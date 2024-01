Apple iPhone 15 Pro Max 512GB: scontato per MediaWorld Tech Mania

Con la promozione Tech Mania di MediaWorld possiamo acquistare Apple iPhone 15 Pro Max 512GB con un buono sconto rispetto al prezzo di listino

La promozione Tech Mania di MediaWorld mette in sconto decine di prodotti ad altro contenuto tecnologico tra cui smartphone, tablet e PC. Nella pagina ufficiale che trovate QUI potrete consultate la lista completa dei prodotti in sconto. La promozione sarà attiva fino al 14 gennaio, quindi affrettatevi se volete assicurarvi qualche prodotto in sconto. Per esempio un bell’Apple iPhone 15 Pro Max 512GB.

Apple iPhone 15 Pro Max 512GB: il top di gamma scontato su MediaWorld

iPhone 15 Pro Max 512GB è il top di gamma della linea iPhone 15 di Apple. È caratterizzato da un display Super Retina XDR LTPO OLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva da 120 Hz. Una vera chicca che garantisce una estrema fluidità e una riproduzione dei colori accurata. Ovviamente troviamo anche un potentissimo A17 Bionic che permetterà di far girare qualsiasi applicazioni.

Apple iPhone 15 Pro Max è dotato di un sistema di telecamere a triplo obiettivo con sensore principale da 48 MP, sensore ultra grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 12 MP con supporto per la fotografia macro e lo zoom ottico 5x. Le fotocamere consentono di catturare immagini spettacolari e video di qualità cinematografica in ogni condizione. Il taglio da 512 GB è quello più capiente e vi consentirà di memorizzare migliaia di foto e video. Infine la batteria da 5000 mAh che garantisce una durata fino a 3 giorni con una sola carica.

Elegante e con un design premium con finiture in titanio nero e vetro ceramico, questo smartphone rappresenta un concentrato di tecnologia e design che pochi altri possono vantare sul mercato.

Promozione Tech Mania

Con la promozione Tech Mania di MediaWorld viene applicato uno sconto sul prezzo di listino, portandolo da 1739 euro a 1649 euro. Per accedere all’offerta CLICCATE QUI.

Continuate a seguirci per tante altre offerte, news e recensioni di prodotti tecnologici e non solo!