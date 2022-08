Dead Island 2: rivelata da Amazon la data di uscita

Galeotto fu l’inventario e il dipendente di Amazon che lo compilò: Dead Island 2 torna dall’oltretomba con una possibile data di uscita

Dopo anni di sviluppo quanto mai travagliato, più i rumor sul re-reveal di quest’anno, Dead Island 2 potrebbe finalmente avere una data di uscita definitiva, se la lista di Amazon è attendibile. Il gioco di ruolo d’azione in prima persona è previsto su Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 e PS5 (nonché PC, sebbene quest’ultimo sia stato omesso) all’inizio del prossimo anno. Non solo, il materiale inedito trapelato sul sito di e-commerce include schermate e un primo sguardo alla copertina del gioco. In altre parole, dunque, difficilmente si tratta di una montatura. Resta da vedere la tempestività di una (per ora eventuale) conferma.

La data di uscita di Dead Island 2: quando da Amazon ad “ammazzon” il passo è breve

La descrizione di Dead Island 2 su Amazon allude non solo alla data d’uscita, ma anche ad alcuni dettagli sulla trama. A quanto pare, potremo (e dovremo) controllare “lo zombi dentro di noi”. Un virus si sta diffondendo per tutta Los Angeles, con gli effetti che potete ben immaginare. La città è in quarantena, e l’esercito si è ritirato. Sebbene infettato a propria volta, l’avatar del giocatore potrà godere solo dei lati positivi del limbo biologico. Solo voi e gli allegri compari della resistenza potrete salvare l’umanità… o i resti che ne restano. Sopravvivere, evolversi e scoprire l’origine della malattia sono gli ordini del giorno!

Orrore, raccapriccio, umorismo nero come la pece e “un massacro di zombi sopra le righe”: un giorno come un altro in una Los Angeles tutta da esplorare. Le location più pittoresche sono presenti, da Venice Beach a Beverly Hills, con un roster di sei personaggi con la loro personalità (e, ovviamente, i loro dialoghi). Il tutto sarà personalizzabile a piacimento con un nuovo sistema di abilità, nonché un arsenale di armi. La varietà non mancherà nemmeno tra gli infettati da trasformare in affettati. L’edizione Day One includerà contenuti che verranno probabilmente descritti più nel dettaglio alla prossima Gamescom. Nel frattempo, iniziate pure a segnare il 3 febbraio 2023 sul calendario.

Nel frattempo, iniziate pure a segnare il 3 febbraio 2023 sul calendario.