecosistema, semplificando drasticamente il cable management.

I System Hub di iCUE LINK sono inclusi all’interno di ogni sistema di raffreddamento RGB All-in-One e Starter Kit di ventole QX RGB, oppure, sono disponibili separatamente.

La rivoluzione del mercato con CORSAIR iCUE LINK

Da oggi, l’ecosistema iCUE LINK rivoluzionerà il mercato dell’assemblaggio fai-da-te in modo entusiasmante e senza precedenti. Finora, gli appassionati che in precedenza valutavano di assemblare autonomamente il proprio PC, spesso venivano scoraggiati. Ciò capitava sia per la complessità percepita, sia per le numerose competenze tecniche ritenute necessarie per assemblare le diverse componenti e tutti i loro cablaggi.

Da oggi, riducendo ampiamente la quantità di cavi e collegamenti all’interno di un PC, grazie ad iCUE LINK, la complessità legata all’assemblaggio di un ottimo PC viene ulteriormente ridotta. Affinché anche le persone meno esperte non vengano intimorite dalla procedura di costruzione.

iCUE LINK rappresenta, inoltre, il primo passo di sviluppo di una piattaforma che vedrà nel tempo l’implementazione di ulteriori funzionalità. I prodotti disponibili da oggi rappresentano infatti solo la prima serie di soluzioni di un ecosistema in crescita che verrà ampliato nel 3° trimestre del 2023.

Questo andrà ad ad includere i componenti di raffreddamento personalizzati. Un settore ampiamente considerato il più difficile da approcciare e che, attualmente, rappresenta una piccola nicchia nel mercato fai-da-te. CORSAIR sta inoltre studiando la possibilità di brevettare l’ecosistema iCUE LINK ed il suo connettore proprietario. Così da ampliare ulteriormente la base di possibili clienti al fine di creare uno standard semplificato nel settore dei componenti DIY.

Disponibilità e prezzi

I sistemi di raffreddamento per CPU CORSAIR iCUE LINK RGB, le QX RGB e il System Hub iCUE LINK sono disponibili immediatamente sullo store online CORSAIR. Saranno disponibili anche tramite la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo.

I sistemi di raffreddamento per CPU iCUE LINK RGB e le ventole QX RGB dispongono di una garanzia di cinque anni. Queste sono supportati dalla rete di assistenza clienti e supporto tecnico di CORSAIR, presente a livello internazionale. Il System Hub e i cavi accessori di iCUE LINK sono coperti da una garanzia di due anni.

E voi? Cosa ne pensate di queste componenti smart CORSAIR iCUE LINK ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).