Grazie a FRITZ! la Smart Home è pronta ad essere sempre interconnessa, ecco però i consigli di AVM tenere sotto controllo i consumi

I sistemi di AVM FRITZ!, permettono di avere una Smart Home sempre efficiente e connessa, ma azioni ripetute come caricare le batterie dei monopattini e delle biciclette elettriche, possono se non eseguite nella maniera corretta aumentare i consumi e l’usura, tenere sotto controllo i consumi e i costi di tutti i dispositivi collegati alla rete, godere di un’illuminazione personalizzata e, perchè no, sfruttare la connsessione Wi-Fi anche in giardino, è proprio la missione del brand.

Ad esempio le moderne batterie delle e-bike e dei monopattini elettrici hanno una durata maggiore se non sono completamente cariche o completamente scariche. La presa smart FRITZ!DECT 200 permette di gestire in modo semplice la carica di una batteria in modo che raggiunga un livello preimpostato e si spenga una volta raggiunto. Inoltre, impostando un programma, gli utenti possono anche collegare comodamente la batteria di sera e controllare il tempo di carica: così è facile tenere sempre sotto controllo i costi e i consumi energetici.

AVM_FRITZBox_7590_AX

AVM: i consigli del brand per ridurre i consumi

FRITZ!DECT 500 è la nuova lampada LED intelligente a luce colorata e bianca, supporta lo standard DECT ULE per Smart Home, è compatibile con le prese E27 e può essere facilmente integrata nella rete locale FRITZ! semplicemente premendo un pulsante. FRITZ!DECT 500 può essere gestita in diversi modi: tramite l’impostazione di un programma orario, attraverso il FRITZ!Fon o tramite FRITZ!OS (a partire dalla versione 7.20).

FRITZ!DECT 210 è invece la presa smart per casa e giardino. La bella stagione si avvicina! Grigliate e feste in giardino con amici e parenti saranno ancora più divertenti grazie a FRITZ!DECT 210, la presa smart che estende la rete domestica fino in giardino, così gli ospiti potranno accedere a Internet con i loro dispositivi senza alcuna interruzione. Inoltre, l‘apposita protezione esterna della presa protegge da eventuali spruzzi d’acqua.

La Smart Home a portata di mano

Spegnere la lampada in salotto? Regolare le luci dello studio? Oppure controllare se la batteria della bici elettrica è già carica? Con FRITZ!App Smart Home è semplice gestire i dispositivi connessi alla rete: un vero e proprio centro di controllo per la Smart Home, sia da casa che da remoto. In un attimo puoi avere una panoramica dei tuoi dispositivi e gestirli ovunque ti trovi.