In questa nuova guida dedicata a Cult of the Lamb vi spiegheremo come creare una fattoria avanzata adatta a sfamare tutti i vostri follower

Nonostante in parte si anche un roguelite Cult of the Lamb resta principalmente un gestionale e di conseguenza durante le vostre partite avrete bisogno di tante risorse. Ovviamente per costruire le fondamenta del vostro culto avrete bisogno di materiali da costruzione, ma anche e soprattutto di tanto cibo. Il cibo è una risorsa fondamentale che vi servirà per mantenere felici e in salute i cultisti e man mano che andrete avanti nel gioco ve ne servirà molto di più.

Esistono diversi modi per ottenere cibo, come ad esempio esplorare i dungeon, pescare o addirittura uccidere i follower, ma per avere un costante afflusso di nutrimento avrete bisogno di costruire una fattoria. Di base questa struttura non è molto complicata da creare, ma per ottimizzare il processo il più possibile avrete bisogno di qualche accorgimento. Per aiutarvi ad ottenere il maggior quantitativo possibile di cibo abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi spiegheremo come creare una fattoria avanzata su Cult of the Lamb.

Il progresso prima di tutto

Per iniziare a creare la vostra fattoria su Cult of the Lamb dovrete prima di tutto sbloccare le strutture necessarie. Inizialmente potrete ottenere facilmente gli strumenti necessari a creare una farm basilare, ma per ottenere quelli più avanzati dovrete accumulare un bel po’ di devozione. Qui di seguito potrete trovare un elenco con le varie strutture che avrete bisogno di sbloccare per creare la migliore fattoria possibile:

Tier 1 Farm Plot Farming Bundle

Tier 2 Scarecrow

Tier 3 Fertilizer Silo Harvest Totem Farmer Station 2 Compost Trap Scarecrow Propaganda speakers

Tier 4 Devotion Harvest totem



Avviare la fattoria – Cult of the Lamb: come creare una fattoria avanzata

Per prima cosa dobbiamo spiegarvi come creare una fattoria base da cui iniziare. Una volta sbloccate tutte le strutture necessarie della tier 1 dovrete innanzitutto piazzare la farmer station. Questo edificio permetterà ai vostri follower di piantare semi e annaffiare le piante autonomamente, consentendovi così di risparmiare molto tempo durante le giornate. I cultisti però si occuperanno solamente delle zolle di terra nelle immediate vicinanze della struttura, quindi vi suggeriamo di posizionarle tutte intorno alla farmer station in modo da riempire completamente il quadrato blu che ne delimita l’area d’influenza.

Una volta che avrete piazzato la farmer station e tutte le farm plot possibili dovrete posizionare anche qualche seed silo. Queste scatole serviranno a contenere i semi che poi i vostri cultisti andranno a piantare nella fattoria e per evitare di sprecare spazio prezioso dovrete piazzarli immediatamente fuori dal raggio d’azione della farmer station. Inizialmente uno o due di questi contenitori saranno abbastanza per far fronte al fabbisogno di semi dei vostri cultisti, ma col tempo potrebbe essere necessario crearne di più.

Ottimizzare le coltivazioni – Cult of the Lamb: come creare una fattoria avanzata

Ora che avete creato una fattoria di base è arrivato finalmente il momento di iniziare a migliorarla. Per ottenere il massimo risultato avrete bisogno di tutte le strutture che vi abbiamo elencato nel primo paragrafo, ma volendo potete aggiungerle man mano che le sbloccate. L’unico edificio che sarà fondamentale da ottenere subito è la Farmer Station 2, dato che aumenterà sensibilmente l’efficacia della fattoria.

Come prima cosa per migliorare la vostra fattoria dovrete piazzare la sopracitata Farmer Station 2 al posto di quella vecchia. In questo modo i cultisti avranno la possibilità di raccogliere le verdure e conservarle all’interno di un baule, permettendovi così di risparmiare ancora più tempo ogni giorno. Successivamente, per evitare di perdere risorse inutilmente, è saggio piazzare degli spaventapasseri. Questi pupazzi vi permetteranno di tenere gli uccelli lontani dai campi e se userete la loro versione avanzata avrete anche la possibilità di catturarli e trasformarli in carne. Per ottenere il massimo dagli spaventapasseri senza danneggiare la fattoria dovrete piazzarne due ai lati opposti del campo, ma se siete disposti a sacrificare una zolla di terra potete anche metterne solo uno accanto alla farmer station.

Successivamente potrete piazzare diverse strutture nei dintorni della vostra fattoria per renderla ancora più efficiente. Ad esempio potrete piazzare dei fertilizer silo per permettere ai cultisti di concimare la terra autonomamente con i propri escrementi e anche un Compost per creare fertilizzante direttamente dall’erba. Oltre ai fertilizzanti potrete anche piazzare degli harvest totem o dei devotion harvest totem che, se posizionati come gli spaventapasseri, velocizzeranno sensibilmente la crescita delle piante. Infine, per avere davvero una farm avanzata, potete piazzare un paio di propaganda speakers, in modo da velocizzare le azioni dei cultisti.

Raccolto abbondante

Qui si conclude la nostra guida su come creare una fattoria avanzata su Cult of the Lamb. Una volta che avrete piazzato tutte le strutture necessarie, sicuramente non avrete più problemi di cibo per molto tempo. Il nostro articolo è terminato ma, se volete saperne ancora di più sul gioco, sul nostro sito potrete trovare altre guide dedicate a Cult of the Lamb:

Cult of the Lamb è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch e Xbox Series X | S.