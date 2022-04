Anteprima Midnight Ghost Hunt: le nostre prime impressioni

In questa anteprima andremo a scoprire Midnight Ghost Hunt, un gioco multiplayer spettrale pieno di temibili fantasmi da sconfiggere

I ragazzi di Vaulted Sky Games hanno lanciato da poco sul mercato videoludico il loro primo gioco, puntando sul genere multiplayer competitivo. Abbiamo avuto modo di provare in anteprima Midnight Ghost Hunt, un frenetico gioco a nascondino multiplayer presente in early access su Steam e dopo svariate partite, siamo pronti a dirvi cosa ne pensiamo.

Caccia ai fantasmi

Midnight Ghost Hunt è un gioco multigiocatore prettamente PvP, senza nessuna storia da raccontare o background dei personaggi. Proprio come nel celebre film “Ghostbusters“, impersoneremo una squadra di acchiappafantasmi con il compito di eliminare tutti i fantasmi presenti in diversi scenari spettrali come scuole, musei, ospedali e molti altri.

Il divertimento non finisce qui, perché ad ogni nuova partita, i ruoli si scambieranno e avremo la possibilità di giocare come fantasmi. Il loro scopo è nascondersi e sopravvivere entro la mezzanotte possedendo i vari oggetti presenti nelle ambientazioni. Non ci resta che proseguire la nostra anteprima di Midnight Ghost Hunt passando al vero focus del titolo, ovvero il gameplay.

I ruoli – Anteprima Midnight Ghost Hunt

Grazie al tutorial iniziale, i comandi e gli oggetti utilizzabili risultano molto chiari fin da subito. I cacciatori avranno varie armi a disposizioni, sia ranged che melee, passando dalla devastante doppietta al brutale martello. Oltre all’arma avranno un singolo gadget equipaggiabile a disposizione che può variare tra offensivo, come granate, mine e C4 oppure curativi, come medikit o il defibrillatore per rianimare un alleato. Essendo un vero e proprio nascondino ovviamente sono presenti anche gadget utili per rintracciare i fantasmi. Potremo scovare le impronte rilasciate dai nemici grazie a uno speciale monitor, oppure usare degli scanner sonori per rivelare la loro presenza nei dintorni. Infine, ogni personaggio potrà equipaggiare un’abilità passiva che gli farà ottenere una statistica bonus come correre più velocemente o la cura automatica nel tempo.

Passando invece ai fantasmi, durante una partita avranno qualche minuto a disposizione per scegliere dove nascondersi prima che arrivino i cacciatori e parta ufficialmente lo scontro. I fantasmi hanno la possibilità di possedere la maggior parte degli oggetti presenti negli scenari tra statue, vasi, scatole, lapidi, pupazzi e molto altro. Possedendo un oggetto hanno la possibilità di scagliarlo contro l’acchiappafantasmi per infliggergli danno o semplicemente, quando non possiedono un oggetto, possono sferrare delle sfuriate da vicino, anche se in questo caso non risulta molto conveniente visto il poco danno che infliggono.

I fantasmi possono avere un’abilità speciale a disposizione, tutte molto variegate. Ad esempio potranno diventare invisibili per un breve periodo di tempo, rendere esplosivi determinati oggetti al contatto, ottenere le sembianze di un cacciatore per ingannarli e piazzare trappole paranormali di ogni tipo.

Che lo scontro abbia inizio – Anteprima Midnight Ghost Hunt

Dopo aver descritto in questa anteprima di Midnight Ghost Hunt nel dettaglio i due ruoli, siamo pronti a parlarvi delle regole del gioco. All’inizio si sceglie il proprio arsenale e nella prima fase, in uno scontro 4vs4 i cacciatori avranno 5 minuti di tempo per trovare e uccidere i quattro fantasmi prima dello scadere del tempo.

Allo scoccare dell’ultimo secondo parte la seconda fase chiamata “mezzanotte” e i ruoli si invertono, ovvero i fantasmi entrano in una sorta di modalità berserk che potenzia notevolmente il loro danno e dovranno uccidere tutti i cacciatori entro 4 minuti. Il primo team che riesce a sterminare quello avversario nella prima o seconda fase della partita, vince. Questa modalità di gioco è l’unica disponibile, un brutale nascondino che risulta divertente, immediato e decisamente frenetica durante gli scontri.

Bisogna specificare inoltre che in questo titolo non esiste nessun sistema di classi, infatti sia i cacciatori che i fantasmi partiranno con gli stessi oggetti di default disponibili fin da subito. Per sbloccare tutte le armi, i vari gadget e le passive bisognerà completare svariati game. Ad ogni fine partita otterremo dell’esperienza per aumentare il livello del profilo, insieme verranno dati anche dei frammenti che si possono utilizzare come valuta per acquistare nuovi equipaggiamenti utilizzabili in gioco.

In Midnight Ghost Hunt sono presenti anche una serie di cosmetici e skin per i nostri personaggi, sbloccabili sempre utilizzando i frammenti ottenuti durante le varie partite. Alcune skin risultano molto ispirate, soprattutto quelle dei fantasmi dove potremo vestire i panni della morte, la mummia, la strega e molte altre creature spaventose.

Cosa non funziona – Anteprima Midnight Ghost Hunt

All’apparenza Midnight Ghost Hunt ha tutte le carte in regola per essere un gioco multiplayer valido, con potenziale di successo nel tempo, anche se ci sono alcuni aspetti che non ci hanno molto convinto. Prima di tutto il titolo risulta decisamente sbilanciato, i cacciatori hanno a disposizione un arsenale devastante e difficilmente i fantasmi riescono ad avere la meglio. Grazie a un buon gioco di squadra, appena si trova uno spettro, difficilmente quest’ultimo riuscirà a scappare, anche utilizzando le varie abilità paranormali a disposizione. In particolar modo nel movimento risultano troppo lenti per essere delle entità paranormali e addirittura non possono attraversare le pareti come nei film horror più celebri!

Un altro aspetto che non ci ha convinto molto riguarda la possibilità di cambiare equipaggiamento in qualsiasi momento della partita. Infatti i cacciatori avranno a disposizione un generatore che funge da banchina per cambiare velocemente arma o gadget da utilizzare, in questo modo avranno sempre a disposizione tutto l’arsenale presente nel gioco a portata di mano per affrontare al meglio ogni situazione.

Gli oggetti curativi in particolar modo potranno essere equipaggiati, consumati, e poi ripresi dalla banchina come nuovi, risultando infiniti, rendendo i cacciatori quasi immortali. C’è da considerare che il generatore può essere distrutto dai fantasmi, rendendolo inutilizzabile, ma questo renderebbe gli spettri esposti e vulnerabili, diventando facili prede degli acchiappafantasmi.

Conclusioni

In conclusione a quest’anteprima dedicata a Midnight Ghost Hunt possiamo dire che le prime impressioni sono decisamente positive ed è consigliato a tutti i fan del genere. Il multiplayer realizzato da Vaulted Sky Games è tecnicamente ben realizzato, visivamente accattivante ma soprattutto divertente. L’unica modalità di gioco presente funziona e trasmette in maniera efficace le sensazioni di giocare a un nascondino mortale. Pur essendo ancora in early access, il titolo si presenta già in ottimo stato e di successo, infatti il Matchmaking è immediato e non abbiamo mai avuto problemi a trovare altri giocatori per iniziare una partita.

Restano comunque alcuni aspetti da migliorare. Considerando che su circa 12 partite giocate, quindi rispettivamente 6 da cacciatore e 6 da spettri, solo una volta siamo riusciti a vincere come fantasmi evidenzia il fatto che i due ruoli sono decisamente sbilanciati. Bisognerebbe potenziare i fantasmi come aumentargli la velocità, la vita o l’efficacia delle abilità.

Allo stesso tempo i cacciatori risultano troppo forti e uno dei problemi principali resta il generatore. La possibilità di cambiare equipaggiamento di continuo, in maniera facile e illimitata risulta troppo vantaggioso. Avremmo preferito che alcuni gadget fossero limitati e distribuiti di default a ogni personaggio, come quelli curativi, e che l’arsenale scelto a inizio partita fosse fisso senza possibilità di cambiarlo a piacimento, in modo tale da avere un gameplay leggermente più strategico e meno caotico.

Cosa ne pensate di questa anteprima? Recupererete Midnight Ghost Hunt? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.