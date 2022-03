West Side Story: il remake di Spielberg su Disney +

Ma, come succede spesso, in queste storie ci sono degli imprevisti del tutto incalcolabili. I protagonisti Tony e Maria , l’uno co-fondatore dei Jets e l’altra sorella di Bernardo, leader degli Sharks , dovranno affrontare i loro sentimenti . In questa complessa situazione dove le fazioni possono essere di grande impedimento, la musica è la “regina” .

Claudia Fogliano

Cantante, musicista e amante del cinema da sempre. Un concentrato di ossessioni e passioni per le arti in generale, in particolare per il cinema, la musica, le serie tv, i libri e i videogiochi! Il canto, la musica, la recitazione, la cinematografia e la presenza scenica sono state le mie materie di studio da sempre. A queste si è aggiunto lo studio del Social Media Marketing, per ampliare opportunità e conoscenze in ambito di comunicazione, entrambe fondamentali per la condivisione di contenuti di valore, con lo scopo di "dividere" sempre meno e "unire" molto più.