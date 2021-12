Tropico 6 è in arrivo su PS5 e Xbox Seris X/S, ecco la data di lancio

Confermata la data di lancio di Tropico 6 sulle console next-gen per il prossimo marzo 2022

Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore in-house Realmforge Studios hanno annunciato oggi la data di lancio per console next-gen di Tropico 6. Il 31 marzo 2022, El Prez e Tropico 6 saranno disponibili in risoluzione 4K per Xbox Series X|S e PlayStation 5. Il titolo era uscito su PC il 19 marzo 2019 e subito dopo su PS4 e Xbox One il 27 settembre 2019, arrivando poi anche su Nintendo Switch. Il titolo ha poi visto l’arrivo di diversi DLC che ne hanno ampliato i contenuti.

Tropico 6: la data di lancio per le console di nuova generazione

La data di lancio in cui sarà possibile giocare a Tropico 6 anche sulle nuove console di Sony e Microsoft è il prossimo 31 marzo 2022. Il gioco in arrivo includerà anche il DLC Llama of Wall Street e El Prez Pack con nuove opzioni in più per decorare la nostra isola. Il titolo permette di viaggiare attraverso quattro epoche diverse affrontando molte missioni nella modalità storia, o giocare nella modalità sandbox per costruire e governare liberamente la propria isola.

Tropico 6 è un titolo gestionale che permette di governare come dei provetti dittatori su un’intera isola tropicale o anche più isole, con una certa vena d’ironia. Sarà possibile anche creare discorsi elettorali per il popolo facendo promesse che non è assolutamente possibile mantenere. Il gioco permetterà anche di inviare i propri agenti all’estero per rubare le meraviglie e i monumenti del mondo così da aggiungerli alla propria collezione.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.