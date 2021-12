Bohemian Rhapsody: novità sul sequel

B ohemian Rhapsody, è un film che ha avuto un successo enorme, ma ora il grande pubblico amatoriale vuole di più, attende novità sul sequel del biopic che è valso l’Oscar all’attore Rami Malek

Bohemian Rhapsody è un film evento degli ultimi anni, un capolavoro, che ha diviso pubblico e critica; ma ora la vera domanda che tutti si stanno chiedendo è cosa ne sarà del sequel, di cui si è parlato tanto in seguito all’uscita della pellicola di Remi Malek nei panni di Freddy Mercury.

Bohemian Rhapsody: ultime notizie e dichiarazioni del cast

Bohemian Rhapsody, le ultime notizie del film, risalgono allo scorso agosto, proprio dal chitarrista dei Queen, Brian May, ha confermato l’eventualità di un nuovo capitolo cinematografico della storia della band.

Di fatti in una live-chat del social media Instagram aveva affermato un piccolissimo:

Ci stiamo pensando

Come anche nell’intervista del Toronto Sun che riportava un breve spezzone di quello che l’artista aveva annunciato:

Si, stiamo esplorando alcune idee. Sarà difficile creare qualcosa all’altezza del primo, dato che nessuno di noi avrebbe potuto prevedere un successo così massiccio

E ancora:

Ci abbiamo messo cuore e anima nel realizzare Bohemian Rhapsody, e nessuno avrebbe potuto prevedere che sarebbe stato anche più grande di Via col Vento

Queste furono le parole di chiusura di Brian May.

All’inizio dell’uscita di Bohemian Rhapsody, l’idea di un sequel era ben lontana dai peniseri, e dai piani di tutti coloro che erano stati coinvolti nel progetto.

Dagli attori, dal regista, dai costumisti e da tutta la tropue che aveva lavorato al grande film di Bohemian Rhapsody.

Anche perchè il film è stato vincitore di ben si quattro Premi Oscar, dei quali:

Miglior Attore; Miglior Montaggio; Miglior Montaggio Sonoro; Miglior Sonoro.

Brian May, aveva anche detto ai microfoni dei Rolling Stones:

Non pensiamo ci possa essere savvero un altro film. Credo che dovremmo guardare ad altro. Ci sono tante altre idee che avevamo, ma non credo che un sequel ci sarà. Ma abbiamo considerat seriamente l’opzione

Bohemian Rhapsody: altri contenuti e dichiarazioni extra

Quindi l’idea c’è e non c’è. Sembra che il sondaggio invisibile dei fan sia ad un 50% e 50%.

Al momento, dunque, non ci sono ulteriore aggiornamenti sullo sviluppo di un sequel di Bohemian Rhapsody 2, e quindi non ci resta che aspettare buoni buoni in attesa di altre news, e scoprire cosa accadrà.

Tuttavia, Roger Taylor , il batterista dei Queen, aveva anche lui espresso una sua opinione. Precisamente sulla mancata performance di Sacha Baron Cohen nei panni di Freddy Mercury, esprimendosi in modo del tutto negativo, dicendo:

Penso che Sacha Baron Cohen avrebbe fatto proprio schifo. Sacha è ambizioso, se non altro, ed è altissimo, Ma ho visto i suoi ultimi cinque film, e sono giunto alla conclusione che non è un granchè come attore. Certo, potrei sbagliarmi a questo riguardo. Penso che sia un comico davvero brillante, questo si, molto sovversivo. E’ lì che brilla, a parer mio. Ma credo che Rami abbia fatto un ottimo lavoro in un ruolo praticamente impossibile

Questo è quanto è stato detto sul primo Bohemian Rhapsody. Ma sull’uscita di un eventuale sequel non molto. Ma non demordete perchè noi di tuttotek appena avremo più informazioni ve le sveleremo subito.

