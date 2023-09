Barbie batte il record di incassi del 2023

Cifre alla mano, Barbie è ufficialmente il film con i più alti incassi mondiali del 2023, avendo appena scalzato Super Mario Bros. – Il film

Diamo uno sguardo ai numeri, scontati e meno scontati, del successo globale di Barbie. Presentato infatti come fenomeno fin da prima della sua uscita, non ha deluso le aspettative e ha scaldato ulteriormente questa torrida estate con incassi record. Così, se era ufficioso e scontato, ora abbiamo l’ufficialità dei freddi numeri: con 1.381.000.000 dollari d’incasso al box-office mondiale, Barbie ha battuto il precedente record annuale di 1.359.515.023 dollari di Super Mario Bros. – Il film. Rimarremo ora in attesa di un’opera che possa insidiare questo record, anche se difficilmente il record di Barbie sarà ritoccato. A causa dello sciopero SAG-AFTRA, infatti, molti studios stanno cominciando a posticipare i blockbuster previsti per l’anno. Oppenheimer d’altronde, nonostante l’enorme successo in Italia, a livello planetario ha perso la sfida del Barbienheimer. Per cui si può affermare che questo lungometraggio Warner Bros., diretto da Greta Gerwig e interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling, non avrà più altri rivali fino al termine dell’anno solare.

Barbie: gli incassi a livello globale

Con 609.500.000 di dollari raccolti in patria, Barbie è quasi nella top 10 della classifica dei più alti incassi di tutti i tempi negli USA, senza naturalmente tenere conto dell’inflazione. Guardando al numero di spettatori, Barbie aleggerebbe intorno al 55°-54° posto: una posizione meno roboante ma sempre degna di nota. Con 30.976.403 di euro qui in Italia, Barbie è invece il secondo più grande successo dallo scoppio della pandemia nel 2020, superato solo da Avatar: La via dell’acqua. La bambola Mattel ha comunque già sorpassato i 30.282.559 raccolti nel 2019 da Avengers: Endgame, ma non i 37.506.094 totalizzati in Italia dal remake de Il Re Leone, nello stesso anno.

A livello europeo i mercati in cui Barbie sta registrando i risultati migliori sono nell’ordine Inghilterra (119.5 milioni di dollari), Germania (54.9), Francia (43.6) e Spagna (35.7). Eccellenti anche i numeri del Messico (54.2). L’Australia (54.7) domina nel Pacifico, dove il normalmente vivace mercato sudcoreano ha mostrato invece una certa freddezza verso la proposta, pare per ragioni legate al messaggio femminista. Lo stesso messaggio ha invece entusiasmato a sorpresa le donne cinesi, traino importante per garantire finora al film 35.100.000 dollari. Un successo che fa comunque piacere, nella speranza che il cinema possa continuare su questa strada.

