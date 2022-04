I migliori siti per una vita a zero impatto ambientale

Quali sono i siti da prendere in considerazione se si punta a minimizzare la propria impronta sull’ambiente? Scopriamolo!

Oggi come oggi, sono tantissime le persone che si impegnano ogni giorno per migliorare l’impatto ambientale della propria vita. Le strade da seguire sono diverse. Tra queste, rientra l’attenzione ai siti web che si utilizzano. Se ti stai chiedendo quali siano quelli da prendere in considerazione se si punta a minimizzare la propria impronta sull’ambiente, non devi fare altro che proseguire nelle prossime righe.

Ecosia

Quello della deforestazione del pianeta è un problema di portata non indifferente. Nel momento in cui lo si chiama in causa, può rivelarsi sorprendente il pensiero di poter fare la propria parte… con una ricerca su internet. Tutto questo è realtà grazie ad Ecosia, un browser unico nel suo genere – può essere aggiunto comodamente come estensione a Chrome – che, a fronte di ogni singola ricerca, contribuisce a piantare alberi in diverse zone del mondo.

Anche i ricavi pubblicitari vengono utilizzati per dare una svolta alla situazione delle foreste nel mondo.

E-commerce di cannabis

Da diverso tempo a questa parte, in Italia è possibile acquistare cannabis light sul web. Quando si chiama in causa questa pianta, si inquadra una preziosa alleata della natura. Specie resiliente in grado di crescere dove altre non prosperano, richiede molte meno risorse idriche rispetto a numerose altre piante, come per esempio il cotone.

Se si ha intenzione di renderla protagonista della propria vita sostenibile, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Dai siti dove si possono acquistare tutti i tipi di cannabis sotto forma di infiorescenze fino a quelli che, invece, sono dedicati ai prodotti derivanti dalla fibra tessile, le alternative non mancano!

Ecobiocontrol

Ecobiocontrol è un altro sito molto apprezzato da chi vuole minimizzare l’impatto ambientale della propria quotidianità. Grazie a questo portale, è possibile analizzare la qualità e la sostenibilità degli ingredienti dei cosmetici che si utilizzano ogni giorno. Da non dimenticare è altresì la possibilità di accedere alle medesime informazioni relative ai detergenti.

EcoFashion

Le scelte di acquisto che facciamo ogni giorno possono, come ben si sa, impattare fortemente sulla natura. Questo vale anche quando si parla della moda. Da tempo ormai, la consapevolezza dei danni del fast fashion è sempre più radicata. Questo ha portato alla nascita di progetti web molto interessanti. Qualche esempio? EcoFashion, un portale grazie al quale è possibile accedere a riferimenti relativi alla moda sostenibile – abbigliamento, scarpe etc. – nelle immediate vicinanze della propria residenza.

Too Good to Go

Un altro problema non indifferente quando si parla di sostenibilità riguarda lo spreco alimentare. Anche da questo punto di vista, si può parlare di progetti web a dir poco interessanti. Uno dei più celebri è il portale Too Good to Go, dedicato, esattamente come l’app associata, agli esercizi commerciali che hanno eccedenze alimentari da donare.

Tramite il sito e l’app, è possibile mettere a disposizione le cosiddette magic box. I clienti interessati agli invenduti della giornata possono poi acquistarle direttamente presso il punto vendita. In pochi click, guadagna il negoziante evitando di avere invenduti e l’ambiente ringrazia.

Vegolosi

L’alimentazione vegana ha un impatto positivo a dir poco speciale sull’ambiente. Diversi studi hanno scoperto che, se più persone passassero all’alimentazione derivante da prodotti di origine totalmente vegetale, ci si potrebbe liberare, entro il 2050, di oltre 16 anni di emissioni di anidride carbonica. Se si ha intenzione di fare questa scelta e si ha qualche timore per quanto riguarda l’effettivo gusto dei piatti, c’è un sito che non può mancare tra i propri preferiti. Si tratta di Vegolosi.it, un magazine dove si possono trovare non solo ottime ricette vegan – dal menu di Pasqua fino alle varianti di piatti internazionali come l’apple pie – ma anche numerosi articoli dedicati all’attivismo ambientale in ogni parte del mondo.