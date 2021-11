NVIDIA: DLSS 2.3, Image Scaling e altre soluzioni per gamers

Oggi Nvidia ha rilasciato diversi aggiornamenti alla propria suite di tecnologie per lo scaling: DLSS 2.3 e molto altro ancora, scopriamolo

Il DLSS 2.3 è finalmente arrivato, anche se era già supportato da alcuni giochi. Non solo, perché insieme a lui anche un aggiornamento all’algoritmo NVIDIA Image Scaling che funziona adesso con tutti i giochi. L’azienda però non si è fatta mancare niente, poiché ha rilasciato anche un nuovo strumento chiamato ICAT pensato per fornire un modo semplice per condurre analisi della qualità d’immagine e confrontarne i risultati.

I nuovi titoli con supporto DLSS 2.3

Iniziamo con alcuni dei titoli con pieno supporto del nuovo DLSS 2.3:

Baldur’s Gate 3

Bright Memory: Infinite

Cyberpunk 2077 (adding DLSS 2.3 support on November 16th)

Crysis 2 Remastered

Crysis 3 Remastered

Deathloop

DOOM Eternal

Farming Simulator 22 (launching November 22 with DLSS 2.3 support)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Jurassic World Evolution 2

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider

Sword & Fairy 7

Il DLSS è una tecnologia basata sull‘intelligenza artificiale in grado di aumentare i frame rate mantenendo una qualità dell’immagine paragonabile alla risoluzione nativa.

Upscaling spaziale per tutti i giochi

Da tanti anni l’azienda offre un upscaler spaziale basato su driver chiamato Image Scaling. Questo strumento consente di sistemare nitidezza e upscaling per tutti i gioci. Con il nuovo driver Game Ready di novembre, si cerca di introdurre aggiornamenti all’algoritmo di scaling e renderlo più accessibile tramite GeForce Experience.

Nvidia sta anche rilasciato l’algoritmo Image Scaling come SDK open source per offrire una migliore scalabilità e nitidezza spaziale. L’obiettivo è farla funzionare su tutte le GPU e le piattaforme.

Nvidia ICAT

Altra novità direttamente dalla multinazionale è il rilascio di un nuovo strumento di confronto e analisi della qualità dell’immagine: ICAT. Questo tool renderà più veloce e più facile per tutti eseguire confronti A/B della qualità di un’immagine e di video nei giochi.

Cosa ne pensate di queste novità in casa Nvidia? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.