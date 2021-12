NVIDIA: i portatili GeForce ricevono nuove GPU RTX e MX

I portatili di NVIDIA con GPU GeForce nelle ultime ore si troveranno ad avere notevoli cambiamenti, con l’inserimento di nuovi modelli contenenti RTX e MX

Sappiamo bene come questi ultimi anni siano stati davvero critici in fatto di componenti per le nostre macchine da gioco predilette. Sembra inoltre che queste mancanze non troveranno pace troppo facilmente neanche l’anno prossimo, e quindi non ci resta altro che trovarci pronti nel caso ci siano drop a sorpresa da parte dei rivenditori o dalle compagnie stesse. Nel caso però sia imperativo per i giocatori avere subito un computer sul quale giocare, si può provare a rivolgere lo sguardo verso i portatili.

Nonostante i prezzi siano comunque molto poco competitivi, i laptop sembrano ad ogni modo la scelta più semplice e in grado di consentire il proseguimento delle nostre sessioni videoludiche. E NVIDIA non intende di certo mostrarsi impreparata di fronte a questo tipo di approccio, decidendo di accrescere il suo catalogo di portatili GeForce con nuovi modelli integranti GPU RTX e MX.

I nuovi portatili NVIDIA GeForce con le GPU RTX e MX

NVIDIA ha annunciato queste nuove integrazioni di GPU RTX e MX ai suoi portatili GeForce solo di recente. Alla linea di portatili riservata alle GeForce RTX20 si andranno ad accorpare anche nuovi modelli con all’interno una GPU GeForce RTX 2050. Essi presenteranno tra le loro caratteristiche più rilevanti gli RT Cores, i Tensor Cores e lo NVIDIA Encoder. In questo modo si potrà abilitare la suite di funzionalità NVIDIA, che include il Ray Tracing, il DLLS, Reflex e Broadcast e tante altre. Inoltre, con la RTX 2050 combinata alla tecnologia NVIDIA Optimus si potrà dar vita ad un connubio ottimale tra durata della batteria e le migliori prestazioni possibili, fattore alquanto fondamentale per dei portatili ideati per il gaming.

In relazione invece alla serie con GPU MX, si può osservare l’aggiunta della MX570, uno tra i processori più veloci della linea a cui appartiene, e utile non solo per videogiocare, ma anche per essere usato in ambiti lavorativi. La qualità offerta da questa GPU si trova nella versatilità: i suoi CUDA Cores risultano più energeticamente efficienti e con un’elevata velocità di memoria. Inoltre, rispetto alle più recenti grafiche integrate essa garantisce anche maggiore rapidità nel fotoritocco, video editing e supporto di gioco. Infine, con la MX550 si passerà ad un aggiornamento della MX450, dato da più CUDA Cores e una velocità più elevata, un incremento nelle prestazioni ed efficienza per foto e creazione di video, e un migliore gioco rispetto alla grafica integrata.

