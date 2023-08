Galline in Fuga 2: al London Film Festival la presentazione della nuova pellicola

Dopo più di vent’anni di assenza, sta per arrivare al BFI London Film Festival, Galline in Fuga 2, sequel del fortunato film d’animazione

Gli anni 2000 sono stati un periodo d’oro per i film di animazione. Proprio in quegli anni sono nate pellicole che hanno fatto la storia e che ancora oggi vengono ricordate. Tra queste non possiamo non citare Galline in Fuga, lungometraggio realizzato con la tecnica di stop-motion, diretto da Peter Lord e Nick Park. Il cartone animato trasportava lo spettatore in un allevamento intensivo di galline, dove i poveri animali erano costretti a deporre uova tutto il giorno, sotto le grinfie di spietati allevatori, fino alla decisione di tentare la fuga. Il film ha riscosso un ottimo successo alla sua uscita. Ora, dopo più di vent’anni, sembra che un nuovo capitolo sia in procinto di uscire, in occasione del London Film Festival. Il nuovo film si intitolerà Galline in fuga: L’alba dei nugget. Ecco tutti i dettagli.

Il secondo capitolo | Galline in Fuga 2: al London Film Festival la presentazione di un nuovo capitolo

L’idea di realizzare un secondo capitolo era già circolata nel 2018, quando venne reso noto che sarebbe stato il regista Sam Fell ad occuparsi del progetto, al fianco dello studio d’animazione Aardman Animations. Ora possiamo anche dirvi con certezza che Galline in Fuga 2 debutterà, in anteprima, al London Film Festival 2023. In occasione dell’evento, la pellicola verrà proiettata nella Royal Festival Hall del Southbank Centre, il 14 ottobre 2023. Simultaneamente, nei cinema di tutto il Regno Unito, si terranno altre proiezioni. Ma di cosa parlerà Galline in Fuga 2? Ecco la sinossi del film:

Dopo essere riuscita a fuggire dalla fattoria di Tweedy, Gaia ha finalmente trovato il suo sogno: una pacifica isola rifugio per tutto il branco, lontano dai pericoli del mondo umano. Quando lei e Rocky mettono al mondo una pulcina di nome Molly, il lieto fine di Gaia sembra completo. Ma sulla terraferma, l’intera razza dei polli deve affrontare una nuova e terribile minaccia. Gaia e la sua squadra faranno irruzione ancora una volta nella loro ex prigione/pollaio, anche se ciò significa mettere a rischio la libertà conquistata con fatica.

Le parole del regista

In occasione di questo evento, che trasmetteranno in anteprima Galline in Fuga 2, il regista Sam Fell ha potuto esprimere il suo entusiasmo per questo progetto:

È un onore presentare il nostro film in anteprima mondiale al London Film Festival di quest’anno. Dawn of the Nugget mette in mostra l’incredibile talento e l’ingegnosità della troupe di Aardman, sostenuta dalla passione duratura del team di Netflix. Abbiamo dato il massimo per rendere questo film una delizia sia per i fan più accaniti che per le nuove generazioni di famiglie che scopriranno Galline in fuga per la prima volta

Inutile negarlo, sapere che anche questo film d’animazione cult degli anni 2000 sta per tornare, ci riempie di entusiasmo e di voglia di scoprire cosa, questa nuova avventura, avrà in serbo per noi. Dopo la proiezione in anteprima, Galline in fuga 2 verrà reso disponibile da Netflix, a partire dal 15 dicembre 2023. Noi di tuttoteK non vediamo l’ora! E voi?

