Finalmente uscito il final trailer dell’atteso Ghostbusters: legacy

Sarà al cinema dal 18 novembre, e non vi pentirete di esserlo andato a vedere. Intanto potete gustarvi il final trailer qui .

Ogni generazione, insomma, può avere i suoi Ghostbusters , ci dice il film di Jason Reitman, perché il mondo ne avrà sempre bisogno. Un ritorno ben giocato, dunque, perché presentato come un’esperienza nella quale scoperta e riscoperta convivono felicemente, per pubblici diversi.

Il punto di forza della pellicola è che si tratta di un modo intelligente per aggiornare al cinema odierno lo spirito di quei film che hanno fatto la storia del cinema anni Ottanta . Ironia della sorte, uno dei protagonisti, Finn Wolfhard, viene proprio da una delle serie tv che ha fatto tornare in auge lo stile tipico di quella decade, Stranger Things, appunto.

Molti saranno sollevati nello scoprire che non avrà nulla a che vedere con lo sfortunatissimo reboot al femminile del 2016 diretto da Paul Feig, la scelta è stata perdente molto probabilmente perché poggiava solo sull’effetto nostalgia e fan service . Cosa che non è propria di Ghostbusters: Legacy.

Il cast è composto dalla giovane promessa, McKenna Grace, Finn Wolfhard, conosciuto principalmente per il ruolo di Mike Wheeler in Stranger Things, Paul Rudd e Carrie Coon, ma a tornare ci saranno anche gli Acchiappafantasmi originali .

La pellicola è scritta e diretta da Jason Reitman, figlio del dell’Ivan regista dell’originale e del primo sequel. Perché Ghostbusters: Legacy è proprio questo: un passaggio di testimone da padre a figlio , in uno scambio tra analogico e digitale che è presente in tutto il testo tematico.

Il film è stato presentato in anteprima ad Alice nella Città durante il recente Festival del Cinema di Roma e debutterà nei cinema italiani il prossimo 18 novembre.

Rosy Talarico

Appassionata di cinema e serie televisive fin da quando ciò era ritenuto un "passatempo da sfigati", Rosy scrive per passione e per cercare di riportare in auge la critica positiva dei prodotti audiovisivi.