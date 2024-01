Kakapo: le curiosità sul pappagallo più raro del mondo

Il kakapo è il pappagallo più raro del mondo, vive su alcune isole remote della Nuova Zelanda. È l’unica specie del genere Strigops, ha grandi dimensioni e conta solo 247 individui

Il kakapo è il pappagallo più raro del mondo, ma anche il più grosso e pesante. Arriva, infatti, a 64 cm di lunghezza e 4 kg di peso. Presenta un colore verde acceso con macchie gialle e nere, il corpo robusto e la testa di grandi dimensioni. Di giorno vive nascosto tra rocce e alberi, mentre al tramonto esce dal suo rifugio per nutrirsi di foglie, frutti e semi. Il kākāpō (Strigops habroptila) è erbivoro, ed è caratterizzato dall’incapacità di volare. Sono 247 gli individui di kakapo rimasti, che vivono su alcune isole remote della Nuova Zelanda.

Kakapo: caratteristiche e longevità del pappagallo

Questo pappagallo è tra i vertebrati più longevi, con una vita media di circa 60 anni, può arrivare anche fino a 100 anni. Predilige la vita in solitaria, ma non rifiuta la compagnia degli esseri umani, nei confronti dei quali nutre grande curiosità. Ha un olfatto fortemente evoluto, la vista frontale e il disco facciale paragonabile a quello dei gufi. Questa specie di uccelli utilizza l’odore agrodolce di cui è dotata come forma di comunicazione. L’odore, però, rappresenta anche una fonte di pericolo per il kakapo in quanto lo rende facilmente intercettabile da parte dei predatori, davanti ai quali rimane immobile.

Per quanto riguarda la tecniche di corteggiamento, i maschi si gonfiano e producono i boom, ossia una serie di forti richiami a bassa frequenza che si possono avvertire fino a 5 km di distanza. Inoltre, affrontano le lek, arene svolte al suolo che permettono loro di sedurre tante partner. Un comportamento simile appartiene anche ai galliformi e ai cervi. Durante il periodo riproduttivo, il kakapo ha delle abitudini tipiche di questa specie di pappagallo. Trascorre fino a 8 ore a notte a richiamare le femmine, tutti i giorni per tre o quattro mesi nel corso dell’anno.

