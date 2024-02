Smart tv Samsung 8K da 55 pollici, l’offerta per la vera qualità

La qualità non viene mai rifiutata, specie se si trova in offerta nella smart tv Samsung 8K da 55 pollici, un’occasione imperdibile per poter ottenere finalmente il top di gamma dal mondo dei televisori

Samsung ci tiene particolarmente alla nostra felicità e anche a renderci più facili gli acquisti che tanto sogniamo di fare. In vista di San Valentino, Samsung ci offre l’opportunità di acquistare questa fantastica smart tv Samsung 8K da 55 pollici in offerta sullo store. La risoluzione 8K è una delle caratteristiche più ambite per chi cerca il massimo della qualità da un televisore. Se, infatti, con l’offerta sulla smart tv Samsung S95C da 55 pollici offre quasi il massimo, con questa smart tv invece avrete raggiunto davvero il top dei televisori. La smart tv Samsung da 55 pollici con risoluzione 8k oggi ha uno sconto di ben 200 euro. Inoltre, se inserite il codice sconto LOVE2024 entro domani avrete il 10% di sconto. Per accedere all’offerta basta cliccare qui!

Il top della qualità offerta con la smart tv Samsung 8K da 55 pollici

Perché questo è il massimo della qualità? Prima di sganciare la bomba, partiamo con le basi. Dunque, questa smart tv ha una tecnologia Quantum Matrix che regala una risoluzione in 8K. Qualsiasi programma, che sia film, serie tv o video su YouTube, sarà tutto con una risoluzione 8K che renderà tutte le immagini estremamente nitide. Il Dolby Atmos e l’OTS Lite inoltre renderanno l’esperienza audiovisiva coinvolgente al massimo, tutte le scene ti avvolgeranno al 100&, come se fossi in una delle sale del cinema più prestigiose con tecnologia ISENS. Il design Infinity One rende lo schermo molto sottile, così tanto che le cornici attorno allo schermo sembrano invisibili e rendono la tv abbinabile a qualsiasi parete.

Inutile dire che questa tv è perfetta anche per i gamers, che oltre a poter impostare on l’impostazione dell’HDR, rende le scene molto fluide e scorrevoli. Ora però arriva il pezzo forte: questa smart tv ha un processore Neural Quantum dotato di un sistema di AI Upscaling. Che significa? Molto semplice: ogni immagine, anche a 16 bit, sarà migliorata per mostrare i minimi dettagli anche nei videogiochi retro. Ovviamente dipende da ciò che si sta guardando, ma l’IA è capace di apportare miglioramenti incredibili alle immagini.

Se cercate davvero il top, non potete farvi sfuggire l’offerta su questa smart tv. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.