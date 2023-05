Wish: il teaser trailer ufficiale del nuovo musical di animazione della Disney

Online il primo teaser trailer ufficiale di Wish, il nuovo musical d’animazione targato Disney. Diretto da Chris Buck; un grande omaggio in occasione del 100esimo anniversario della fondazione Walt Disney Company

Dopo l’annuncio nei giorni scorsi al D23 Expo; è finalmente disponibile il primo teaser trailer ufficiale del nuovo musical d’animazione targato Disney; Wish. Diretto dalla magnifica regia di Chris Buck (già noto per la cura di Frozen e Frozen 2) assieme Fawn Veerasunthorn (responsabile della storia di Raya e l’ultimo drago); 62esimio Classico d’animazione targato Disney, pronto al debutto il prossimo novembre 2023.

Un promettente musical in grado di rubare i cuori di giovani e adulti, pensato come grande omaggio in vista del 100esimo anniversario della fondazione di Walt Disney Company. Scopriamo di seguito il teaser trailer ufficiale.

Wish: la magia che diventa realtà nel nuovo teaser trailer Disney

Il teaser trailer di Wish ci guida in un mondo incantato, dove i sogni, la magia e i desideri più profondi diventano realtà. La storia prende forma nel Regno di Rosas, nella quale vive la diciassettenne Asha. Dedita alla comunità di appartenenza e alla cura della sua famiglia, Asha è nota per la sua brillante intelligenza e il suo essere idealista. In un momento di sconforto, la giovane esprime un desiderio così potente da essere esaudito da una forza cosmica: una piccola palla di energia sconfinata chiamata Stella.

Da quel momento Asha e Stella affrontano un nemico formidabile, il sovrano di Rosas, Re Magnifico, per salvare il mondo della ragazza, e dimostrare così che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere delle cose meravigliose.

La sceneggiatura di Wish vede la collaborazione di Jennifer Lee (anche produttrice esecutiva) e Allison Moore; mentre Peter Del Vecho e Juan Pablo Reyes vestiranno i panni di produttori. Il film vanterà l’uso di diverse tecniche, in particolare gli acquerelli misti a CGI, con una texture bidimensionale.

