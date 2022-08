Cult of the Lamb: trucchi e consigli per iniziare

In questa guida vi sveleremo tanti trucchi e consigli utili per iniziare al meglio la vostra avventura su Cult of the Lamb

Cult of the Lamb è disponibile da circa una settimana e in questo breve lasso di tempo è già riuscito a conquistare tantissimi giocatori in tutto il mondo. Questo titolo è riuscito a spiccare grazie a dei temi e ad uno stile in netto contrasto tra loro, ma si è contraddistinto anche per le sue meccaniche di gameplay. Il gioco infatti è un perfetto ibrido tra gestionale e action roguelite, due generi che raramente vengono associati. Riuscire ad eccellere in entrambi questi aspetti di Cult of the Lamb però non è affatto facile e per questo motivo abbiamo deciso di scrivere questo articolo, dove vi sveleremo tanti trucchi e consigli utili per destreggiarvi tra la gestione del culto e il combattimento.

Le due facce della medaglia

Prima di passare al nostro solito elenco di trucchi e consigli ci teniamo a darvi un piccolo suggerimento su come affrontare al meglio i due lati di Cult of the Lamb. Come vi abbiamo accennato nel precedente paragrafo, questo titolo possiede sia una componente gestionale che una da roguelite. Questi due lati del gioco incredibilmente sono separati in modo molto netto e di conseguenza i giocatori avranno la possibilità di concentrarsi maggiormente su quello che preferiscono. Ad esempio se non amate combattere potete passare la maggior parte del tempo a gestire la sede del vostro culto, mentre al contrario se la gestione delle risorse vi annoia potrete gettarvi in un dungeon dopo l’altro.

Entrambi gli aspetti del gioco vi consentiranno in qualche modo di ottenere miglioramenti per il vostro personaggio, ma per affrontare al meglio il gioco dovrete comunque riuscire ad equilibrarli. Trovando un buon equilibrio tra gestione delle risorse e esplorazione dei dungeon avrete infatti la possibilità di velocizzare sensibilmente la crescita del culto e del vostro PG. Inoltre per raggiungere il finale del gioco dovrete necessariamente completare diverse volte tutti i dungeon, quindi anche volendo procedere a rilento non è possibile evitare del tutto i combattimenti.

Gestire il tempo – Cult of the Lamb: trucchi e consigli

Cult of the Lamb ha un ciclo giorno notte con cui dovrete imparare rapidamente a convivere. Questo periodo di tempo non influenzerà quasi per nulla l’esplorazione dei dungeon, ma sarà fondamentale per la gestione del culto. I vostri seguaci infatti saranno attivi solo di giorno (solitamente) e di conseguenza avrete un periodo di tempo limitato per eseguire alcune attività ricorrenti come tenere i sermoni.

Per ottenere il massimo da ogni giornata noi vi suggeriamo di passare le mattinate a gestire il culto preparando cibo, parlando con i follower e così via, per poi fiondarvi in un dungeon verso la metà del ciclo. In questo modo anche se la vostra esplorazione dovesse durare molto a lungo riuscirete comunque a tornare dal culto in mattinata, avendo così abbastanza tempo da provvedere a tutti i loro bisogni giornalieri.

Puntate subito all’agricoltura – Cult of the Lamb: trucchi e consigli

Tra le tante risorse di cui avrete bisogno per far fiorire il vostro culto, quella più importante è certamente il cibo. Il cibo vi servirà per mantenere felici e in salute i vostri adepti, quindi sarà fondamentale cercare di averne sempre una grande scorta. All’inizio della vostra partita potrete trovare una buona quantità di ingredienti esplorando i dungeon, ma man mano che il culto si espande avrete un bisogno sempre maggiore di una fonte fissa di nutrimento.

Per evitare di ritrovarvi in una brutta situazione noi vi consigliamo di iniziare ad investire risorse il prima possibile nella costruzione di una fattoria. Le strutture necessarie per creare questa farm andranno sbloccate utilizzando la devozione dei vostri follower, ma per fortuna quelle principali saranno ottenibili facilmente all’inizio del gioco. Di base vi basterà creare dei campi, una farmer station e una scatola dei semi per far si che gli adepti inizino a generare del cibo per voi, ma con il tempo avrete la possibilità di ottimizzare sempre di più il processo. Se siete interessati a scoprire come creare una fattoria avanzata, vi suggeriamo di dare un’occhiata al nostro articolo dedicato che potrete trovare qui.

Evitate il sovrappopolamento – Cult of the Lamb: trucchi e consigli

Ottenere nuovi follower è fondamentale per velocizzare la crescita del culto e per progredire nella storia, ma non sempre sarà saggio far entrare nella vostra setta un gran numero di seguaci. Per quanto siano assoggettati a voi, i membri del culto avranno i propri bisogni che dovranno essere rispettati per evitare situazioni spiacevoli. Per esempio se non riuscite a sfamare adeguatamente i fedeli ogni giorno potreste ritrovarvi con un mare di malati e morti tra le mani. Allo stesso modo se non riuscirete a costruire abbastanza letti per tutti i vostri follower il malcontento potrebbe crescere talmente tanto da spingere i seguaci a lasciare il culto o peggio a danneggiarlo attivamente.

Per evitare di restare sopraffatti dei bisogni dei follower vi suggeriamo quindi di non reclutarne di nuovi finché non sarete sicuri di avere abbastanza risorse per mantenerli. Per fortuna però in caso di sovrappopolamento è abbastanza facile riuscire a ritornare in controllo della situazione. Con i giusti comandamenti infatti avrete la possibilità di “smaltire” facilmente i seguaci in eccesso e in alcuni casi potrete ottenere anche qualche materiale extra molto utile.

Esplorate molto – Cult of the Lamb: trucchi e consigli

In Cult of the Lamb avrete la possibilità di esplorare diverse aree pacifiche che si trovano nei dintorni della sede del vostro culto. Queste zone si sbloccheranno man mano che andrete avanti nella storia e ospitano al loro interno diverse strutture ed NPC utili. Ad esempio a volte potreste imbattervi in dei negozi mentre in alti casi potreste trovare delle utili fonti di risorse rinnovabili. Per non parlare poi delle varie quest e attività secondarie che potranno aiutarvi a staccare un po’ dal loop di gameplay base e a guadagnare qualche oggetto.

In ognuno di questi luoghi inoltre avrete la possibilità ad un certo punto di visitare un totem. Questi altari funzionano in modo molto simile a quello presente al centro del vostro villaggio e con il passare del tempo vi permetteranno di ottenere facilmente un po’ di devozione extra.

Consumate il gregge – Cult of the Lamb: trucchi e consigli

Come vi abbiamo anticipato in un precedente paragrafo, col tempo sarete in grado di sfruttare i seguaci per accresce il vostro potere in modo molto diretto. Ad esempio sacrificando un membro del culto alla vostra divinità potrete guadagnare tantissima esperienza in poco tempo, mentre assassinando qualcuno durante la notte potrete ricavare molta carne dal suo cadavere.

Queste opzioni possono sembrare brutali ma, per quanto i follower possano essere carini, per voi non sono altro che delle risorse. Inoltre a differenza vostra i cultisti possono invecchiare e una volta raggiunti i 40/50 anni smetteranno di lavorare e non faranno altro che consumare le vostre risorse. Per questo motivo è sempre meglio che siate voi a porre fine alla loro vita, in modo che possano servirvi un’ultima volta anche nella morte. Ricordate però di prestare sempre attenzione allo stato d’animo dei vostri seguaci dato che, se non avete emanato i comandamenti adatti, potrebbero non essere molto felici di vedervi massacrare i loro amici.

Il miglior leader spirituale

Qui si conclude la nostra sfilza di trucchi e consigli su come approcciarsi a Cult of the Lamb. Adesso di sicuro non avrete problemi a diventare un leader spirituale degno di questo nome. Il nostro articolo è terminato ma, se volete saperne ancora di più sul gioco, sul nostro sito potrete trovare altre guide dedicate a Cult of the Lamb e col tempo ne arriveranno sempre di più.

