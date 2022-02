Forza Horizon 5: DLC in arrivo?

Si è diffuso un rumor secondo il quale Forza Horizon 5, l’ultimo capitolo del popolare franchise racing di casa Microsoft, potrebbe presto ricevere un DLC

Sin dal lancio, avvenuto oramai nel mese di Novembre 2021, Forza Horizon 5 ha fatto registrare un numero impressionante di giocatori, complice anche un open world (che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione) in grado di offrire tantissime attività ai player, così da spingerli a tornare sempre sul gioco. E se è vero che gli sviluppatori di Playground Games si sono impegnati molto nel fornire aggiornamenti costanti, in grado di ripulire la produzione da bug, oltre a limare ulteriormente l’esperienza, sembra che anche un DLC possa essere nei piano dello studio. Almeno stando a quanto riporta un rumor comparso in rete.

Forza Horizon 5 potrebbe ricevere presto un DLC?

A sollevare il polverone attorno ad una probabile espansione per il racing di casa Microsoft, ci ha pensato la pagina nostrana Aggiornamenti Lumia, nota per tenere traccia del database del programma Xbox Insider Hub, oltre a controllarne tutti gli aggiornamenti. La pagina Twitter aveva recentemente riportato una lista di auto, che sarebbero presto state aggiunte al titolo. Stando al post comparso sul social network, a partire dal prossimo 3 Marzo accogliere la Ford Mustang SVO del 1986 e la Toyota Tundra TRD del 2020, a cui si aggiungeranno la Novle M400 del 2006 (dal 17 Marzo), oltre alla Toronato del 1966 il giorno 31. A queste seguiranno la McLaren 620R il 7 Aprile e la MINI JCW GP del 2021 il 14 Aprile.

Upcoming Forza Horizon 5 cars:

1) 1986 Ford Mustang SVO: March 3

2) 2020 Toyota Tundra TRD: March 3

3) 2006 Noble M400: March 17

4) 1966 Toronado: March 31

5) McLaren 620R: April 7

6) 2021 MINI JCW GP: April 14 — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) February 27, 2022

La pagina Twitter in questione ha anche accennato al fatto che Forza Horizon 5 potrebbe presto ricevere la sua prima espansione, in forma di DLC, molto presto. Pare, inoltre, che l’add-on si trovi attualmente in una fase di test interna, ma ovviamente trattandosi di una semplice voce di corridoio non ancora confermata ufficialmente da Microsoft, noi di tuttoteK vi invitiamo a prendere la notizia con tutte la cautele del caso.

Vi ricordiamo che il titolo è attualmente disponibile per console Xbox e PC, e che se desiderate acquistarlo, magari a prezzo scontato, vi invitiamo a dare una controllata alle offerte presenti su Instant Gaming.