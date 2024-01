Tablet Samsung Tab S9 FE: oltre 100 euro di sconto per MediaWorld Tech Mania

Il tablet Samsung Tab S9 FE è uno dei prodotti più interessanti in sconto all’interno della promozione Tech Mania di MediaWorld. Vediamo i dettagli

MediaWorld propone la promozione Tech Mania su una vasta gamma di prodotti tecnologici, tra cui smartphone, tablet e PC. La lista completa dei prodotti in sconto è disponibile sul sito ufficiale QUI. La promozione è valida fino al 14 gennaio, quindi approfittatene prima che sia troppo tardi. Se quello che cercate è un tablet, probabilmente Samsung Tab S9 FE è un ottima scelta, specialmente se proposto in forte sconto. Vediamo perché!

Samsung Tab S9 FE: il tablet perfetti per tutti

Samsung Tab S9 FE è dotato di un display Super AMOLED da 10,9 pollici con risoluzione di 2.800 x 2.200 pixel. Il display è dotato di una frequenza di aggiornamento di 120 Hz per generare immagini sempre fluide durante la riproduzione di contenuti multimediali o l’utilizzo di app e giochi. A proposito di giochi, grazie al processore Exynos 1380 non avrete grosse problemi per qualsiasi tipo di attività. La dotazione di memoria è disponibile nei tagli da 4 GB, 6 GB o 8 GB di RAM e 64 GB, 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione. Lo spazio di archiviazione può essere espanso tramite microSD fino a 1 TB.

Abbiamo anche una fotocamera posteriore da 12 MP con apertura f/2.2 e una fotocamera frontale da 8 MP con apertura f/2.2. Le fotocamere sono in grado di scattare foto e video di buona qualità, ma saranno soprattutto utile per i meeting o per la scansione dei documenti. La batteria da 10.090 mAh garantisce circa 10 ore di utilizzo più che sufficienti anche per le giornate più impegnative. Il tablet include in dotazione la S Pen per poter scrivere, disegnare e prendere appunti in modo naturale. Inoltre è compatibile con DeX di Samsung, l’innovativa interfaccia grafica che trasformerà il tablet in un vero e proprio PC desktop.

La promozione Tech Mania

Il tablet Samsung Tab S9 FE è uno dei prodotti più interessanti in sconto all’interno della promozione Tech Mania di MediaWorld. Infatti il prezzo della versione da 6/128 GB passa da 549 euro a 429 euro, per uno sconto di ben 120 euro! CLICCATE QUI per maggiori informazioni su questa offerta! Continuate a seguirci per tante altre novità, offerte e recensioni!