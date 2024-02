Smart tv Samsung 55 pollici offerta in sconto sullo store!

Non solo i rivenditori, anche la Samsung stessa pensa a renderci felici, regalandoci un invitante sconto sulla smart tv Samung da 55 pollici offerti direttamente sul sito ufficiale dell’azienda!

Noi italiani non possiamo che gioire in questo periodo di San Valentino, specie noi appassionati di tecnologia. Queste offerte non si trovano solo sui siti rivenditori, in vista di San Valentino perfino la stessa Samsung pensa a regalarci un’esperienza indimenticabile con la persona amata. Infatti con questa smart tv possiamo goderci tutto il bello della tecnologia OLED guardandoci un bel film (a proposito, abbiamo preparato una lista dei migliori film da vedere su Disney Plus). Oggi lo sconto è sulla smart tv Samsung da 55 pollici S95C, uno dei televisori migliori mai prodotti dall’azienda! Oggi la troviamo con uno sconto di 250 euro. Ma vediamo perché è una delle migliori. Intanto vi invitiamo a dare un’occhiata all’offerta cliccando qui.

Lo sconto sulla smart tv Samsung S95C da 55 pollici è ciò che gli appassionati aspettavano

La caratteristica principale di questa smart tv che risalta agli occhi e ce li fa illuminare come quando ci si innamora è il pannello Quantum Dot di Samsung di seconda generazione. Questo pannello fa davvero la differenza rispetto a tutti gli altri televisori che si trovano in giro sul mercato, dona più luminosità e più qualità all’immagine, con una risoluzione 4K che raramente si vede su questo genere di prodotti. Ha tutte le caratteristiche che hanno le altre smart tv, ma anche molto di più. Ha infatti un processore Neural Quantum 4k che da una qualità d’immagine e una risoluzione che fanno rimanere a bocca aperta. Ma anche una profondità mai vista prima, che letteralmente avvolge gli spettatori all’interno delle scene. Senza contare poi che il design Infinity One rende questa smart tv talmente sottile che sembra quasi di attaccare un quadro senza cornici al muro. Sarebbe come se stessimo guardando un ologramma piuttosto che una tv vera e propria.

Tutto questo basta per farvi già arrivare al punto che interessa a una parte della clientela di nicchia: questa smart tv è perfetta per il gaming. Se avete fatto caso, oggi le nuove console hanno sempre l’opzione di impostare la grafica sull’HDR per aumentare le prestazioni della grafica e rendere molto più visibili i dettagli nelle sessioni di gioco. Questa tv può farlo, vi regalerà un’esperienza di gioco davvero indimenticabile. Ma non solo, è anche estremamente intelligente, versatile e facile da usare. Invece di usare il telecomando, potrete benissimo anche dare dei comandi vocali per rendere le opzioni di scelta molto più veloci.

Insomma, lo sconto sulla smart tv Samsung S95C da 55 pollici (disponibile anche in versione da 65 e 77), ci sembra un’occasione da non perdere. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.