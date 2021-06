Robot Aspirapolvere yeedi 2 hybrid in offerta: aspira e lava senza sforzo

Il Robot Aspirapolvere yeedi 2 hybrid permette sia di lavare che aspirare in un unico prodotto per mantenere la casa pulita senza sforzo

Pulire la casa è sempre una gran fatica e richiede molto tempo. Soprattutto se si hanno animali domestici vivono con noi che disseminano peli e impronte. Ma in ogni caso polvere e briciole vengono disseminate un po’ in tutte le case durante le nostre giornate. Ecco perché un valido aiuto è sempre ben accetto. Un valido aiuto come quello del robot aspirapolvere yeedi 2 hybrid che ci risparmia due fatiche: aspirare la polvere e lavare i pavimenti! Vediamo le sue caratteristiche.

Robot Aspirapolvere yeedi 2 hybrid: un valido aiuto domestico

Il sistema di pulizia ottimizzato con una potenza di aspirazione fino a 2500 Pa (regolabile su tre livelli) permette di prelevare sporco, detriti e peli di animali domestici da qualsiasi nascondiglio. Il serbatoio della polvere da 430ml permette di raccogliere lo sporco senza dover continuamente interrompere il cliclo di pulizia. Il sistema di lavaggio intelligente con un serbatoio elettrico da 240 ml, invece ,elimina lo sporco più ostinato. Grazie alla capacità di lavare e aspirare contemporaneamente del Robot Aspirapolvere yeedi 2 hybrid, il pavimento sarà impeccabile senza alcuno sforzo. Questo dispositivo però è anche intelligente. La navigazione smart con basata sulla tecnologia Visual SLAM permette al robot aspirapolvere yeedi di apprendere la disposizione delle stanze e arredi all’interno della casa in una mappa molto precisa e pianificare un percorso chiaro e organizzato per pulire un intero piano della casa senza saltare nessun angolo. In questo modo assicura una pulizia più profonda rispetto ai robot giroscopici che operano in modalità casuale. Inoltre il design a basso profilo da 7,7 cm permette al robot di infilarsi sotto letti, divani e mobili per rimuovere lo sporco anche da queste aree difficili da raggiungere dove lo sporco si accumula. Le ruote flottanti permettono di superare agevolmente piccoli ostacoli.

Il piano di pulizia è poi personalizzabile ad esempio inserendo delle barriere virtuali per evitare che il robot visiti aree indesiderate, la pulizia di un’area specifica e una pulizia personalizzata per le aree più critiche (o meno critiche). È possibile gestire il robot in maniera molto semplice con lo smartphone, per indicargli dove, quando e come deve pulire. Alimentato da una batteria ad alta capacità da 5200 mAh , il Robot Aspirapolvere yeedi 2 hybrid ha un’autonomia di 200 minuti per ogni ricarica e riprende da dove aveva interrotto la pulizia per ricaricarsi, assicurando sempre una pulizia completa. L’autonomia è sufficiente a coprire mediamente una superficie di 200 m2, abbastanza per pulire un piano di un’abitazione media.

Promozioni

Attualmente e per un periodo che si estenderà fino al 20° di giugno con il Prime Day, il prezzo del Robot Aspirapolvere yeedi 2 hybrid è ridotto da 299,99 euro a 239,99 euro grazie al coupon attivale direttamente dalla pagina Amazon. Ma grazie al nostro coupon ” 9MEGB8IH ” potrete ottenere un ulteriore sconto di 25 euro, portando il prezzo finale a 214,99 euro. Un bell’affare!

