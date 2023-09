Armored Core VI: trucchi e consigli per iniziare a giocare al meglio

Ci sono “trucchi del mestiere” per ogni, beh, mestiere: ecco i consigli d’oro per iniziare col piede (di mecha) giusto in Armored Core VI

Pilotare un mecha non deve essere facile e, in puro stile FromSoftware, Armored Core VI non manca certo di ricordarvelo: proprio per questo, dunque, siamo qui di nuovo per dispensare consigli e condividere trucchi con voi. Il gioco sa tirare fuori gli artigli, tra interfaccia, proiettili, esplosioni e quant’altro. Insomma, esistono giochi decisamente più beginner-friendly di questo, poco ma sicuro. Così come è sicuro che, seguendo i giusti suggerimenti, potrete portarvi a casa una valutazione S-cintillante nel giro di pochi minuti. Se una certa missione o un nemico specifico vi sta dando noie, siete nel posto giusto.

Coscienza motoria | Trucchi e consigli per Armored Core VI

Partiamo dalle basi di Armored Core VI: i trucchi veri e propri verranno dopo, ora è meglio pensare ai consigli di base. Come ad esempio il movimento. Dovete prendere coscienza del fatto che sì, voi partirete col… piede giusto abituandovi al movimento a terra, ma prima o poi dovrete anche alzarvi in volo. Stare quanto più tempo in aria vi salverà la vita, mentre stare troppo a lungo coi piedi per terra vi renderà vulnerabili. Le esplosioni vi colpiranno più facilmente, metà del vostro raggio (sferico) di movimento sarà limitato dal terreno e le schivate si faranno troppo impegnative. L’arena di Collaudo AC è fatta apposta per quello: abituatevi a schivare in volo, ci ringrazierete più tardi.

Anche a rischio di farsi venire il torcicollo | Trucchi e consigli per Armored Core VI

Se state giocando col controller, vi conviene fiondarvi al volo alla schermata delle impostazioni. Una delle prime cose da fare, infatti, è aumentare la velocità di movimento della telecamera. Ciò vi consentirà di, beh, ruotare l’inquadratura più in fretta. Le impostazioni di default sono ottime, se la vostra priorità è quella di ammirare il panorama mentre vi voltate. Siccome abbiamo appena parlato della necessità di schivare, va da sé che gli scorci suggestivi passano abbastanza in secondo piano. Più rapidamente vi voltate, e più tempo avrete per reagire ai colpi nemici. E anche così, non è detto che basti…

Non dico schivare, ma almeno parare! | Trucchi e consigli per Armored Core VI

Nel primo capitolo del gioco, verrete introdotti a un componente per il mecha: lo scudo. Non è lì per bellezza, nel caso ve lo stiate chiedendo. Schierare uno scudo, se ci scusate per la ripetitività fonetica, permette di bloccare la maggior parte dei danni (sia alla salute che alla barra dedicata al barcollamento) e, di nuovo seguendo la scuola di pensiero di Hidetaka Miyazaki, dà il meglio di sé nei primi momenti in cui lo scudo è attivo. In altre parole: parate “appena in tempo” e incasserete quanti meno danni possibile. Imparate a usare gli scudi ed eviterete parecchie beghe dal capitolo 2 in poi.

Un’interfaccia, una razza | Trucchi e consigli per Armored Core VI

L’interfaccia di gioco può mettere soggezione, almeno inizialmente, ma fa un gran bel lavoro in fatto di dare informazioni nell’immediato, soprattutto intorno al reticolo dell’obiettivo. Appena sopra quest’ultimo vedrete infatti la salute del nemico accompagnata dalla barra ACS (il già citato metro di, ehm, barcollamento). In basso a sinistra e a destra vedrete lo status delle armi, se sono in fase di ricarica, sovraccarico e quant’altro. Date un’occhiata allo screenshot qui sotto e badate bene a tutto ciò che ciascun elemento può significare: ogni parametro viene indicato, persino quanto pronti al lancio siano i missili.

Fa rima con quel regista amante delle esplosioni | Trucchi e consigli per Armored Core VI

All’incirca a metà del primo capitolo sbloccherete l’Arena, una modalità in cui affrontare altri mecha controllati dalla CPU in scontri uno contro uno. Il premio per ogni battaglia vinta sono i chip OST (Operating System Tuning), con i quali comprare potenziamenti universali che, in quanto tali, esulano dalla composizione con cui state giocando. Il migliore, almeno a inizio gioco, è il Weapon Bay. Con esso, potrete usare delle armi da braccio al posto delle armi da spalla, permettendovi di creare mecha molto più versatili. E nel caso non fosse palese, avere un coltellino svizzero in questo gioco torna sempre comodo!

Corpo a corpo e non sbagli mai | Trucchi e consigli per Armored Core VI

Se fate fatica a dispensare abbastanza danni a inizio gioco, le armi per il corpo a corpo sono la vostra opzione migliore. Avvicinandovi vi esponete a rischi, naturalmente, ma il gioco vale decisamente la candela. Un po’ di colpi ben assestati da parte della vostra lama a impulsi possono bastare ad abbattere il primo boss, e chiaramente man mano che proseguite potrete sbloccare armi migliori. Senza contare, poi, che le armi per il corpo a corpo non usano munizioni. Non solo non finirete mai a secco, ma eviterete anche di incappare nei costi bellici quando si tratta di raggranellare gli introiti al termini della missione.

Rimbambite i nemici | Trucchi e consigli per Armored Core VI

Parlavamo di barcollamento? Ebbene, i danni che infliggete voi hanno anche questo come effetto collaterale. Se poi avete degli esplosivi a disposizione, tanto di guadagnato! Se non riuscite a battere il tetrapod di turno o un boss molto potente, concentratevi sugli esplosivi come i lanciagranate e i missili per far inciampare gli avversari… e una volta che ci siete riusciti, calate il vostro asso nella manica. I nemici ridotti in questo stato incassano molti più danni, quindi vi conviene tenere da parte le armi più efficaci per colpirli quando sono più vulnerabili. Insomma, imparate a giocare sporco!

Killer sorpresa | Trucchi e consigli per Armored Core VI

Se il nemico non vi ha ancora visto, l’interfaccia non mancherà di farvi sapere che potete sferrare un attacco a sorpresa. Qui sopra avete letto l’importanza di rendere vulnerabili i nemici? Bene, sarete contenti di sapere che è più probabile riuscirci con un attacco inaspettato. Meglio ancora se tenete gli esplosivi da parte per queste occasioni. Allenatevi nelle tecniche furtive (per quanto furtivo possa essere un mecha colossale) e ben presto vi renderete conto di poter distruggere persino i tetrapod più coriacei prima ancora che vi torcano un capello. O un bullone… sì, dài, ci siamo capiti.

Caricate manualmente le armi tra uno scontro e l’altro | Trucchi e consigli per Armored Core VI

Okay, per una volta ci siamo risparmiati la battuta sagace e vi abbiamo detto tutto nel sottotitolo, ma non è una scusa per saltare questa sezione a piè pari, d’accordo? Bene. Ora, l’importanza della ricarica manuale delle armi nei momenti di calma può sembrare un’esclusiva di Fortnite. Solo che non è così. Tutte le armi che hanno un meccanismo di ricarica possono essere caricate anche manualmente. Non vale per tutte: ci sono eccezioni come ad esempio i missili. Ma finché si tratta di fucili d’assalto, mitragliette ed altre dispensatrici di raffiche di piombo, conviene caricare ogniqualvolta se ne ha occasione. E cioè tra uno scontro e l’altro.

“Nemmeno Freud saprebbe spiegarmi / perché la notte sogno di aumentare le armi” | Trucchi e consigli per Armored Core VI

Sperimentate. Sempre. Il successo nel gioco dipende anche da quanto vi sapete adattare. Se una missione vi dà noie, fatevi due domande. Letteralmente! Quali attacchi mi stanno danneggiando di più? Avere più velocità o potere difensivo mi aiuterebbe? Dovrei concentrarmi più sui danni ai punti salute, o più sulla vulnerabilità del nemico? Esaurisco troppe energie? Posso costruire un mecha in grado di stare al di fuori della linea di tiro nemica? Non abbiate timore di investire nei componenti extra, o di ragionare sugli stessi. Nove volte su dieci, migliorare la situazione non richiede troppi grattacapi.

Combinate più tipi di danno | Trucchi e consigli per Armored Core VI

Ci sono più categorie di danno nel gioco. Il primo, quello più bilanciato, è il danno cinetico: proiettili in grado di infliggere danni fisici a cavallo tra salute e barcollamento. Gli attacchi esplosivi infliggono molti danni, soprattutto in fatto di barcollamento. A questo punto, sfruttate le armi energetiche: povere di danni da barcollamento (e di risparmio sul carico energetico), ma pure pregne di danni alla salute. Ci sono icone per ogni tipo: le armi cinetiche hanno il simbolo del proiettile, quelle esplosive sono rappresentate da un missile e le armi energetiche vengono contraddistinte da un raggio.

Il Dark Souls dei giochi coi robottoni | Trucchi e consigli per Armored Core VI

No, Armored Core VI non è un soulslike. Sì, alcuni elementi del soulslike li ha (per vostra sfortuna) come impone il team di sviluppo. Un esempio è l’osservazione del pattern di attacco dei boss. Giocate sulla difensiva quanto basta per contrattaccare. Muovetevi evitando di stare solo a terra (del resto, era il nostro primo consiglio, giusto?) e scoprite come evitare gli attacchi più pericolosi. Quando tocca a voi, pensate a quale sia il punto debole del boss. Alcuni avversari sono impossibili da sconfiggere se li si affronta dal lato sbagliato, visto che hanno punti più corazzati di altri. Eureka: è proprio questo il punto. Trovate il tallone d’Achille e sferrate un’offensiva da killer.

“È un segreto per tutti” | Trucchi e consigli per Armored Core VI

Per essere un gioco sui mecha, Armored Core VI vanta mappe belle intricate. Sia a inizio gioco che (soprattutto!) più avanti, troverete dei diari segreti in aree altrettanto nascoste. La scansione, come funzione, spesso viene ignorata. Sbagliando. Non solo vi permette di vedere i nemici attraverso i muri, ma anche (e, di nuovo, soprattutto) le zone segrete. Se non avete scandagliato un’area a dovere, iniziate a ficcanasare come si conviene. Magari usando anche lo scatto in avanti a cui dovrebbe avervi introdotti il tutorial, visto che è un’opzione valida per spostarsi anche in combattimento!

La gatta frettolosa fa i mecha, uh, ciechi | Trucchi e consigli per Armored Core VI

Con tanti giocattoli di distruzione di massa, è facile dimenticarsi che un mecha non è solo un’arma (vergogna, Il Gigante di Ferro non vi ha insegnato proprio nulla?). Potete infatti personalizzare anche la testa, il nucleo, le gambe, i generatori, i propulsori, il puntatore e quant’altro per fare del vostro robot il… il vostro robot, appunto. Se cercate migliorie, non pensate subito alle armi. Investite un po’ anche negli altri tipi di componenti. Certo, una mitragliatrice fa sempre la sua porca figura, ma se dovete battere in ritirata scoprirete (a vostre spese) che quei propulsori forse servivano più di quanto avreste anticipato.

Mecha, mecha, oltre alle gambe c’è di più | Trucchi e consigli per Armored Core VI

Sorprendentemente, di tutti i componenti che potete personalizzare, le gambe sono quelli con più varietà. Potete scegliere tra quattro tipi: quelle bipedi (opzione bilanciata), quelle a giunture inverse (ottime nel salto, pessime nella difesa contro il barcollamento), le tetrapod (lente ma forti e durature nel movimento aereo) e i cingolati (forti da far paura e con molta resistenza ai carichi, ma lentissimi). In base alla missione, vi conviene mostrare versatilità. Sì, anche in questo contesto: gestire il terreno è metà della battaglia. L’altra metà è la conoscenza (“G.I. Joooooooooooeeeee!”).

Telecineticamente parlando | Trucchi e consigli per Armored Core VI

Sapevate di poter espandere la schermata delle statistiche per ogni componente nel menù di assemblaggio e nel negozio? E tra le varie statistiche presenti, una delle più importante è la portata ideale delle armi cinetiche. I vostri proiettili possono in realtà rimbalzare sui nemici corazzati se siete troppo lontani, il che si traduce in pochi danni (se non addirittura nessuno). Ve ne accorgerete vedendo il termine tecnico in merito, “ricochet”, sull’interfaccia. La portata ideale vi dice quanto vicini dovete essere al nemico per infliggere dei danni veri e propri. A prescindere dalla corazza che dovrete trapanare.

I nemici non stendi se prima non svendi | Trucchi e consigli per Armored Core VI

In barba al realismo ossessivo (a tratti tossico) di FromSoftware, qui le leggi di mercato simil-catene videoludiche dell’usato (sapete a quale alludiamo) non si applicano. Ebbene sì: i componenti si possono rivendere alla stessa cifra che ci sono costati. Non perderete nulla se vendete parti inutilizzate, in attesa di spendere le vostre risorse per comprare dell’altro. Il rovescio della medaglia, perché ce n’è sempre uno, è che non avrete accesso alle parti inutilizzate nella schermata di assemblaggio dopo aver perso uno scontro, limitando le vostre opzioni se volete evitare di abbandonare la missione. Se non altro, è un incentivo in più per la sperimentazione!

Ultimi suggerimenti

Già, i trucchi e i consigli di Armored Core VI sono ufficialmente al capolinea. Due cose prima di congedarci: la prima, sempre importante, è di tenere sempre salvate le vostre costruzioni. Fidatevi, vi risparmierà del tempo e pure parecchio. In secondo luogo, sfruttate il multiplayer (o “NEST”) sbloccato alla fine del secondo capitolo per imparare dai migliori. Del resto, un giocatore che vi usa per pulire il pavimento deve per forza aver fatto lo stesso con quel boss che vi ha strapazzati mezz’oretta fa, giusto? Se poi riuscite a rendere pan per focaccia a un essere umano con una build migliore… i boss non possono far altro che tremare.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati utili? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.