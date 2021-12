NVIDIA DLSS e ray-tracing: “ICARUS” e altri giochi pronti!

Con i recenti aggiornamenti, NVIDIA aggiunge il supporto a DLSS e ray-tracing a molti giochi tra cui “ICARUS”

L’ultimo driver NVIDIA GeForce Game Ready include ottimizzazioni day-0 per ICARUS, il nuovo gioco di sopravvivenza co-op di Dean Hall e RocketWerkz: solo i giocatori GeForce RTX ottengono il supporto nel giorno del lancio per NVIDIA DLSS e ray tracing. Il nuovo driver offre anche la migliore esperienza in Chorus e Halo Infinite, oltre al supporto per sei nuovi monitor di gioco compatibili con G-SYNC, e cinque nuovi profili GeForce Experience Optimal Playable Settings ottenibili con un solo clic.

ICARUS presenta NVIDIA DLSS e RTX Global Illumination

NVIDIA ha collaborato con RocketWerkz per aggiungere NVIDIA DLSS e RTX Global Illumination (RTXGI) a ICARUS. Grazie alla tecnologia di rendering AI e ai processori AI Tensor Core dedicati che si trovano esclusivamente sulle GPU GeForce RTX, DLSS accelera il frame rate di ICARUS pur preservando lo straordinario dettaglio grafico del gioco, così da fornire una qualità dell’immagine simile alla risoluzione nativa.

ICARUS è il primo gioco pubblicato che utilizza la nuova funzione di scorrimento infinito dei volumi di NVIDIA RTX Global Illumination, dimostrando le possibilità di RTXGI anche per altri giochi. Gli ambienti di ICARUS sono migliorati con l’illuminazione globale in ray-tracing ottenuta tramite RTXGI. In ICARUS, RTXGI fornisce un’illuminazione proveniente dal sole e dalla luna realistica, che rimbalza naturalmente da superficie a superficie. Man mano che i giocatori spianano gli alberi, erigono edifici e cambiano l’ambiente, l’illuminazione viene istantaneamente aggiornata per riflettere questi cambiamenti, permettendo che il suolo nella foresta, precedentemente buio e schermato dalle chiome degli alberi, sia ora brillantemente illuminato quando questi vengono abbattuti.

Per supportare gli enormi biomi di ICARUS, una nuova caratteristica chiamata Volumi a Scorrimento Infinito è stata sviluppata per RTXGI. Mentre i giocatori si muovono nell’ambiente, l’illuminazione viene aggiornata in un grande volume intorno al punto di vista del giocatore, riducendo i requisiti di memoria e aumentando le prestazioni.

Altre chicche e aggiornamenti Game Ready

Il driver NVIDIA Game Ready per ICARUS aggiunge anche altre funzionalità, fra cui:

Chorus , il nuovo gioco d’azione e avventura sci-fi di Deep Silver che verrà lanciato il 3 dicembre, è migliorato con NVIDIA DLSS.

, il nuovo gioco d’azione e avventura sci-fi di Deep Silver che verrà lanciato il 3 dicembre, è migliorato con NVIDIA DLSS. L’aggiunta di impostazioni ottimali GeForce Experience per 5 nuovi giochi , tra cui: Farming Simulator 22 Halo Infinite Inscryption Ruined King: A League of Legends Story Crab Game

, tra cui: Supporto per 6 nuovi monitor da gioco compatibili con G-SYNC : ASUS XG27UQR Dell G2722HS Dell G3223D Dell G2422HS LG 32PG750 MSI G273

Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!